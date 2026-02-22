Rzeczpospolita
Uzbrojony mężczyzna zastrzelony po wtargnięciu na teren Mar-a-Lago

Agenci Secret Service zastrzelili w nocy z soboty na niedzielę mężczyznę po „nieautoryzowanym wejściu na teren objęty ochroną” w rezydencji Mar-a-Lago prezydenta Donalda Trumpa w Palm Beach na Florydzie. Trump w chwili zdarzenia przebywał w Białym Domu.

Publikacja: 22.02.2026 15:26

Foto: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Jakub Mikulski

Do incydentu doszło około godziny 1.30 czasu lokalnego (7.30 w Polsce). Według oświadczenia Secret Service mężczyzna – jak podano, w wieku ok. 20 lat – został zauważony przy północnej bramie posesji. Miał mieć przy sobie przedmiot wyglądający jak strzelba oraz kanister z paliwem.

Agenci Secret Service i funkcjonariusze biura szeryfa hrabstwa Palm Beach otworzyli ogień do mężczyzny. Został on zastrzelony. Żaden z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia na terenie posesji nie było żadnej z osób objętych ochroną Secret Service. Pierwsza dama Melania Trump przebywała razem z prezydentem w Waszyngtonie.

Czytaj więcej

Tożsamość zabitego nie została podana – Secret Service wstrzymuje tę informację do czasu powiadomienia rodziny. Służby prowadzą dochodzenie w sprawie incydentu. Biały Dom nie wydał na razie żadnego oświadczenia w tej sprawie.

Mar-a-Lago było już wcześniej miejscem incydentów związanych z bezpieczeństwem prezydenta Trumpa. W lipcu 2024 roku Trump został ranny podczas zamachu na wiecu wyborczym w Butler w Pensylwanii. We wrześniu 2024 roku w pobliżu jego pola golfowego w West Palm Beach zatrzymano mężczyznę uzbrojonego w karabin, który niedawno został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.

Artykuł będzie aktualizowany

