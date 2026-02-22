Rzeczpospolita
Armia Meksyku zabiła „El Mencho”. USA dawały za jego głowę 15 mln dolarów

Nemesio Oseguera Cervantes, jeden z najbardziej poszukiwanych handlarzy narkotyków na świecie, szef meksykańskiego kartelu znany jako „El Mencho”, został zabity przez siły bezpieczeństwa - potwierdziło meksykańskie ministerstwo obrony.

Publikacja: 22.02.2026 21:45

List gończy za Nemesio Oseguerą Cervantesem zamieszczony na stronie internetowej Departamentu Stanu

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kim był Nemesio Oseguera Cervantes i jakie znaczenie miało jego schwytanie dla Meksyku i USA?
  • Jak przebiegała operacja mająca na celu schwytanie „El Mencho” i jakie siły w niej uczestniczyły?

W oświadczeniu ministerstwo poinformowało, że 59-letni Cervantes zginął w niedzielę w stanie Jalisco na zachodzie Meksyku, razem z co najmniej sześcioma współpracownikami.

Jego organizacja –  Jalisco New Generation Cartel - w ostatnich latach urosła do rangi jednej z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w Meksyku. Choć mniej znana niż kartel Sinaloa dawnego bossa Joaquína "El Chapo" Guzmána, aresztowanego w 2016 r., w Meksyku słynęła z wyjątkowej brutalności i bogatego arsenału broni.

Czytaj więcej

Gwardia Narodowa przed federalnym więzieniem Altiplano, gdzie przebywał baron narkotykowy Rafael Car
Przestępczość
Meksyk odsyła przestępców do USA. Na liście znalazł się groźny baron narkotykowy

15 milionów dolarów za głowę „El Mencho”

„El Mencho” był oskarżany o przemyt dużych ilości kokainy, fentanylu i metamfetaminy przez południową granicę USA, a także o próby zamachów na meksykańskich urzędników państwowych. Stany Zjednoczone wyznaczyły nagrodę w wysokości 15 mln dolarów za jego schwytanie.

Według meksykańskiego resortu obrony operację przeprowadzono w miejscowości Tapalpa, niedaleko Guadalajary, uczestniczyły w niej oddziały specjalne armii i Gwardii Narodowej, lotnictwo i wywiad wojskowy. Doszło do wymiany ognia – czterech członków kartelu zginęło na miejscu, a trzech kolejnych, w tym „El Mencho”, zmarło w trakcie transportu do Mexico City. Trzech żołnierzy zostało rannych.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Wojna USA z kartelami przeniesie się na ląd? Donald Trump: Teraz się tym zajmiemy

Władze poinformowały, że w operacji wykorzystano m.in.  informacje przekazane przez służby USA, co amerykańscy urzędnicy przyjęli z zadowoleniem, twierdząc, że śmierć Cervantesa będzie poważnym ciosem dla lokalnej przestępczości zorganizowanej. 

Fala przemocy po zabiciu  „El Mencho”

Zabicie szefa kartelu wywołało gwałtowną falę przemocy w regionach kontrolowanych przez jego organizację. W kilku stanach Meksyku pojawiły się blokady dróg z płonących pojazdów, a w miastach – m.in. w Puerto Vallarta – widać słupy dymu po podpalonych autobusach i ciężarówkach. Chaos panował również w Guadalajarze, jednym z miast-gospodarzy piłkarskich mistrzostw świata w 2026 r..

Gubernator stanu Jalisco Pablo Lemus Navarro zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w domach.  Ostrzeżenie wydała też ambasada USA w Meksyku.

Okoliczności samej śmierci „El Mencho” nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione, a prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum zapowiedziała, że szczegółowe informacje przedstawi Rada Bezpieczeństwa jej rządu.

e-Wydanie
