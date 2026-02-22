Armia Meksyku zabiła „El Mencho”. USA dawały za jego głowę 15 mln dolarów

List gończy za Nemesio Oseguerą Cervantesem zamieszczony na stronie internetowej Departamentu Stanu USA
W oświadczeniu ministerstwo poinformowało, że 59-letni Cervantes zginął w niedzielę w stanie Jalisco na zachodzie Meksyku, razem z co najmniej sześcioma współpracownikami.
Jego organizacja – Jalisco New Generation Cartel - w ostatnich latach urosła do rangi jednej z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w Meksyku. Choć mniej znana niż kartel Sinaloa dawnego bossa Joaquína "El Chapo" Guzmána, aresztowanego w 2016 r., w Meksyku słynęła z wyjątkowej brutalności i bogatego arsenału broni.
Czytaj więcej
Meksyk zdecydował o odesłaniu do Stanów Zjednoczonych niemal trzydziestu więzionych w kraju przes...
„El Mencho” był oskarżany o przemyt dużych ilości kokainy, fentanylu i metamfetaminy przez południową granicę USA, a także o próby zamachów na meksykańskich urzędników państwowych. Stany Zjednoczone wyznaczyły nagrodę w wysokości 15 mln dolarów za jego schwytanie.
Według meksykańskiego resortu obrony operację przeprowadzono w miejscowości Tapalpa, niedaleko Guadalajary, uczestniczyły w niej oddziały specjalne armii i Gwardii Narodowej, lotnictwo i wywiad wojskowy. Doszło do wymiany ognia – czterech członków kartelu zginęło na miejscu, a trzech kolejnych, w tym „El Mencho”, zmarło w trakcie transportu do Mexico City. Trzech żołnierzy zostało rannych.
Czytaj więcej
- Teraz zajmiemy się lądem, bo to znacznie mniej skomplikowane - mówił Donald Trump w czasie pośw...
Władze poinformowały, że w operacji wykorzystano m.in. informacje przekazane przez służby USA, co amerykańscy urzędnicy przyjęli z zadowoleniem, twierdząc, że śmierć Cervantesa będzie poważnym ciosem dla lokalnej przestępczości zorganizowanej.
Zabicie szefa kartelu wywołało gwałtowną falę przemocy w regionach kontrolowanych przez jego organizację. W kilku stanach Meksyku pojawiły się blokady dróg z płonących pojazdów, a w miastach – m.in. w Puerto Vallarta – widać słupy dymu po podpalonych autobusach i ciężarówkach. Chaos panował również w Guadalajarze, jednym z miast-gospodarzy piłkarskich mistrzostw świata w 2026 r..
Gubernator stanu Jalisco Pablo Lemus Navarro zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w domach. Ostrzeżenie wydała też ambasada USA w Meksyku.
Okoliczności samej śmierci „El Mencho” nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione, a prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum zapowiedziała, że szczegółowe informacje przedstawi Rada Bezpieczeństwa jej rządu.
Agenci Secret Service zastrzelili w nocy z soboty na niedzielę mężczyznę po „nieautoryzowanym wejściu na teren o...
W centrum Lwowa doszło do dwóch eksplozji. W jednej z nich zginęła 23-letnia policjantka, rannych zostało 25 osó...
Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę Yorku, został w czwartek rano, w dniu swoich 66-urodzin, aresztowany po...
Sąd uznał Yoon Suk-yeola, byłego prezydenta Korei Południowej winnym próby rebelii w związku z nieudaną próbą wp...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas