Armia Meksyku zabiła „El Mencho”. USA dawały za jego głowę 15 mln dolarów

Z tego artykułu się dowiesz: Kim był Nemesio Oseguera Cervantes i jakie znaczenie miało jego schwytanie dla Meksyku i USA?

Jak przebiegała operacja mająca na celu schwytanie „El Mencho” i jakie siły w niej uczestniczyły?

W oświadczeniu ministerstwo poinformowało, że 59-letni Cervantes zginął w niedzielę w stanie Jalisco na zachodzie Meksyku, razem z co najmniej sześcioma współpracownikami.

Reklama Reklama

Jego organizacja – Jalisco New Generation Cartel - w ostatnich latach urosła do rangi jednej z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w Meksyku. Choć mniej znana niż kartel Sinaloa dawnego bossa Joaquína "El Chapo" Guzmána, aresztowanego w 2016 r., w Meksyku słynęła z wyjątkowej brutalności i bogatego arsenału broni.

15 milionów dolarów za głowę „El Mencho”

„El Mencho” był oskarżany o przemyt dużych ilości kokainy, fentanylu i metamfetaminy przez południową granicę USA, a także o próby zamachów na meksykańskich urzędników państwowych. Stany Zjednoczone wyznaczyły nagrodę w wysokości 15 mln dolarów za jego schwytanie.