05:33 W orędziu o stanie państwa Donald Trump powiedział, że jego administracja stara się zakończyć dziewiątą wojnę - wojnę Rosji z Ukrainą

Trump przemawiał w czwartą rocznicę wybuchu wojny Rosji z Ukrainą (orędzie wygłaszał 24 lutego o godzinie 20.00 czasu lokalnego). Odnosząc się do trwającej wojny stwierdził, że jego administracja „pracuje bardzo ciężko, by zakończyć dziewiątą wojnę, zabijanie i rzeź między Rosją a Ukrainą, gdzie 25 tys. żołnierzy ginie każdego miesiąca”. - Pomyślcie o tym, 25 tys. żołnierzy ginie w ciągu miesiąca – dodał. Następnie stwierdził, że „wojna nigdy nie powinna się rozpocząć, gdyby to on był prezydentem”. Trump wielokrotnie w przeszłości przekonywał, że gdyby wygrał wybory prezydenckie w 2020 roku wówczas do wybuchu wojny między Rosją a Ukrainą, by nie doszło.

04:50 W obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskiego ostrzału zostało zniszczonych lub uszkodzonych niemal 100 tysięcy obiektów

Informacje takie przekazał gubernator obwodu, Ołeh Synehubow. Większość zniszczonych i uszkodzonych obiektów to budynki mieszkalne. Na ich odbudowę wypłacono w obwodzie charkowskim 4,5 mld hrywien (ok. 370 mln złotych).

04:48 Władze Amsterdamu przekazały 500 tys. euro na wsparcie odbudowy infrastruktury energetycznej w Kijowie

Decyzja władz Amsterdamu jest odpowiedzią na apel mera Kijowa Witalija Kliczki, który prosił o solidarność z ukraińską stolicą, której infrastruktura energetyczna jest od początku roku intensywnie atakowana z powietrza przez Rosjan.

04:45 Dziennikarze rosyjskiej redakcji BBC, Mediazony i współpracujący z nimi wolontariusze zidentyfikowali nazwiska ponad 200 tys. Rosjan, którzy polegli na wojnie

Tylko w ciągu ostatniego miesiąca lista ta wydłużyła się 35 tysięcy. W 2025 roku na Ukrainie mogło zginąć co najmniej 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

04:42 Na całej Ukrainie udokumentowano ponad 210 tys. przypadków zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan od początku wojny

Informacje takie przekazał prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Wśród udokumentowanych zbrodni są morderstwa, przemoc, tortury, grabież - wyliczał Krawczenko. Prokurator generalny Ukrainy podkreślił, że ponad 1 100 sprawców tych zbrodni zostało już zidentyfikowanych, co siódmy z nich to dowódca lub wysokiej rangi oficer rosyjskiej armii. Sądy skazały ponad 240 sprawców takich zbrodni.

04:39 W ciągu czterech lat wojny ukraińska prokuratura udokumentowała 68 540 przypadków zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan w obwodzie donieckim

Doniecka prokuratura obwodowa poinformowała jednocześnie, że sprawy przeciwko 35 podejrzanym o popełnienie zbrodni wojennych na terenie obwodu donieckiego trafiły już do sądów. Dwie osoby skazano in absentia.

04:38 Premier Rosji przedstawi dziś w Dumie doroczny raport o działaniach rządu

Wystąpienie Michaiła Miszustina na forum Dumy rozpocznie się o godzinie 12 czasu moskiewskiego.

04:36 W nocy działanie zawiesiło lotnisko w Kałudze

Informację o zawieszeniu działania lotniska podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:34 Dwa ukraińskie drony zostały strącone nad obwodem tulskim

O strąceniu dronów poinformował gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Miljajew. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie doszło też do żadnych zniszczeń.

04:32 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1462 dniu wojny

