Trump przemawiał w czwartą rocznicę wybuchu wojny Rosji z Ukrainą (orędzie wygłaszał 24 lutego o godzinie 20.00 czasu lokalnego). Odnosząc się do trwającej wojny stwierdził, że jego administracja „pracuje bardzo ciężko, by zakończyć dziewiątą wojnę, zabijanie i rzeź między Rosją a Ukrainą, gdzie 25 tys. żołnierzy ginie każdego miesiąca”. - Pomyślcie o tym, 25 tys. żołnierzy ginie w ciągu miesiąca – dodał. Następnie stwierdził, że „wojna nigdy nie powinna się rozpocząć, gdyby to on był prezydentem”. Trump wielokrotnie w przeszłości przekonywał, że gdyby wygrał wybory prezydenckie w 2020 roku wówczas do wybuchu wojny między Rosją a Ukrainą, by nie doszło.
Informacje takie przekazał gubernator obwodu, Ołeh Synehubow. Większość zniszczonych i uszkodzonych obiektów to budynki mieszkalne. Na ich odbudowę wypłacono w obwodzie charkowskim 4,5 mld hrywien (ok. 370 mln złotych).
Decyzja władz Amsterdamu jest odpowiedzią na apel mera Kijowa Witalija Kliczki, który prosił o solidarność z ukraińską stolicą, której infrastruktura energetyczna jest od początku roku intensywnie atakowana z powietrza przez Rosjan.
Tylko w ciągu ostatniego miesiąca lista ta wydłużyła się 35 tysięcy. W 2025 roku na Ukrainie mogło zginąć co najmniej 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy.
Informacje takie przekazał prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Wśród udokumentowanych zbrodni są morderstwa, przemoc, tortury, grabież - wyliczał Krawczenko. Prokurator generalny Ukrainy podkreślił, że ponad 1 100 sprawców tych zbrodni zostało już zidentyfikowanych, co siódmy z nich to dowódca lub wysokiej rangi oficer rosyjskiej armii. Sądy skazały ponad 240 sprawców takich zbrodni.
Doniecka prokuratura obwodowa poinformowała jednocześnie, że sprawy przeciwko 35 podejrzanym o popełnienie zbrodni wojennych na terenie obwodu donieckiego trafiły już do sądów. Dwie osoby skazano in absentia.
Wystąpienie Michaiła Miszustina na forum Dumy rozpocznie się o godzinie 12 czasu moskiewskiego.
Informację o zawieszeniu działania lotniska podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
O strąceniu dronów poinformował gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Miljajew. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie doszło też do żadnych zniszczeń.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1462 dniu wojny
