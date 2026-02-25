– Sądząc po wyrazie jego twarzy, zrozumiał przekaz – powiedział Green po opuszczeniu sali, odnosząc się do Trumpa. – Widział to, odebrał wiadomość – dodał.

Kongresmen podkreślił, że zdaje sobie sprawę, iż część osób uważa jego gest za niewłaściwy. – Inni także zajmowali stanowisko i byli za to krytykowani. Doktor Martin Luther King trafił do więzienia za zajęcie stanowiska. Rosa Parks trafiła do więzienia za zajęcie stanowiska. Czasem trzeba tak zrobić – powiedział.

Green został usunięty z sali również w ubiegłym roku podczas wystąpienia Trumpa przed Kongresem. W pierwszym roku kadencji prezydenta przemówienie to formalnie nie nosi nazwy orędzia o stanie państwa. Wówczas polityk wstał i potrząsał laską w kierunku prezydenta w pierwszych minutach przemówienia.

Przed Kongresem Donald Trump wygłosił najdłuższe w historii orędzie o stanie państwa. Prezydent USA przemawiał ponad godzinę i 47 minut, podczas gdy dotychczas najdłuższe takie orędzie wygłosił w 2000 roku Bill Clinton (wówczas przemawiał przez niespełna godzinę i 29 minut).

Al Green – jeden z najbardziej zdecydowanych przeciwników Trumpa

– Za pierwszym razem to była spontaniczna reakcja. Tym razem działałem z pełną premedytacją. Chciałem mieć pewność, że przekażę mu wiadomość. Dlatego usiadłem przy przejściu, by móc wręczyć mu ją osobiście – powiedział Green w rozmowie z NBC News.