Rzeczpospolita
Wydarzenia
Barack i Michelle Obamowie jako małpy w klipie u Donalda Trumpa. Jest reakcja byłego prezydenta

Były prezydent USA Barack Obama po raz pierwszy odniósł się do udostępnionego przez prezydenta Donalda Trumpa klipu, na którym on i jego żona, Michelle, zostali przedstawieni jako małpy.

Publikacja: 15.02.2026 15:56

Były prezydent USA Barack Obama

Foto: PAP/EPA/WILL OLIVER

Jakub Czermiński

Przed tygodniem na koncie Donalda Trumpa w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social znalazł się materiał, zawierający wygenerowaną przy użyciu sztucznej inteligencji animację, przedstawiającą prominentnych polityków Partii Demokratycznej oraz Donalda Trumpa jako afrykańskie zwierzęta.

W klipie pojawiły się m.in. postacie poprzednika Trumpa, Joe Bidena, byłej sekretarz stanu i rywalki Trumpa z wyborów prezydenckich, Hillary Clinton, kongresmenki Alexandrii Ocasio-Cortez, burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego oraz liderów demokratów w Kongresie, Chucka Schumera (Senat) i Hakeema Jeffriesa (Izba Reprezentantów). Trumpowi w klipie przypadła rola lwa, „króla dżungli”.

Donald Trump
Polityka
Fala krytyki wobec Donalda Trumpa po jego wpisie. „Nie popełniłem błędu”; film z Obamami usunięty

Barack Obama i Michelle Obama jako małpy. Kontrowersyjny klip udostępniony przez Donalda Trumpa

Udostępniony przez Trumpa klip pochodził prawdopodobnie z wpisu opublikowanego w październiku 2025 r. w serwisie X przez kojarzonego ze środowiskiem konserwatystów twórcę memów. W materiale wykorzystano utwór „The lion sleeps tonight” amerykańskiej grupy The Tokens, znany m.in. z filmu animowanego „Król lew” z 1994 r.

Kontrowersje wywołał fakt, że w klipie były prezydent USA Barack Obama oraz jego żona, Michelle, zostali przedstawieni jako małpy. Część amerykańskich polityków, dziennikarzy i komentatorów życia publicznego jednoznacznie oceniła, że taka charakteryzacja to przejaw rasizmu.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt początkowo broniła materiału, stwierdzając, że to „internetowy mem” i apelując do krytyków o zaniechanie „udawanego oburzenia” i zajęcie się sprawami ważnymi dla społeczeństwa. Po fali krytyki, po kilku godzinach wpis z animacją został jednak usunięty z konta Trumpa w Truth Social, a Biały Dom poinformował, że materiał został przez pracownika opublikowany „przez pomyłkę”.

Donald Trump rozmawia z mediami na pokładzie Air Force One

Foto: REUTERS/Ken Cedeno

Donald Trump mówi, że nie widział całego klipu przed udostępnieniem

Dziennikarze pytali Donalda Trumpa, czy zamierza przeprosić za udostępnienie animacji, do czego wzywali go politycy także z Partii Republikańskiej. W rozmowie, która przed tygodniem miała miejsce na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że nie popełnił błędu. Trump oświadczył, że nie widział całości materiału, który udostępnił. – Na końcu był obraz, który nie spodobał się ludziom. Mnie też by się nie spodobał, ale nie widziałem tego, obejrzałem tylko pierwszą część – przekonywał.

Udostępnione przez Donalda Trumpa trwające ponad minutę wideo dotyczyło rozpowszechnianych przez jego środowisko twierdzeń, jakoby wybory prezydenckie w 2020 r., w których Trump przegrał z Bidenem, zostały sfałszowane. Fragment z postaciami Obamów został umieszczony pod koniec klipu.

Pytany, czy udzielił komuś nagany lub zwolnił kogoś z pracy w związku z publikacją materiału, prezydent zaprzeczył. – To było, jak wiecie, wideo o oszustwie wyborczym. Dość długie nagranie, na końcu było coś związanego z „Królem Lwem”. To było wszędzie pokazywane na długo, zanim to zostało opublikowane – mówił, powtarzając, że klip „był bardzo mocnym materiałem o oszustwie wyborczym”.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio
Polityka
Ameryka wyciąga rękę do Europy. Co Marco Rubio powiedział w Monachium?
Barack Obama o kontrowersyjnym materiale: W mediach społecznościowych trwa cyrk

Do tej pory Barack Obama publicznie nie komentował udostępnionego przez Trumpa materiału, odniósł się jednak do sprawy w opublikowanym w sobotę podcaście Briana Tylera Cohena. W kontekście klipu były prezydent został zapytany o jakość debaty publicznej w USA.

– Należy podkreślić, że większość Amerykanów uważa takie zachowanie za głęboko niepokojące – odparł. – To prawda, że takie zachowania przyciągają uwagę, że odwracają uwagę – dodał. Obama zaznaczył, że gdy podróżuje po Stanach Zjednoczonych, to spotyka ludzi, którzy „nadal wierzą w przyzwoitość, uprzejmość i życzliwość”.

Prezydent USA Donald Trump i jego małżonka Melania oraz były prezydent Barack Obama i jego żona Mich

Prezydent USA Donald Trump i jego małżonka Melania oraz były prezydent Barack Obama i jego żona Michelle po zakończeniu inauguracji Trumpa w 2017 r.

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

44. prezydent USA ocenił, że w mediach społecznościowych i telewizji ma miejsce „swoisty cyrk”. Nie wymieniając Trumpa z nazwiska, powiedział także, że zniknęło poczucie wstydu u ludzi, którzy kiedyś uważali, że należy zachować dobre maniery, poczucie przyzwoitości i szacunek do urzędu. – To zostało utracone – stwierdził.

Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Barack Obama Donald Trump Michelle Obama
