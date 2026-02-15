Przed tygodniem na koncie Donalda Trumpa w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social znalazł się materiał, zawierający wygenerowaną przy użyciu sztucznej inteligencji animację, przedstawiającą prominentnych polityków Partii Demokratycznej oraz Donalda Trumpa jako afrykańskie zwierzęta.

Reklama Reklama

W klipie pojawiły się m.in. postacie poprzednika Trumpa, Joe Bidena, byłej sekretarz stanu i rywalki Trumpa z wyborów prezydenckich, Hillary Clinton, kongresmenki Alexandrii Ocasio-Cortez, burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego oraz liderów demokratów w Kongresie, Chucka Schumera (Senat) i Hakeema Jeffriesa (Izba Reprezentantów). Trumpowi w klipie przypadła rola lwa, „króla dżungli”.

Barack Obama i Michelle Obama jako małpy. Kontrowersyjny klip udostępniony przez Donalda Trumpa

Udostępniony przez Trumpa klip pochodził prawdopodobnie z wpisu opublikowanego w październiku 2025 r. w serwisie X przez kojarzonego ze środowiskiem konserwatystów twórcę memów. W materiale wykorzystano utwór „The lion sleeps tonight” amerykańskiej grupy The Tokens, znany m.in. z filmu animowanego „Król lew” z 1994 r.

Kontrowersje wywołał fakt, że w klipie były prezydent USA Barack Obama oraz jego żona, Michelle, zostali przedstawieni jako małpy. Część amerykańskich polityków, dziennikarzy i komentatorów życia publicznego jednoznacznie oceniła, że taka charakteryzacja to przejaw rasizmu.