Bloomberg: Rekordowa liczba Amerykanów ubiega się o obywatelstwo Wielkiej Brytanii

W 2025 roku liczba wniosków Amerykanów o obywatelstwo brytyjskie była 42 proc. wyższa niż w rekordowym 2024
W 2025 r. liczba obywateli USA starających się o brytyjskie obywatelstwo osiągnęła najwyższy poziom w historii. Według danych brytyjskiego Home Office aż 8 790 Amerykanów złożyło wnioski o obywatelstwo poprzez rejestrację lub naturalizację – o 42 proc. więcej niż w poprzednim rekordowym roku 2024, gdy takich wniosków złożono 6192. Rekordowa liczba 2490 wniosków złożona została w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
Obywatele USA mogą uzyskać brytyjskie obywatelstwo na dwa sposoby. Pierwszy to naturalizacja, dostępna dla osób legalnie mieszkających w Wielkiej Brytanii co najmniej pięć lat (w tym rok ze statusem osiedlenia) albo pozostających w związku małżeńskim z Brytyjczykiem. Drugi to rejestracja – m.in. dla obywateli krajów Wspólnoty Narodów, dzieci urodzonych za granicą brytyjskim rodzicom czy osób, których rodzice uzyskali obywatelstwo lub prawo stałego pobytu.
Czytaj więcej
Ameryka na różne sposoby odczuwa politykę antyimigracyjną Donalda Trumpa. Odbija się ona m.in. w...
Zdaniem ekspertów wzrost zainteresowania wynika z kilku czynników. Znaczenie ma zarówno sytuacja polityczna w USA, jak i zmiany przepisów wprowadzone w 2022 r., które umożliwiły ubieganie się o obywatelstwo osobom mającym brytyjską babcię.
Wzrost liczby wniosków wpisuje się w szerszy trend rosnącego zainteresowania Wielką Brytanią ze strony Amerykanów – dotyczy on także studiów i pracy. Jednocześnie brytyjski rząd, choć dąży do ograniczenia ogólnej migracji netto, chętnie przyjmuje osoby o wysokich kwalifikacjach i dochodach, a wielu wnioskodawców z USA spełnia te kryteria.
Nie tylko Amerykanie starali się o brytyjskie obywatelstwo częściej niż wcześniej. W ostatnim kwartale 2025 r. liczba wniosków ze wszystkich krajów wzrosła do ponad 90 tys., co część ekspertów wiąże z obawami migrantów przed możliwym zaostrzeniem przepisów. Propozycje władz przewidują m.in. konieczność „wypracowania” prawa do pobytu przed ubieganiem się o obywatelstwo. Z kolei prawicowa partia Reform UK, związana z Nigelem Farage'em, proponuje dalsze ograniczenia w tym zakresie.
Czytaj więcej
Administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o wstrzymaniu rozpatrywania wszystkich wniosków imig...
Statystyki pokazują też, że ogólna liczba wiz wydawanych w Wielkiej Brytanii w 2025 r. spadła o 15 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, choć nadal była wyższa niż przed pandemią. Migracja pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w brytyjskiej polityce – rządy zarówno konserwatystów, jak i laburzystów wprowadzały ograniczenia dotyczące wiz pracowniczych i studenckich.
Jednocześnie rośnie liczba nielegalnych przepraw przez kanał La Manche, choć nadal jest niższa niż w rekordowym 2022 r. W 2025 r. do Wielkiej Brytanii dotarło tą drogą około 46 tys. osób, z których większość wystąpiła o azyl. Koszty ich zakwaterowania oraz napięcia społeczne wokół migracji sprawiają, że temat ten pozostaje jednym z najważniejszych w debacie publicznej.
Czytaj więcej
Turystyka do Stanów Zjednoczonych gwałtownie hamuje, a podróżni coraz częściej kwestionują bezpie...
Mimo to w skali Europy Wielka Brytania nie przyjmuje największej liczby wniosków azylowych – więcej mają m.in. Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zdementowało wypowiedzi szefa MSZ Węgier Petera Szijjarto, który twierd...
Działania komisji mają charakter partyjnego spektaklu politycznego, który oznacza zaniedbanie obowiązków wobec o...
Większość Amerykanów popiera deportowanie imigrantów przebywających w USA nielegalnie, jednak nie akceptuje twar...
Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła, że wybory w Danii odbędą się 24 marca. Taki termin oznacza, że Frederi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas