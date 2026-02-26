Bloomberg: Rekordowa liczba Amerykanów ubiega się o obywatelstwo Wielkiej Brytanii

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne powody wzrostu liczby Amerykanów ubiegających się o brytyjskie obywatelstwo?

Jakie metody umożliwiają obywatelom USA uzyskanie obywatelstwa brytyjskiego?

W jaki sposób brytyjski rząd reaguje na wzrost liczby imigrantów z USA?

W 2025 r. liczba obywateli USA starających się o brytyjskie obywatelstwo osiągnęła najwyższy poziom w historii. Według danych brytyjskiego Home Office aż 8 790 Amerykanów złożyło wnioski o obywatelstwo poprzez rejestrację lub naturalizację – o 42 proc. więcej niż w poprzednim rekordowym roku 2024, gdy takich wniosków złożono 6192. Rekordowa liczba 2490 wniosków złożona została w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Jak Amerykanie mogą uzyskać brytyjskie obywatelstwo? Są dwie metody

Obywatele USA mogą uzyskać brytyjskie obywatelstwo na dwa sposoby. Pierwszy to naturalizacja, dostępna dla osób legalnie mieszkających w Wielkiej Brytanii co najmniej pięć lat (w tym rok ze statusem osiedlenia) albo pozostających w związku małżeńskim z Brytyjczykiem. Drugi to rejestracja – m.in. dla obywateli krajów Wspólnoty Narodów, dzieci urodzonych za granicą brytyjskim rodzicom czy osób, których rodzice uzyskali obywatelstwo lub prawo stałego pobytu.

Zdaniem ekspertów wzrost zainteresowania wynika z kilku czynników. Znaczenie ma zarówno sytuacja polityczna w USA, jak i zmiany przepisów wprowadzone w 2022 r., które umożliwiły ubieganie się o obywatelstwo osobom mającym brytyjską babcię.