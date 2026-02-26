Rzeczpospolita
Bloomberg: Rekordowa liczba Amerykanów ubiega się o obywatelstwo Wielkiej Brytanii

W pierwszym roku drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa w Białym Domu, liczba obywateli USA ubiegających się o obywatelstwo brytyjskie osiągnęła rekordowy poziom.

Publikacja: 26.02.2026 22:34

W 2025 roku liczba wniosków Amerykanów o obywatelstwo brytyjskie była 42 proc. wyższa niż w rekordowym 2024

Foto: PAP/EPA

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne powody wzrostu liczby Amerykanów ubiegających się o brytyjskie obywatelstwo?
  • Jakie metody umożliwiają obywatelom USA uzyskanie obywatelstwa brytyjskiego?
  • W jaki sposób brytyjski rząd reaguje na wzrost liczby imigrantów z USA?

W 2025 r. liczba obywateli USA starających się o brytyjskie obywatelstwo osiągnęła najwyższy poziom w historii. Według danych brytyjskiego Home Office aż 8 790 Amerykanów złożyło wnioski o obywatelstwo poprzez rejestrację lub naturalizację – o 42 proc. więcej niż w poprzednim rekordowym roku 2024, gdy takich wniosków złożono  6192Rekordowa liczba 2490 wniosków złożona została w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Jak Amerykanie mogą uzyskać brytyjskie obywatelstwo? Są dwie metody

Obywatele USA mogą uzyskać brytyjskie obywatelstwo na dwa sposoby. Pierwszy to naturalizacja, dostępna dla osób legalnie mieszkających w Wielkiej Brytanii co najmniej pięć lat (w tym rok ze statusem osiedlenia) albo pozostających w związku małżeńskim z Brytyjczykiem. Drugi to rejestracja – m.in. dla obywateli krajów Wspólnoty Narodów, dzieci urodzonych za granicą brytyjskim rodzicom czy osób, których rodzice uzyskali obywatelstwo lub prawo stałego pobytu.

Zdaniem ekspertów wzrost zainteresowania wynika z kilku czynników. Znaczenie ma zarówno sytuacja polityczna w USA, jak i zmiany przepisów wprowadzone w 2022 r., które umożliwiły ubieganie się o obywatelstwo osobom mającym brytyjską babcię. 

Wzrost liczby wniosków wpisuje się w szerszy trend rosnącego zainteresowania Wielką Brytanią ze strony Amerykanów – dotyczy on także studiów i pracy. Jednocześnie brytyjski rząd, choć dąży do ograniczenia ogólnej migracji netto, chętnie przyjmuje osoby o wysokich kwalifikacjach i dochodach, a wielu wnioskodawców z USA spełnia te kryteria.

Spada liczba wydawanych wiz

Nie tylko Amerykanie starali się o brytyjskie obywatelstwo częściej niż wcześniej. W ostatnim kwartale 2025 r. liczba wniosków ze wszystkich krajów wzrosła do ponad 90 tys., co część ekspertów wiąże z obawami migrantów przed możliwym zaostrzeniem przepisów. Propozycje władz przewidują m.in. konieczność „wypracowania” prawa do pobytu przed ubieganiem się o obywatelstwo. Z kolei prawicowa partia Reform UK, związana z Nigelem Farage'em, proponuje dalsze ograniczenia w tym zakresie.

Statystyki pokazują też, że ogólna liczba wiz wydawanych w Wielkiej Brytanii w 2025 r. spadła o 15 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, choć nadal była wyższa niż przed pandemią. Migracja pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w brytyjskiej polityce – rządy zarówno konserwatystów, jak i laburzystów wprowadzały ograniczenia dotyczące wiz pracowniczych i studenckich.

Rośnie liczba nielegalnych przepraw przez La Manche

Jednocześnie rośnie liczba nielegalnych przepraw przez kanał La Manche, choć nadal jest niższa niż w rekordowym 2022 r. W 2025 r. do Wielkiej Brytanii dotarło tą drogą około 46 tys. osób, z których większość wystąpiła o azyl. Koszty ich zakwaterowania oraz napięcia społeczne wokół migracji sprawiają, że temat ten pozostaje jednym z najważniejszych w debacie publicznej.

Mimo to w skali Europy Wielka Brytania nie przyjmuje największej liczby wniosków azylowych – więcej mają m.in. Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. 

Źródło: rp.pl

