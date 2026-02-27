Spadek cen kakao o 75 proc. Budżety Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej zagrożone
Handel kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie nie jest w pełni wolnorynkowy. Regulatorzy rynku kakao – mianowani przez rządy obu państw – sprzedają około 80 proc. zbiorów z rocznym wyprzedzeniem traderom na całym świecie, a na podstawie tych kontraktów ustalają stałą cenę dla rolników na początku sezonu, w październiku.
Rolnicy sprzedają następnie swoje ziarna lokalnym pośrednikom po tej cenie, a ci odsprzedają je licencjonowanym nabywcom. Po otrzymaniu kakao licencjonowani kupcy sprzedają je bezpośrednio międzynarodowym traderom albo lokalnym handlowcom, którzy z kolei odsprzedają je dalej międzynarodowym podmiotom.
Stała cena dla rolników ustalana w październiku obejmuje zazwyczaj główny sezon zbiorów trwający od października do marca. W przypadku zbiorów pośrednich (od kwietnia do września), uznawanych za niższej jakości, regulatorzy często korygują tę cenę.
W październiku ubiegłego roku Wybrzeże Kości Słoniowej ustaliło cenę za główne zbiory na poziomie około 5000 dolarów za tonę metryczną, a Ghana – na poziomie niemal 5300 dolarów za tonę. Tymczasem światowe ceny kontraktów terminowych na kakao spadły do około 3100 dolarów za tonę, tracąc w tym roku połowę swojej wartości.
Dla międzynarodowych traderów gwałtowny spadek cen oznaczał znaczne straty w przypadku zakupu ziaren z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany oraz sprzedaży ich po cenach rynkowych kontraktów terminowych. W rezultacie w dużej mierze wstrzymali zakupy.
Rolnicy w Ghanie nie otrzymali zapłaty za swoje zbiory od listopada, a źródła branżowe przekazały agencji Reuters, że podobna sytuacja dotyczy rolników w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Niesprzedane zapasy kakao nagromadziły się w całym kraju.
Aby zapewnić rolnikom gotówkę, rząd Wybrzeża Kości Słoniowej uruchomił pod koniec ubiegłego miesiąca program skupu 100000 ton niesprzedanych zapasów z głównego sezonu o wartości około pół miliarda dolarów. W Ghanie regulator rynku kakao 12 lutego obniżył stałą cenę dla rolników o niemal jedną trzecią – do około 3580 dolarów za tonę – po oszacowaniu, że kraj dysponuje około 50000 ton niesprzedanych zapasów.
Po niemal trzykrotnym wzroście do rekordowych poziomów w 2024 r. światowe ceny kakao straciły od tego czasu około trzy czwarte swojej wartości. Spadek ten był częściowo efektem osłabienia popytu: wysokie ceny skłoniły producentów czekolady do zmniejszania gramatury tabliczek, zwiększania udziału dodatków niezawierających kakao – takich jak wafle czy orzechy – oraz zastępowania masła kakaowego innymi tłuszczami.
Jednocześnie sprzyjające warunki pogodowe doprowadziły do większych zbiorów, co według międzynarodowych traderów sprawi, że światowy rynek zanotuje w tym sezonie nadwyżkę rzędu 300000–400000 ton. Znaczna część tej nadwyżki znajduje się w Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie, które – w przeciwieństwie do traderów czy przetwórców – nie dysponują środkami finansowymi ani odpowiednią infrastrukturą magazynową do przechowywania ziaren.
Kakao odpowiada za niemal 40 proc. przychodów eksportowych Wybrzeża Kości Słoniowej i blisko 15 proc. przychodów Ghany, co czyni je jednym z najważniejszych źródeł wpływów dewizowych dla obu krajów Afryki Zachodniej.
Blisko 2 miliony rolników uprawiających kakao w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz ich rodziny – z których większość żyje poniżej granicy ubóstwa – utrzymują się z produkcji tego surowca wykorzystywanego do wytwarzania czekolady.
