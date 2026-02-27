Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki wpłynęły na spadek cen kakao w 2024 roku?

W jaki sposób regulowany jest handel kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie?

Jakie konsekwencje dla rolników mają niskie ceny kakao na światowych rynkach?

Co spowodowało nagromadzenie niesprzedanych zapasów kakao w kluczowych krajach produkcyjnych?

Handel kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej i Ghanie nie jest w pełni wolnorynkowy. Regulatorzy rynku kakao – mianowani przez rządy obu państw – sprzedają około 80 proc. zbiorów z rocznym wyprzedzeniem traderom na całym świecie, a na podstawie tych kontraktów ustalają stałą cenę dla rolników na początku sezonu, w październiku.

System sprzedaży, który dziś nie działa

Rolnicy sprzedają następnie swoje ziarna lokalnym pośrednikom po tej cenie, a ci odsprzedają je licencjonowanym nabywcom. Po otrzymaniu kakao licencjonowani kupcy sprzedają je bezpośrednio międzynarodowym traderom albo lokalnym handlowcom, którzy z kolei odsprzedają je dalej międzynarodowym podmiotom.

Stała cena dla rolników ustalana w październiku obejmuje zazwyczaj główny sezon zbiorów trwający od października do marca. W przypadku zbiorów pośrednich (od kwietnia do września), uznawanych za niższej jakości, regulatorzy często korygują tę cenę.