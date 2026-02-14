Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Sieć restauracji Michała Sołowowa z wnioskiem o upadłość. Co dalej z North Fish?

Sieć restauracji North Fish, obecna w wielu galeriach handlowych w Polsce, ma poważne kłopoty. Kontrolująca ją firma North Food, która należy do miliardera Michała Sołowowa, złożyła wniosek o upadłość – donosi „Gazeta Wyborcza”.

Publikacja: 14.02.2026 15:19

Firma North Food, właściciel sieci restauracji North Fish, złożyła wniosek o upadłość

Firma North Food, właściciel sieci restauracji North Fish, złożyła wniosek o upadłość

Foto: www.northfish.pl

Alicja Podskoczy

North Fish to znana zwłaszcza klientom centrów handlowych sieć restauracji specjalizująca się w daniach z rybami i owocami morza. Obecnie posiada około 40 lokali w całej Polsce. Jej właścicielem jest spółka North Food, należąca do jednego z najbogatszych Polaków, Michała Sołowowa. Wkrótce jednak może czekać ją likwidacja.

Czytaj więcej

Spółka Michała Sołowowa będzie rozwijać mały atom na Słowacji i na Węgrzech
Atom
Spółka Michała Sołowowa będzie rozwijać mały atom na Słowacji i na Węgrzech

Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, 30 stycznia 2026 roku firma North Food złożyła do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z utratą płynności finansowej. Może to wywołać poważne negatywne skutki dla pracowników i kontrahentów sieci.

North Fish ma kłopoty finansowe. Jest wniosek o ogłoszenie upadłości

Jak przekazał bowiem portalowi jeden czytelnik, spółka może zostać zamknięta z dnia na dzień, a jej pracownicy zwolnieni. Zobowiązania North Food mają być tak wysokie, że brakuje na wynagrodzenia dla zatrudnionych w lokalach osób. Spółka może również nie być w stanie uregulować długów wobec kontrahentów.

Czytaj więcej

Restaurację prowadzą Niven Kunz, holenderski szef kuchni nagrodzony gwiazdką w przewodniku Michelina
Restauracje
Lidl otwiera luksusową restaurację. Rekordowe zainteresowanie
Reklama
Reklama

Zlokalizowana w Kielcach centrala spółki poinformowała, że nie udziela komentarzy w tej sprawie.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach Tomasz Durlej potwierdził jednak, że zarząd North Food złożył pod koniec stycznia tzw. wniosek własny o ogłoszenie upadłości. Postępowanie w sprawie spółki Michała Sołowowa znajduje się na wczesnym etapie, a o jej przyszłości zadecyduje sąd.

Sieć barów szybkiej obsługi North Fish powstała w 2002 roku. Jej pierwszy lokal został otwarty w centrum handlowo-rozrywkowym Galeria Echo w Kielcach. Obecnie posiada lokale w galeriach handlowych największych miast Polski. North Food Polska S.A. na swojej stronie podaje, że zatrudnia obecnie blisko 500 osób.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Gazeta Wyborcza

Osoby Michał Sołowow Handel
Ceny kakao nurkują. Nadchodzi czas tańszej czekolady?
Przemysł spożywczy
Ceny kakao nurkują. Nadchodzi czas tańszej czekolady?
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Piwny alarm w Niemczech. Sprzedaż runęła, małe browary znikają
Przemysł spożywczy
Browary w Niemczech cierpią, młodzi piją mniej piwa
Piwo w odwrocie, browary zwalniają pracowników
Przemysł spożywczy
Piwo w odwrocie, browary zwalniają pracowników
Trzeci fatalny rok dla francuskich eksporterów win. Uratuje ich Mercosur?
Przemysł spożywczy
Trzeci fatalny rok dla francuskich eksporterów win. Uratuje ich Mercosur?
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama