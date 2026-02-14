North Fish to znana zwłaszcza klientom centrów handlowych sieć restauracji specjalizująca się w daniach z rybami i owocami morza. Obecnie posiada około 40 lokali w całej Polsce. Jej właścicielem jest spółka North Food, należąca do jednego z najbogatszych Polaków, Michała Sołowowa. Wkrótce jednak może czekać ją likwidacja.

Reklama Reklama

Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, 30 stycznia 2026 roku firma North Food złożyła do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z utratą płynności finansowej. Może to wywołać poważne negatywne skutki dla pracowników i kontrahentów sieci.

North Fish ma kłopoty finansowe. Jest wniosek o ogłoszenie upadłości

Jak przekazał bowiem portalowi jeden czytelnik, spółka może zostać zamknięta z dnia na dzień, a jej pracownicy zwolnieni. Zobowiązania North Food mają być tak wysokie, że brakuje na wynagrodzenia dla zatrudnionych w lokalach osób. Spółka może również nie być w stanie uregulować długów wobec kontrahentów.