Firma North Food, właściciel sieci restauracji North Fish, złożyła wniosek o upadłość
North Fish to znana zwłaszcza klientom centrów handlowych sieć restauracji specjalizująca się w daniach z rybami i owocami morza. Obecnie posiada około 40 lokali w całej Polsce. Jej właścicielem jest spółka North Food, należąca do jednego z najbogatszych Polaków, Michała Sołowowa. Wkrótce jednak może czekać ją likwidacja.
Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, 30 stycznia 2026 roku firma North Food złożyła do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z utratą płynności finansowej. Może to wywołać poważne negatywne skutki dla pracowników i kontrahentów sieci.
Jak przekazał bowiem portalowi jeden czytelnik, spółka może zostać zamknięta z dnia na dzień, a jej pracownicy zwolnieni. Zobowiązania North Food mają być tak wysokie, że brakuje na wynagrodzenia dla zatrudnionych w lokalach osób. Spółka może również nie być w stanie uregulować długów wobec kontrahentów.
Zlokalizowana w Kielcach centrala spółki poinformowała, że nie udziela komentarzy w tej sprawie.
Rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach Tomasz Durlej potwierdził jednak, że zarząd North Food złożył pod koniec stycznia tzw. wniosek własny o ogłoszenie upadłości. Postępowanie w sprawie spółki Michała Sołowowa znajduje się na wczesnym etapie, a o jej przyszłości zadecyduje sąd.
Sieć barów szybkiej obsługi North Fish powstała w 2002 roku. Jej pierwszy lokal został otwarty w centrum handlowo-rozrywkowym Galeria Echo w Kielcach. Obecnie posiada lokale w galeriach handlowych największych miast Polski. North Food Polska S.A. na swojej stronie podaje, że zatrudnia obecnie blisko 500 osób.
