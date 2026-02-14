Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były główne przyczyny dynamicznych zmian cen kakao na światowych rynkach

W jaki sposób warunki pogodowe wpływają na plony drzew kakaowca i stabilność rynku

Jakie są konsekwencje spadku cen kakao dla rolników w Afryce Zachodniej

Jakie działania podejmowane są przez rządy i organizacje w celu wsparcia producentów kakao

W 2024 r. ziarna kakao kosztowały ponad 12,2 tys. dol. za tonę, podczas gdy jeszcze w styczniu 2023 r. cenniki opiewały na ok. 2,5 tys. dol. Drastyczny wzrost cen wywołany był niedostatkami towaru z powodu złych warunków pogodowych. Do tego doszło zagrożenie w postaci wirusa atakującego drzewa kakaowca. Wywołuje on zgrubienia pędów i łodyg, deformację liści, hamuje wzrost roślin, przekłada się na spadek plonów, a ostatecznie, w ciągu kilku lat, powoduje obumarcie rośliny.

Sytuacja od tego czasu jednak się uspokoiła, od maja 2025 ceny kakao wyraźnie spadają i obecnie tona kosztuje już niecałe 3700 dol., co budzi nadzieję na rynkach, w tym u producentów czekolady i konsumentów, ale wywołuje ogromne problemy dla rolników, zwłaszcza z Afryki Zachodniej, borykających się z brakiem popytu, nadmiarem towaru i utratą zarobków.

Drzewa kakaowca lubią stosunkowo wysokie temperatury, z maksymalną roczną średnią 30-32 stopnie Celsjusza i minimalną średnią 18-21 stopni Celsjusza. Zmiany plonów są co roku uzależnione od opadów. Drzewa są niezwykle wrażliwe na niedobory wody w glebie. Okresy suche nie powinny przekraczać trzech miesięcy. Optymalnie jest, gdy opady są obfite i równomiernie rozłożone w ciągu roku. W takim gorącym i wilgotnym klimacie rośliny rosną najlepiej. Największymi producentami kakao są Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana, łącznie oba te kraje odpowiadają za ponad 60 proc. światowej produkcji. Wśród dostawców ziaren są też Indonezja, Nigeria, Kamerun, Ekwador i Brazylia. Kakao ma ogromne znaczenie dla producentów żywności i słodyczy.