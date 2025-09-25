Aktualizacja: 25.09.2025 15:02 Publikacja: 25.09.2025 14:35
Foto: Bloomberg
Eurostat, czyli unijny urząd statystyczny, co miesiąc publikuje dane o handlu zagranicznym Unii Europejskiej. W opublikowanym w środę raporcie na temat handlu produktami rolno-spożywczymi widać, że imponujący wzrost, bo aż o 38 proc., zaliczyła kategoria „napojów”, czyli łącznie kakao, kawa, herbata i przyprawy. Kakao osiąga tak wysokie ceny, że – jak już opisywaliśmy już w „Rz” – kartele przemycają je z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Ghany , jak narkotyki.
Skąd znaczenie kakao dla eksportu z UE? Producenci z krajów UE najpierw importują ogromne ilości ziaren kakaowych, masła czy proszku kakaowego, a następnie produkują z nich czekolady, wyroby cukiernicze, kosmetyki i sprzedają gotowe towary. Głównymi producentami surowego kakao są Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana i Kamerun. Jest to też świetny przykład powszechnego w rolnictwie zjawiska, gdy przetwórstwo surowca, jego prażenie, mielenie, produkcja gotowych wyrobów przynosi więcej zysku niż handel samym surowcem.
Według najświeższych danych z 24 września, w pierwszym półroczu 2025 r. kraje UE zarobiły 118,7 mld euro na eksporcie żywności i surowców rolnych, czyli o 2,6 proc. więcej w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Jednak w samym czerwcu 2025 r. odnotowano 19 mld euro, co oznacza spadek o 4 proc. wobec maja 2025 r.
Kakao zaliczyło nie tylko największy wzrost wartości eksportu, ale też ma ogromne znaczenie we wzroście handlu z głównymi partnerami gospodarczymi UE, czyli Wielką Brytanią, a także Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią.
Wysyłka kategorii kakao, kawa, herbata i przyprawy wzrosła o 1,8 mld euro, czyli aż o 38 proc. To nie oznacza, że wysłano o ponad jedną trzecią więcej towaru, tylko że był on droższy. Według Eurostatu na ten skok wartości handlu wpłynął niemal dwukrotny wzrost cen pasty kakaowej, masła i proszku oraz 30-procentowego wzrostu cen kawy. Eksport czekolady i wyrobów cukierniczych wzrósł o 1 mld euro, czyli o jedną piątą, gdy eksport produktów mlecznych zwiększył się o 7 proc. do 635 mln euro.
Import w kategorii kawy, herbaty, kakao i przypraw wzrósł o gigantyczne 60 proc. Eurostat podkreśla, że wynika to głównie z wyższych cen: ceny kakao wzrosły dwukrotnie, a kawy o dwie trzecie. W tym czasie import owoców i orzechów wzrósł o 2,3 mld euro, czyli o 18 proc., import wyrobów cukierniczych i czekolady skoczył o 36 proc. (także przez wyższe ceny), a import drobiu i jaj wzrósł o 356 mln euro, czyli o jedną trzecią, zarówno przez wyższe ceny, jak i wzrost ilości.
Tu zdecydowanie królują produkty zbożowe i młynarskie, wartość w pierwszej połowie roku wyniosła 12,4 mld euro, po wzroście rdr o 3 proc. Co ciekawe, same zboża zajmują dziś dopiero 10 pozycję w „gorącej piętnastce” unijnych specjalizacji eksportowych. Zboża rozgrzewały emocje w ubiegłych latach, gdy po napaści Rosji na Ukrainę mieliśmy – także w Polsce – kryzys zbożowy. Teraz, gdy emocje się uspokoiły, eksport zbóż z UE był warty 5,1 mld euro, po spadku o 1,5 mld euro, czyli aż o 22 proc. w pierwszej połowie roku, co wynika z niższych ilości handlu. Produkty mleczne zajmują drugą pozycję z wartością 10,2 mld euro, trzecie jest wino z wartością 8,1 mld.
Eksport oliwek i oliwy z oliwek wzrósł o 18 proc. pod względem ilości towaru, ale ponieważ mocno spadły ceny, aż 27 proc. wobec ubiegłego roku, to eksporterzy zarobili o 15 proc. mniej, ponad pół miliarda mniej niż przed rokiem.
To bez dwóch zdań Wielka Brytania, do której w pierwszej połowie roku wysłano z Unii Europejskiej towary warte 27,6 mld euro, o 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem – informuje Eurostat.
Drugie są Stany Zjednoczone, tam eksport wzrósł też o 5 proc., do 15,1 mld euro. Wzrost wynikał w dużej mierze z wyższej wartości produktów na bazie kakao, wyrobów spirytusowych, nabiału i wina.
Trzecia jest Szwajcaria z wynikiem 6,7 mld euro po wzroście o 10 proc. Następne są Chiny, tam jednak eksport spadł o 10 proc. do 6,2 mld euro, a do Japonii eksport spadł o 5 proc. do 4 mld euro. Największy wzrost eksportu zanotowano do Ukrainy i Izraela: do obu krajów po 17 proc. wzrostu.
