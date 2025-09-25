Kto kupuje unijne kakao?

Kakao zaliczyło nie tylko największy wzrost wartości eksportu, ale też ma ogromne znaczenie we wzroście handlu z głównymi partnerami gospodarczymi UE, czyli Wielką Brytanią, a także Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią.

Wysyłka kategorii kakao, kawa, herbata i przyprawy wzrosła o 1,8 mld euro, czyli aż o 38 proc. To nie oznacza, że wysłano o ponad jedną trzecią więcej towaru, tylko że był on droższy. Według Eurostatu na ten skok wartości handlu wpłynął niemal dwukrotny wzrost cen pasty kakaowej, masła i proszku oraz 30-procentowego wzrostu cen kawy. Eksport czekolady i wyrobów cukierniczych wzrósł o 1 mld euro, czyli o jedną piątą, gdy eksport produktów mlecznych zwiększył się o 7 proc. do 635 mln euro.

Import w kategorii kawy, herbaty, kakao i przypraw wzrósł o gigantyczne 60 proc. Eurostat podkreśla, że wynika to głównie z wyższych cen: ceny kakao wzrosły dwukrotnie, a kawy o dwie trzecie. W tym czasie import owoców i orzechów wzrósł o 2,3 mld euro, czyli o 18 proc., import wyrobów cukierniczych i czekolady skoczył o 36 proc. (także przez wyższe ceny), a import drobiu i jaj wzrósł o 356 mln euro, czyli o jedną trzecią, zarówno przez wyższe ceny, jak i wzrost ilości.

Czego UE wysyła najwięcej?

Tu zdecydowanie królują produkty zbożowe i młynarskie, wartość w pierwszej połowie roku wyniosła 12,4 mld euro, po wzroście rdr o 3 proc. Co ciekawe, same zboża zajmują dziś dopiero 10 pozycję w „gorącej piętnastce” unijnych specjalizacji eksportowych. Zboża rozgrzewały emocje w ubiegłych latach, gdy po napaści Rosji na Ukrainę mieliśmy – także w Polsce – kryzys zbożowy. Teraz, gdy emocje się uspokoiły, eksport zbóż z UE był warty 5,1 mld euro, po spadku o 1,5 mld euro, czyli aż o 22 proc. w pierwszej połowie roku, co wynika z niższych ilości handlu. Produkty mleczne zajmują drugą pozycję z wartością 10,2 mld euro, trzecie jest wino z wartością 8,1 mld.

Eksport oliwek i oliwy z oliwek wzrósł o 18 proc. pod względem ilości towaru, ale ponieważ mocno spadły ceny, aż 27 proc. wobec ubiegłego roku, to eksporterzy zarobili o 15 proc. mniej, ponad pół miliarda mniej niż przed rokiem.