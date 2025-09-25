Rzeczpospolita
Ekonomia
Kakao wsparciem dla wzrostu unijnego eksportu żywności

Eksport żywności i surowców rolnych z UE sięgnął w czerwcu wartości 19,1 mld euro. Za największe wzrosty eksportu odpowiada… drożejące kakao.

Publikacja: 25.09.2025 14:35

Kakao wsparciem dla wzrostu unijnego eksportu żywności

Foto: Bloomberg

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłynęły na wzrost eksportu żywności z UE?
  • Dlaczego kakao stało się istotnym elementem eksportu Unii Europejskiej?
  • Które kraje są głównymi producentami surowego kakao na świecie?
  • Jakie były zmiany w wartościach eksportu produktów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu 2025 roku?

Eurostat, czyli unijny urząd statystyczny, co miesiąc publikuje dane o handlu zagranicznym Unii Europejskiej. W opublikowanym w środę raporcie na temat handlu produktami rolno-spożywczymi widać, że imponujący wzrost, bo aż o 38 proc., zaliczyła kategoria „napojów”, czyli łącznie kakao, kawa, herbata i przyprawy. Kakao osiąga tak wysokie ceny, że – jak już opisywaliśmy już w „Rz” – kartele przemycają je z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Ghany , jak narkotyki. 

Skąd znaczenie kakao dla eksportu z UE? Producenci z krajów UE najpierw importują ogromne ilości ziaren kakaowych, masła czy proszku kakaowego, a następnie produkują z nich czekolady, wyroby cukiernicze, kosmetyki i sprzedają gotowe towary. Głównymi producentami surowego kakao są Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana i Kamerun. Jest to też świetny przykład powszechnego w rolnictwie zjawiska, gdy przetwórstwo surowca, jego prażenie, mielenie, produkcja gotowych wyrobów przynosi więcej zysku niż handel samym surowcem. 

Według najświeższych danych z 24 września, w pierwszym półroczu 2025 r. kraje UE zarobiły 118,7 mld euro na eksporcie żywności i surowców rolnych, czyli o 2,6 proc. więcej w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Jednak w samym czerwcu 2025 r. odnotowano 19 mld euro, co oznacza spadek o 4 proc. wobec maja 2025 r.

Kto kupuje unijne kakao?

Kakao zaliczyło nie tylko największy wzrost wartości eksportu, ale też ma ogromne znaczenie we wzroście handlu z głównymi partnerami gospodarczymi UE, czyli Wielką Brytanią, a także Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią.

Wysyłka kategorii kakao, kawa, herbata i przyprawy wzrosła o 1,8 mld euro, czyli aż o 38 proc. To nie oznacza, że wysłano o ponad jedną trzecią więcej towaru, tylko że był on droższy. Według Eurostatu na ten skok wartości handlu wpłynął niemal dwukrotny wzrost cen pasty kakaowej, masła i proszku oraz 30-procentowego wzrostu cen kawy. Eksport czekolady i wyrobów cukierniczych wzrósł o 1 mld euro, czyli o jedną piątą, gdy eksport produktów mlecznych zwiększył się o 7 proc. do 635 mln euro.

Import w kategorii kawy, herbaty, kakao i przypraw wzrósł o gigantyczne 60 proc. Eurostat podkreśla, że wynika to głównie z wyższych cen: ceny kakao wzrosły dwukrotnie, a kawy o dwie trzecie. W tym czasie import owoców i orzechów wzrósł o 2,3 mld euro, czyli o 18 proc., import wyrobów cukierniczych i czekolady skoczył o 36 proc. (także przez wyższe ceny), a import drobiu i jaj wzrósł o 356 mln euro, czyli o jedną trzecią, zarówno przez wyższe ceny, jak i wzrost ilości.

Czego UE wysyła najwięcej?

Tu zdecydowanie królują produkty zbożowe i młynarskie, wartość w pierwszej połowie roku wyniosła 12,4 mld euro, po wzroście rdr o 3 proc. Co ciekawe, same zboża zajmują dziś dopiero 10 pozycję w „gorącej piętnastce” unijnych specjalizacji eksportowych. Zboża rozgrzewały emocje w ubiegłych latach, gdy po napaści Rosji na Ukrainę mieliśmy – także w Polsce – kryzys zbożowy. Teraz, gdy emocje się uspokoiły, eksport zbóż z UE był warty 5,1 mld euro, po spadku o 1,5 mld euro, czyli aż o 22 proc. w pierwszej połowie roku, co wynika z niższych ilości handlu. Produkty mleczne zajmują drugą pozycję z wartością 10,2 mld euro, trzecie jest wino z wartością 8,1 mld.

Eksport oliwek i oliwy z oliwek wzrósł o 18 proc. pod względem ilości towaru, ale ponieważ mocno spadły ceny, aż 27 proc. wobec ubiegłego roku, to eksporterzy zarobili o 15 proc. mniej, ponad pół miliarda mniej niż przed rokiem.

Kto jest najcenniejszym partnerem handlowym UE w eksporcie żywności?

To bez dwóch zdań Wielka Brytania, do której w pierwszej połowie roku wysłano z Unii Europejskiej towary warte 27,6 mld euro, o 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem – informuje Eurostat.

Drugie są Stany Zjednoczone, tam eksport wzrósł też o 5 proc., do 15,1 mld euro. Wzrost wynikał w dużej mierze z wyższej wartości produktów na bazie kakao, wyrobów spirytusowych, nabiału i wina.

Trzecia jest Szwajcaria z wynikiem 6,7 mld euro po wzroście o 10 proc. Następne są Chiny, tam jednak eksport spadł o 10 proc. do 6,2 mld euro, a do Japonii eksport spadł o 5 proc. do 4 mld euro. Największy wzrost eksportu zanotowano do Ukrainy i Izraela: do obu krajów po 17 proc. wzrostu.


Eurostat, czyli unijny urząd statystyczny, co miesiąc publikuje dane o handlu zagranicznym Unii Europejskiej. W opublikowanym w środę raporcie na temat handlu produktami rolno-spożywczymi widać, że imponujący wzrost, bo aż o 38 proc., zaliczyła kategoria „napojów", czyli łącznie kakao, kawa, herbata i przyprawy. Kakao osiąga tak wysokie ceny, że – jak już opisywaliśmy już w „Rz" – kartele przemycają je z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Ghany , jak narkotyki. 

Sprzedaż detaliczna lekko poniżej oczekiwań. Są nowe dane GUS
Dane gospodarcze
Sprzedaż detaliczna lekko poniżej oczekiwań. Są nowe dane GUS
Najpierw Fitch, teraz Moody's. Kolejna agencja ścina perspektywę polskiego ratingu
Dane gospodarcze
Najpierw Fitch, teraz Moody's. Kolejna agencja ścina perspektywę polskiego ratingu
Produkcja przemysłowa w sierpniu 2025 rośnie, budowlanka mocno w dół – dane GUS zaskakują
Dane gospodarcze
Produkcja przemysłowa w sierpniu 2025 rośnie, budowlanka mocno w dół – dane GUS zaskakują
Przeciętne wynagrodzenie w firmach rośnie wolniej od oczekiwań. Zatrudnienie spada
Dane gospodarcze
Przeciętne wynagrodzenie w firmach rośnie wolniej od oczekiwań. Zatrudnienie spada
Fed obniża stopy procentowe. Do końca roku możliwe jeszcze dwa cięcia
Dane gospodarcze
Fed obniża stopy procentowe. Do końca roku możliwe jeszcze dwa cięcia
