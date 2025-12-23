Na dziś wygląda natomiast to trochę tak, że nastąpiło swego rodzaju „przyspieszenie” możliwych obniżek: cięcia głównej stopy NBP w okolice 3,5-4 proc. były przewidywane w horyzoncie dwóch lat, a nie jednego. Przynajmniej na razie z Rady Polityki Pieniężnej płynie ostrożny przekaz, że przestrzeń do dalszych cięć jest już ograniczona i kończy się maksymalnie na poziomie 3,50 proc. (a więc jeszcze „tylko” 50 punktów bazowych niżej niż obecnie).

Efekt obniżek stóp procentowych w kolejnych kwartałach powinien „przefiltrowywać” się do gospodarki, niemniej już dziś widać go między innymi na rynku kredytowym. Miesięczna sprzedaż kredytów mieszkaniowych dochodzi do rekordowych poziomów widzianych w szczycie programu „Kredyt 2 proc.”. Banki meldują też wzrost liczby osób zainteresowanych refinansowaniem swoich kredytów przy niższym oprocentowaniu, a z danych NBP wynika, że sektor bankowy luzuje warunki finansowania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Co warto podkreślić, to nie tylko bezpośredni efekt niższych stóp procentowych, ale też tego, że obniżająca się w ten sposób marża odsetkowa wzmaga presję konkurencyjną w sektorze.

Najlepszy rok w gospodarce od dawna

2025 r. to także okres przyspieszenia tempa wzrostu PKB – sięgnie on prawdopodobnie w całym roku zapewne więcej niż 3,5 proc. Dane za sam trzeci kwartał (+3,8 proc. r/r) były najlepsze od trzech lat. Mniej więcej w podobnym tempie polska gospodarka ma rosnąć w 2026 r., co ponownie uplasuje nas w roli regionalnego (i w zasadzie w ogóle unijnego) lidera wzrostu.

To wprawdzie nie jest już „to” tempo, które znamy z poprzednich ożywień, ale przy trudnym otoczeniu zagranicznym i wobec ograniczeń demograficznych polska gospodarka radzi sobie solidnie, dobrze wyglądają przede wszystkim usługi. Co więcej, szczególnie dane za trzeci kwartał (oraz prognozy na 2026 r.) zdają się sugerować, że również struktura tegoż wzrostu zaczyna się poprawiać: do konsumpcji prywatnej jako motoru napędowego dołączają inwestycje. Te miały już silnie odżyć w 2025 r. i to się ewidentnie opóźniło, ale zarówno „pogoń” inwestycyjna, aby wykorzystać dotacje z KPO w 2026 r., jak i trendy kredytowe i inwestycyjne z sektora przedsiębiorstw sugerują, że to będzie koń pociągowy gospodarki w nowym roku.

Dostosowania firm do nowej rzeczywistości

Jednocześnie w gospodarce trwają procesy restrukturyzacyjne – rozumiane niekoniecznie jako zwolnienia pracowników (te się zdarzały, ale niemal bez wpływu na stopę bezrobocia), ale szerzej jako działania zmierzające w kierunku zwiększenia produktywności (reorganizacja pracy, automatyzacja itd.). Za nami kolejny rok osłabionego popytu na pracę: dane Grant Thornton o liczbie ogłoszeń o pracę są najsłabsze od 2020 r.