Młodzi niepewni przyszłości

Jak zwracają uwagę ekspertki Well.hr, już tylko niespełna połowa młodych pracowników (o 23 p.p. mniej niż w 2022 r.) uważa, że praca zapewnia im bezpieczeństwo finansowe. Zetki mają dziś również mniejsze poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia; odsetek młodych ludzi, którzy je deklarują zmalał z 74 proc. do 60 proc.

Joanna Kotzian, współzałożycielka Well.hr, potwierdza, że na spadek dobrostanu najmłodszej grupy wiekowej wpływa przede wszystkim niższe poczucie bezpieczeństwa. Przyczyniają się do tego wyższe koszty życia (w tym wynajmu mieszkania), za których wzrostem nie nadążają płace dużej części pracowników. W dodatku młodzi ludzie nie widzą perspektyw na przyszłość – mają świadomość, że bardzo trudno będzie im zarobić na własne M.

– Jeśli więc nie mogą liczyć na wsparcie finansowe rodziców, łączą naukę z pracą i żyją „od pierwszego do pierwszego” – ocenia Joanna Kotzian, dodając, że młodzi nie czują się już tak pewni zatrudnienia, jak w 2022 r. Statystyki portali rekrutacyjnych pokazują spadek liczby ofert pracy dla absolwentów i początkujących pracowników, gdyż oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania w pierwszej kolejności przejmują realizację prostszych zadań nie wymagających doświadczenia. Znacznie mniej pracy dla młodych jest już dziś np. w centrach usług, w których ich nieco starsi koleżanki i koledzy masowo zdobywali pierwsze doświadczenia zawodowe.

Jak jednak wynika z badania, nie tylko w wymiarze bezpieczeństwa, lecz niemal we wszystkich obszarach, w tym w ocenie swej kondycji fizycznej, rozwoju i poczucia sensu, środowiska pracy czy relacji międzyludzkich największy spadek wskaźnika dobrostanu nastąpił właśnie w pokoleniu Z. W rezultacie Zetki straciły zajmowaną przed trzema laty pozycję lidera wellbeingu w pracy. Wyprzedzają je teraz niemal wszystkie inne grupy wiekowe, poza 25-34 latkami (czyli grupą starszych Zetek i młodszych Milenialsów).

Opłaca się być menedżerem

Najwyższy wskaźnik wellbeingu w pracy widać wśród osób 55+, które na ogół mają stabilną pozycję na rynku pracy i własne mieszkanie. Co prawda także w tej grupie samopoczucie jest gorsze niż trzy lata wcześniej, lecz spadek jest niewielki.

Nie bez znaczenia jest tu fakt, że w grupie 55+ jest wielu dobrze opłacanych fachowców, specjalistów i menedżerów. Tymczasem badanie Well.hr dowodzi, że na nasz poziom bezpieczeństwa, a także dobrostanu w pracy wpływają przede wszystkim stanowisko i zarobki. To menedżerowie i osoby osiągające najwyższe wynagrodzenia cieszą się wyższym poziomem bezpieczeństwa i wysokim wskaźnikiem wellbeingu.