Pokazują to odpowiedzi na pytanie dotyczące największych rozczarowań w 2025 r. Najczęściej wskazywano obniżoną motywację pracowników, która była wyzwaniem dla 32 proc. szefów. (Rok wcześniej – dla 17 proc. badanych). Wzrósł też, z 9 do 13 proc., odsetek menedżerów rozczarowanych spadkiem własnej motywacji, a jej utrzymanie będzie też jednym z głównych wyzwań liderów w tym roku.

Jak komentuje Dominik Pieczewski, ekspert GFKM odpowiedzialny za badanie, lider roku 2026 to osoba, która potrafi odnaleźć się w świecie sprzeczności; z jednej strony mierzy się z presją na wynik, koszty i tempo, a z drugiej z narastającym zmęczeniem własnym i zespołów. – W tej rzeczywistości skuteczne przywództwo polega nie tylko na dowożeniu celów, lecz także na utrzymaniu zaangażowania ludzi i dbałości o własną energię w długim horyzoncie – podkreśla ekspert GFKM. Dodaje, że w wywiadach jakościowych z menedżerami z różnych branż coraz częściej pojawiało się poczucie, że dotychczasowe sposoby zarządzania wyczerpały się.

To, co jeszcze kilka lat temu działało: szybkie decyzje, dokładanie kolejnych zadań, praca w trybie ciągłej mobilizacji, dziś zaczyna generować więcej kosztów niż efektów. Nic więc dziwnego, że menedżerowie coraz częściej mówią o potrzebie transformacji, rozumianej jako zmiana modelu działania.

Jak zwraca uwagę Wojciech Parteka, dyrektor w GFKM, w 2026 r. liderzy mierzą się jednocześnie z kilkoma transformacjami, w tym operacyjną, cyfrową, finansową i kulturową, i jest to duże wyzwanie przywódcze. Tym większe, że na drugim miejscu na liście ubiegłorocznych rozczarowań szefów był sposób reagowania pracowników na zmiany (21 proc.), co – zdaniem ekspertów GFKM – wynika z faktu, że zmiany były narzucane. – Przesunięcie z komunikowania „co wdrażamy” na współprojektowanie „jak to zrobimy” realnie obniża opór i przyspiesza adaptację – zaznaczają autorzy raportu.

To będzie rok zmian?

Zdaniem Dominika Pieczewskiego, podczas gdy firmy coraz lepiej radzą sobie z procedurami i kosztami, to wciąż mają ograniczone narzędzia do zarządzania długotrwałym zmęczeniem zmianą. Nawet jeśli cele są realizowane, często odbywa się to kosztem energii zespołów, a spadek motywacji staje się sygnałem ostrzegawczym – podkreśla ekspert GFKM.

Co dziesiąty z badanych szefów za jedno z tegorocznych wyzwań uważa utrzymanie zaangażowania pracowników, które w ostatnich latach mogła obniżać silna presja na efektywność nie zawsze idąca w parze z odpowiednim wzrostem wynagrodzeń.