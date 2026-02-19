Grudniowe dane o płacach nie zachęcały też Rady Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych. – Choć dynamika płac systematycznie hamuje, to w grudniu mieliśmy drugi miesiąc z rzędu jej wzrostu [w sektorze przedsiębiorstw: z 6,6 proc. r/r w październiku do 7,1 proc. w listopadzie i 8,6 proc. w grudniu – red.]. Być może wynikało to z oddziaływania czynników jednorazowych, ale dopiero dane za kolejne miesiące pokażą, czy dynamika płac powróci na trajektorię spadkową – wyjaśniał Glapiński podczas lutowej konferencji prasowej. Wydaje się, że najnowszy odczyt z rynku pracy jest za to silnym wsparciem dla oczekiwań obniżki stóp przez RPP podczas marcowego posiedzenia.

Przeciętne wynagrodzenie będzie rosło w 2026 r. o około 6 proc.?

Dalszemu spadkowi dynamiki rocznej płac w sektorze przedsiębiorstw sprzyja kilka czynników. Po pierwsze: skala podwyżki płacy minimalnej w 2026 r. – o 3 proc., najmniej od dwudziestu lat. Jak zwracają uwagę ekonomiści Banku Millennium, choć jedynie około 12 proc. pracowników otrzymuje minimalne wynagrodzenie, to mechanizmy indeksacji powodują, że zmiany mogą wpływać na cały fundusz płac w firmach.

Po drugie: sytuacja na rynku pracy. Zgodnie z Szybkim Monitoringiem NBP, pracodawcy deklarowali w drugiej połowie 2025 r., że presja płacowa w gospodarce jest najniższa od pół dekady. Na najniższych poziomach od 2020–2021 r. był też m.in. odsetek firm planujących podwyżki (w tym: znaczne). Acz warto zwrócić uwagę, że dane za czwarty kwartał były nieco lepsze z perspektywy pracowników: symbolicznie wzrósł udział firm zgłaszających presję płacową – do 64,5 proc. z 63,3 proc. w trzecim kwartale, w górę poszedł też odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższenie wynagrodzeń – do 33,6 proc. w czwartym kwartale z 29,7 proc. w trzecim.

Eskalacji żądań płacowych nie sprzyja inflacja, która jest na najniższych poziomach od siedmiu lat. Dodatkowo, również popyt na pracę jest niższy niż w poprzednich latach. To wszystko składa się na podłoże do normalizacji dynamiki wynagrodzeń w pobliżu wieloletniej średniej, stąd prognozy ekonomistów około 6-procentowego nominalnego wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (i całej gospodarce narodowej) w 2026 r.

Jednocześnie bardzo możliwe, że presja płacowa w horyzoncie kolejnych kwartałów będzie się stopniowo wzmagać wraz z trwaniem ożywienia gospodarczego (inwestycyjnego w kraju i poprawy koniunktury za granicą) i wzrostem popytu na pracę. To jednak prawdopodobnie jeszcze nie melodia tego roku. – Według mnie zwiększony popyt na pracowników pojawi się, ale może jeszcze nie w 2026 r., a bardziej w kolejnych latach – mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.