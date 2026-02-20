Już nie pojedyncze zmiany, lecz reformy systemowe – tak ma wyglądać kolejna faza deregulacji, czyli eliminowania zbędnych procedur i utrudnień biurokratycznych. Minister Maciej Berek, szef Rządowego Zespołu Deregulacyjnego, zapowiada to w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. W odróżnieniu od wdrożonych w ciągu ostatniego roku ponad 120 „punktowych” zmian mają być to reformy o szerszym zasięgu.

– Teraz w fazie, którą roboczo nazywamy 2.0, chcemy rozmawiać o zmianach bardziej systemowych, a nie o pojedynczych projektach dotyczących konkretnych instytucji czy przepisów – ujawnia Maciej Berek.

Deregulacja w podatkach i postępowaniach gospodarczych

Plany deregulacyjne mają dotyczyć w pierwszej kolejności prawa podatkowego i gospodarczych postępowań sądowych. Jednak raczej nie ma co liczyć na obniżkę danin publicznych. – Jeżeli chcemy utrzymać poziom dochodów państwa, to każda korekta oznacza, że komuś trzeba coś zmniejszyć, a komuś zwiększyć. To zawsze jest politycznie i społecznie wrażliwe – tłumaczy minister, sugerując równocześnie, że zmiany będą dotyczyły raczej Ordynacji podatkowej i będą polegały na uproszczeniu procedur w relacjach fiskus – podatnik. Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Rzeczpospolita”, taką zmianą ma być np. załatwianie w drodze milczącej zgody umorzenia podatków na kwoty nieprzekraczające równowartości minimalnego wynagrodzenia (obecnie 4806 zł).

Deregulacja w sądownictwie: nie będzie raczej reformy KRS, lecz zmiany proceduralne, które mają przyspieszyć postępowania. Procesy w sprawach gospodarczych mogą się skrócić o kilka miesięcy dzięki możliwości wnoszenia pism sądowych przez pełnomocników stron w formie elektronicznej.

Aż 2/3 propozycji deregulacyjnych udało się wprowadzić w życie

Deregulacja zaczęła się przed rokiem, gdy powołano zespół pod kierownictwem Rafała Brzoski. Wypracował on dla rządu 522 postulaty legislacyjne, z czego dwie trzecie zostały przyjęte do realizacji. Do tej pory już 126 postulatów zyskało kształt obowiązujących przepisów.