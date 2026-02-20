Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Rusza deregulacja 2.0: Rząd zapowiada systemowe zmiany w podatkach i sądach

Rząd zaczyna kolejny etap upraszczania prawa. Na pierwszy ogień pójdą zmiany w procedurach podatkowych i sądowych – ustaliła „Rzeczpospolita”. To, co zawetował prezydent, ma być ponownie uchwalone.

Publikacja: 20.02.2026 04:32

Rusza deregulacja 2.0: Rząd zapowiada systemowe zmiany w podatkach i sądach

Warszawa, 19.09.2025. Minister Maciej Berek

Foto: Tomasz Gzell/PAP

Paweł Rochowicz, Michał Kolanko

Już nie pojedyncze zmiany, lecz reformy systemowe – tak ma wyglądać kolejna faza deregulacji, czyli eliminowania zbędnych procedur i utrudnień biurokratycznych. Minister Maciej Berek, szef Rządowego Zespołu Deregulacyjnego, zapowiada to w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. W odróżnieniu od wdrożonych w ciągu ostatniego roku ponad 120 „punktowych” zmian mają być to reformy o szerszym zasięgu.
– Teraz w fazie, którą roboczo nazywamy 2.0, chcemy rozmawiać o zmianach bardziej systemowych, a nie o pojedynczych projektach dotyczących konkretnych instytucji czy przepisów – ujawnia Maciej Berek.

Czytaj więcej

Setka postulatów deregulacyjnych Brzoski spełniona. Milcząca zgoda prezydenta
Prawo w Polsce
Setka postulatów deregulacyjnych Brzoski spełniona. Milcząca zgoda prezydenta

Deregulacja w podatkach i postępowaniach gospodarczych 

Plany deregulacyjne mają dotyczyć w pierwszej kolejności prawa podatkowego i gospodarczych postępowań sądowych. Jednak raczej nie ma co liczyć na obniżkę danin publicznych. – Jeżeli chcemy utrzymać poziom dochodów państwa, to każda korekta oznacza, że komuś trzeba coś zmniejszyć, a komuś zwiększyć. To zawsze jest politycznie i społecznie wrażliwe – tłumaczy minister, sugerując równocześnie, że zmiany będą dotyczyły raczej Ordynacji podatkowej i będą polegały na uproszczeniu procedur w relacjach fiskus – podatnik. Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Rzeczpospolita”, taką zmianą ma być np. załatwianie w drodze milczącej zgody umorzenia podatków na kwoty nieprzekraczające równowartości minimalnego wynagrodzenia (obecnie 4806 zł). 
Deregulacja w sądownictwie: nie będzie raczej reformy KRS, lecz zmiany proceduralne, które mają przyspieszyć postępowania. Procesy w sprawach gospodarczych mogą się skrócić o kilka miesięcy dzięki możliwości wnoszenia pism sądowych przez pełnomocników stron w formie elektronicznej.

Czytaj więcej

O znaczne rozszerzenie katalogu milczących zgód apelował zespół Rafała Brzoski, czyli inicjatywa „Sp
W sądzie i w urzędzie
Milczenie urzędu będzie oznaczało dla obywatela zgodę. Jest ważny projekt

Aż 2/3 propozycji deregulacyjnych udało się wprowadzić w życie 

Deregulacja zaczęła się przed rokiem, gdy powołano zespół pod kierownictwem Rafała Brzoski. Wypracował on dla rządu 522 postulaty legislacyjne, z czego dwie trzecie zostały przyjęte do realizacji. Do tej pory już 126 postulatów zyskało kształt obowiązujących przepisów.

Reklama
Reklama

Proces deregulacyjny częściowo zahamował prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawy realizujące 18 postulatów deregulacyjnych. Nie były to sprawy budzące spory polityczne. Prezydentowi nie spodobało się np. uproszczenie rachunków za prąd. Weto dotyczyło też złagodzenia kar dla podatników i księgowych za niecelowe pomyłki bez skutków w podatkach. Jak ustaliliśmy, rząd podejmie ponowną próbę uchwalenia zawetowanych przepisów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Osoby Praca Deregulacja Rafał Brzoska legislacja
Ceny transakcyjne nieruchomości już jawne. Rejestr otwarty dla wszystkich
Nieruchomości
Ceny transakcyjne nieruchomości już jawne. Rejestr otwarty dla wszystkich
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
PZW, Wody Polskie i łowiska komercyjne: Oto koszty i zasady łowienia w 2026 roku
Prawo w Polsce
Karta wędkarska. Jak i gdzie ją wyrobić? Ile to kosztuje?
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Samorząd
W kominkach można palić, ale nie wszędzie i nie we wszystkich
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Materiał Promocyjny
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama