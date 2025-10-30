Także 60 dni na milczącą zgodę będzie miał urząd gminy przyznający niektóre zwolnienia z podatku rolnego. Projekt wymienia niektóre zwolnienia z art. 12 ustawy o podatku rolnym, np. dla gruntów zniszczonych w wyniku robót melioracyjnych czy też dla gruntów scalanych lub przeznaczonych na rolnictwo w wyniku zagospodarowania nieużytków.

W niektórych procedurach, których dotyczy projekt, milcząca zgoda ma się odnosić nie tylko do samej decyzji urzędu, ale też do opinii innych organów. Tak będzie z opiniami gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu. W tym przypadku milczenie komisji trwające 30 dni będzie uważane za zgodę.

Podobnie będzie w przypadku wniosku o rejestrację zabytkowego samochodu. Zostanie on wpisany do rejestru, jeśli w ciągu 60 dni wojewódzki konserwator zabytków nie wyda w tej sprawie decyzji lub postanowienia. Termin ten ma być liczony od doręczenia mu decyzji.

Deregulacja w inwestycjach i odpadach: prostsze procedury

Dość ważna dla procesu inwestycyjnego może być wprowadzenie milczącej zgody dla przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Taka potrzeba pojawia się, gdy np. inwestor dokona przekształceń swojej korporacyjnej struktury i inwestycją ma się zajmować inna spółka niż pierwotnie planowano. Ma być wprowadzona zasada, w myśl której milczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska (lub innych właściwych organów) trwające 14 dni, uważane będzie za zgodę.

Milczenie urzędu ma znaleźć zastosowanie także w postępowaniach dotyczących odpadów. Chodzi o przedłożenie zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zostały one wydane na okres krótszy niż 10 lat. Jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przedłużenie danego zezwolenia nie wyda decyzji odmownej, zezwolenie będzie uznawane za przedłużone. Jednak warunkiem zastosowania tego trybu będzie brak wnioskowania o dokonanie jakichkolwiek innych zmian niż tylko przedłużenie okresu obowiązywania zezwolenia.