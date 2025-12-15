Aktualizacja: 15.12.2025 20:47 Publikacja: 15.12.2025 04:35
Tylko niespełna 209 tys. nowych ogłoszeń opublikowano w listopadzie tego roku w 50 największych serwisach rekrutacyjnych w Polsce. To o ponad 17 proc. mniej niż w (i tak już słabym) październiku 2025 r., i o 9 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z raportu firmy Grant Thornton, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. W ten sposób przedostatni miesiąc roku był już szóstym z rzędu z ujemną roczną dynamiką, gdy liczba uruchamianych procesów rekrutacyjnych była niższa niż przed rokiem.
Co prawda listopad gorszy od października jest naturalnym zjawiskiem w rekrutacji (związanym z wygaszaniem wielu prac sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie czy na budowach), lecz spadek popytu na pracowników w ujęciu rocznym potwierdza pogorszenie koniunktury, a także zmiany strukturalne na rynku pracy związane z automatyzacją i rozwojem AI.
– Jest to tym bardziej niepokojące, że już ścieżka zeszłoroczna, a więc punkt odniesienia, biegła dość nisko na tle poprzednich lat – komentuje Monika Łosiewicz, starsza menedżer ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton.
Znacznie głębszy niż na portalach pracy spadek aktywności rekrutacyjnej widać w statystykach urzędów pracy. W listopadzie zgłoszono tam zaledwie 24,1 tys. ofert, czyli o ponad 63 proc. mniej niż rok wcześniej, gdy pojawiło się tam 65,6 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.
Po raz kolejny przybyło natomiast bezrobotnych, których liczba wzrosła w listopadzie o 7,9 tys. do 875,3 tys. W ujęciu rocznym była aż o 101 tys. większa, co jednak wynika również z wprowadzonych latem br. zmian w zasadach rejestracji bezrobotnych.
Monika Łosiewicz zwraca uwagę na pocieszający sygnał widoczny w raporcie Grant Thornton przygotowanym na podstawie danych systemu rekrutacyjnego Element; ujemne dynamiki przestały się pogłębiać, a w niektórych dużych miastach i grupach zawodowych aktywność rekrutacyjna była nawet większa niż rok wcześniej. Nieco większy niż przed rokiem wybór ofert pracy był w listopadzie np. w Warszawie, Krakowie i w Gdańsku, choć trudno byłoby na tej podstawie mówić o wyraźnej poprawie koniunktury.
Wśród grup zawodowych o dobrej sytuacji na rynku pracy mogą mówić głównie medycy. W listopadzie to oni, kolejny miesiąc z rzędu, notowali znaczący wzrost liczby ofert zatrudnienia na 50 największych portalach rekrutacyjnych. Najwięcej propozycji pracy mieli do wyboru lekarze (ponad 1,5 tys., o 64 proc. więcej niż rok wcześniej), pielęgniarki (918 i wzrost o 28 proc.) i ratownicy medyczni – 150 i prawie o połowę więcej niż przed rokiem. Spośród innych zawodów poprawę koniunktury mogli odczuć prawnicy, w tym głównie radcy prawni (251 ofert, o 37 proc. więcej niż rok wcześniej), programiści (1,16 tys. i wzrost o 5 proc.) i specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, choć rynek pracy w tej specjalizacji nie jest w Polsce duży (34 oferty).
Schłodzenie popytu na pracę potwierdza też 14 proc. spadek liczby ofert pracy w działach HR, który dotyka szczególnie rekruterów; w listopadzie kierowano do nich 116 ogłoszeń, o jedną czwartą mniej niż rok wcześniej.
Zdaniem Moniki Fedorczuk, dyrektorki Urzędu Pracy m.st. Warszawa, w końcówce 2025 r. widać oznaki małej stabilizacji na rynku pracy, która powinna się utrzymać w 2026r. Wyciszyły się zwolnienia grupowe, lecz pracodawcy nadal bardzo ostrożnie podchodzą do zwiększania zatrudnienia, a szczególnie do tworzenia nowych etatów. Sporo firm stawia dziś na elastyczne zatrudnienie projektowe, które można łatwo zwiększać i zmniejszać w zależności od zawartych kontraktów, czy wygranych przetargów i konkursów.
Jak ocenia szefowa stołecznego urzędu pracy, ten trend może się nasilać – w rezultacie trzon zatrudnienia (czyli liczba stałych pracowników) będzie się zmniejszać, przy rosnącym udziale zatrudnienia elastycznego i outsourcingu.
W listopadowych danych Element zwraca uwagę 29 proc. spadek liczby ofert w ujęciu rocznym w zawodach fizycznych, w tym tych, które powinny się cieszyć większym popytem w okresie przygotowań do świąt, w tym do sezonowej hossy w e-commerce. Tymczasem magazynierzy mieli do wyboru o jedną czwartą ofert mniej niż przed rokiem (3,1 tys.), a o 39 proc. zmalał popyt na kasjerów-sprzedawców.
O widocznym w listopadzie niepokojącym długookresowym trendzie mniejszego popytu na pracowników mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z agencji zatrudnienia Personnel Service. Według niego, w tym roku mniej pracowników potrzebowała branża e-commerce, która odczuła bardziej oszczędne nastawienie konsumentów, a do tego doszedł spadek popytu w produkcji AGD i motoryzacji.
Maciej Michalewski, prezes Elementu, twierdzi, że listopadowe schłodzenie popytu na pracę w Polsce jest częścią globalnej układanki makroekonomicznej – analiza danych z największych gospodarek pokazuje synchronizację negatywnych trendów. W USA, mimo stabilnej liczby wakatów (7,7 mln), płynność kadr paraliżuje bardzo niski wskaźnik dobrowolnych odejść, który zmalał do 1,8 proc., czyli do poziomu najniższego od 2020 r.
Z kolei w Niemczech, liczba ofert była w listopadzie o 66 tys. mniejsza niż rok wcześniej, a bolesna restrukturyzacja sektora motoryzacyjnego uderza w polski przemysł. – Optymistyczne prognozy wzrostu PKB dla Polski na 2026 r. (ok. 3,5 proc.) w zderzeniu ze spadkiem ofert sugerują zjawisko „jobless recovery”, czyli ożywienia gospodarczego opartego na inwestycjach publicznych i wzroście produktywności (w tym dzięki AI), a nie na masowym tworzeniu nowych etatów – podsumowuje Maciej Michalewski.
