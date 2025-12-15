63 proc. spadek w urzędach pracy

Znacznie głębszy niż na portalach pracy spadek aktywności rekrutacyjnej widać w statystykach urzędów pracy. W listopadzie zgłoszono tam zaledwie 24,1 tys. ofert, czyli o ponad 63 proc. mniej niż rok wcześniej, gdy pojawiło się tam 65,6 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

Po raz kolejny przybyło natomiast bezrobotnych, których liczba wzrosła w listopadzie o 7,9 tys. do 875,3 tys. W ujęciu rocznym była aż o 101 tys. większa, co jednak wynika również z wprowadzonych latem br. zmian w zasadach rejestracji bezrobotnych.

Monika Łosiewicz zwraca uwagę na pocieszający sygnał widoczny w raporcie Grant Thornton przygotowanym na podstawie danych systemu rekrutacyjnego Element; ujemne dynamiki przestały się pogłębiać, a w niektórych dużych miastach i grupach zawodowych aktywność rekrutacyjna była nawet większa niż rok wcześniej. Nieco większy niż przed rokiem wybór ofert pracy był w listopadzie np. w Warszawie, Krakowie i w Gdańsku, choć trudno byłoby na tej podstawie mówić o wyraźnej poprawie koniunktury.

Wśród grup zawodowych o dobrej sytuacji na rynku pracy mogą mówić głównie medycy. W listopadzie to oni, kolejny miesiąc z rzędu, notowali znaczący wzrost liczby ofert zatrudnienia na 50 największych portalach rekrutacyjnych. Najwięcej propozycji pracy mieli do wyboru lekarze (ponad 1,5 tys., o 64 proc. więcej niż rok wcześniej), pielęgniarki (918 i wzrost o 28 proc.) i ratownicy medyczni – 150 i prawie o połowę więcej niż przed rokiem. Spośród innych zawodów poprawę koniunktury mogli odczuć prawnicy, w tym głównie radcy prawni (251 ofert, o 37 proc. więcej niż rok wcześniej), programiści (1,16 tys. i wzrost o 5 proc.) i specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, choć rynek pracy w tej specjalizacji nie jest w Polsce duży (34 oferty).

Schłodzenie popytu na pracę potwierdza też 14 proc. spadek liczby ofert pracy w działach HR, który dotyka szczególnie rekruterów; w listopadzie kierowano do nich 116 ogłoszeń, o jedną czwartą mniej niż rok wcześniej.