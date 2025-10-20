To radykalna zmiana w porównaniu z podobnymi badaniami z ostatnich dwóch lat. W 2023 r. tylko co trzeci ze studentów zagranicznych uczelni myślał o powrocie do kraju. Pozostali deklarowali chęć pracy za granicą, chętnie na stałe. Swoje plany tłumaczyli przede wszystkim wyższym standardem życia, wyższymi wynagrodzeniami i lepszą jakością pracy na Zachodzie. Również w ubiegłorocznym badaniu 70 proc. Polaków studiujących za granicą planowało stałą emigrację.

Polska jako wzór do naśladowania

Jak oceniają autorzy badania, widoczna teraz radykalna zmiana opinii może wynikać z faktu, że co roku zmienia się skład próby badawczej. Jednak wcześniej nie wpływało to na tak duży zwrot w deklaracjach. Powodów można więc szukać w wypadających coraz częściej na korzyść Polski porównaniach naszego kraju z gospodarkami i rynkami pracy na Zachodzie. Według ostatnich danych Eurostatu, w sierpniu nasz kraj mógł się pochwalić jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej – wyniosła ona 3,2 proc. (lepiej wypadły tylko Malta i Słowenia – 2,9 proc.) podczas gdy w całej Unii sięgała 5,9 proc.

Franciszek Hutten-Czapski wspomina niedawne informacje brytyjskiego dziennika „The Times”, który podkreślał, że Polska rozwija się teraz dwa razy szybciej niż Wielka Brytania – co dla wielu osób mieszkających na Wyspach jest wręcz nie do pomyślenia.

– W 1995 r. PKB Polski na mieszkańca wynosił ok. 36 proc. brytyjskiego, a obecnie to już 81 proc. naszego. To symboliczny moment pokazujący, że Polska staje się krajem, z którym świat zaczyna się porównywać, a nie odwrotnie – twierdzi dyrektor zarządzający w BCG.

Widać to także w badaniu Poland 2.0 Summit; Polacy studiujący za granicą, którzy wcześniej chcieli pracować w globalnych korporacjach na Zachodzie, teraz jako wymarzone miejsce pracy również wskazują międzynarodowe firmy – ale te działające w Polsce. Na kolejnych miejscach listy preferowanych pracodawców znalazły się startupy i duże polskie spółki. Jak zwraca uwagę Franciszek Hutten-Czapski, wyniki badania pokazują, że młodzi chcą budować bezpieczną przyszłość w Polsce, ale w globalnym kontekście.