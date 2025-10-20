Rzeczpospolita
Ekonomia
Polscy studenci docenili możliwości kariery nad Wisłą

Zdecydowana większość młodych Polaków studiujących za granicą już nie planuje pozostać tam na stałe. Myślą o powrocie do kraju, choć najlepiej po zdobyciu doświadczenia na Zachodzie.

Publikacja: 20.10.2025 04:49

Polscy studenci docenili możliwości kariery nad Wisłą

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

– Z roku na rok rośnie liczba studentów, którzy chcą wrócić do Polski – w tym roku to już ponad 70 proc. badanych – podkreśla Franciszek Hutten-Czapski, dyrektor zarządzający i starszy partner w firmie doradztwa strategicznego BCG, komentując wyniki badania, które przeprowadzono wśród uczestników październikowej konferencji Poland 2.0 Summit organizowanej przez studentów i absolwentów najlepszych uczelni w Europie. BCG jest partnerem strategicznym spotkania, które w tym roku ponownie odbyło się w Hadze.

Foto: Paweł Krupecki

Badanie, które objęło 170 młodych ludzi, w tym głównie studentów uczących się za granicą (najczęściej w Holandii), dowodzi, że jedynie 7,5 proc. z nich nie planuje powrotu do kraju. Ponad jedna piąta nie podjęła jeszcze decyzji, ale największa grupa – prawie 71 proc. młodych ludzi studiujących za granicą – widzi swoją przyszłość w Polsce, choć często po zdobyciu praktyki na Zachodzie.

To radykalna zmiana w porównaniu z podobnymi badaniami z ostatnich dwóch lat. W 2023 r. tylko co trzeci ze studentów zagranicznych uczelni myślał o powrocie do kraju. Pozostali deklarowali chęć pracy za granicą, chętnie na stałe. Swoje plany tłumaczyli przede wszystkim wyższym standardem życia, wyższymi wynagrodzeniami i lepszą jakością pracy na Zachodzie. Również w ubiegłorocznym badaniu 70 proc. Polaków studiujących za granicą planowało stałą emigrację.

Polska jako wzór do naśladowania

Jak oceniają autorzy badania, widoczna teraz radykalna zmiana opinii może wynikać z faktu, że co roku zmienia się skład próby badawczej. Jednak wcześniej nie wpływało to na tak duży zwrot w deklaracjach. Powodów można więc szukać w wypadających coraz częściej na korzyść Polski porównaniach naszego kraju z gospodarkami i rynkami pracy na Zachodzie. Według ostatnich danych Eurostatu, w sierpniu nasz kraj mógł się pochwalić jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej – wyniosła ona 3,2 proc. (lepiej wypadły tylko Malta i Słowenia – 2,9 proc.) podczas gdy w całej Unii sięgała 5,9 proc.

Franciszek Hutten-Czapski wspomina niedawne informacje brytyjskiego dziennika „The Times”, który podkreślał, że Polska rozwija się teraz dwa razy szybciej niż Wielka Brytania – co dla wielu osób mieszkających na Wyspach jest wręcz nie do pomyślenia.

– W 1995 r. PKB Polski na mieszkańca wynosił ok. 36 proc. brytyjskiego, a obecnie to już 81 proc. naszego. To symboliczny moment pokazujący, że Polska staje się krajem, z którym świat zaczyna się porównywać, a nie odwrotnie – twierdzi dyrektor zarządzający w BCG.

Widać to także w badaniu Poland 2.0 Summit; Polacy studiujący za granicą, którzy wcześniej chcieli pracować w globalnych korporacjach na Zachodzie, teraz jako wymarzone miejsce pracy również wskazują międzynarodowe firmy – ale te działające w Polsce. Na kolejnych miejscach listy preferowanych pracodawców znalazły się startupy i duże polskie spółki. Jak zwraca uwagę Franciszek Hutten-Czapski, wyniki badania pokazują, że młodzi chcą budować bezpieczną przyszłość w Polsce, ale w globalnym kontekście.

Rodzinne sentymenty i kalkulacja kosztów

Nie zmieniły się najczęściej powtarzane powody planowanego powrotu do kraju; to przede wszystkim bliskość rodziny i przyjaciół (72 proc.) a także styl życia, kultura i język (61 proc.). Ponad jedna trzecia studentów docenia też dynamicznie rozwijający się rynek i niskie koszty życia w kraju.

W tegorocznym badaniu zapytano też polskich studentów o ich podejście do bezpieczeństwa w sieci i do dezinformacji. Okazało się, że aż 81 proc. uczestników uważa fake newsy i manipulacje informacyjne za realne zagrożenie dla demokracji i bezpieczeństwa a wśród najbardziej niepokojących zjawisk wskazują polaryzację społeczeństwa oraz treści generowane przez AI i deepfake. Choć większość, bo prawie 65 proc. studentów deklaruje sprawdzanie wiarygodności informacji w sieci, to 59 proc. badanych przyznało, że kiedyś uwierzyli w fake newsa.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie