„Ogólny przekaz prognoz MFW dla Polski jest pozytywny – pozostaniemy europejskim liderem wzrostu PKB, czemu będzie towarzyszyła spadająca inflacja. Mniej pozytywny jest obraz przyszłej stabilności fiskalnej. Prognoza nie wskazuje wystarczającej (dla osiągnięcia równowagi) konsolidacji fiskalnej” – konkludują ekonomiści PKO Banku Polskiego.

MFW: globalna gospodarka we mgle zmian

Ogólny przekaz z najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest taki, że globalna gospodarka jest w trybie zmian, jej perspektywy pozostają mgliste, a fundamenty odporności kruche. Wobec utrzymujących się napięć w handlu światowym, ograniczeń dla migracji i narastających ryzyk fiskalnych, Fundusz apeluje o „przywrócenie przewidywalności i wiarygodności” polityk gospodarczych.

MFW ostrzega też, że długotrwała fragmentacja handlu, odpływ migrantów z gospodarek rozwiniętych i słabnąca pomoc rozwojowa pogłębią spowolnienie potencjalnego wzrostu, zwłaszcza w krajach o niskich dochodach.

Prognoza globalnego wzrostu PKB w 2025 r. wprawdzie lekko poszła w górę względem lipcowej rundy (z 3 proc. do 3,2 proc.; dla 2026 r. pozostała na poziomie 3,1 proc.), niemniej perspektywy pozostają słabsze niż przed ogłoszeniem zmian w polityce celnej USA. Jak zwraca uwagę MFW, prognozy są o 0,2 punktu procentowego niższe niż w raporcie z października 2024 r. Fundusz zauważa, że to odzwierciedlenie wpływu niepewności i protekcjonizmu, choć wskazuje, że szok celny okazał się mniejszy niż pierwotnie zapowiadano. Handel światowy w 2025 i 2026 r. ma rosnąć wolniej niż w 2024 r. (o około 3 proc. r/r względem 3,5 proc.).

W przypadku strefy euro MFW oczekuje wzrostu PKB na poziomie 1,2 proc. w tym roku i 1,1 proc. w przyszłym. To tempo wzrostu o połowę niższe niż w USA (prognozy kolejno 2 i 2,1 proc.). To wszystko przy inflacji nieco wyższej za Oceanem niż w strefie euro (w USA średniorocznie 2,7 proc. w tym roku i 2,4 proc. w przyszłym, w strefie euro około 2 proc. w obu latach).