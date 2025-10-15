Aktualizacja: 15.10.2025 21:16 Publikacja: 15.10.2025 19:54
Według MFW Polska pozostanie jednym z liderów europejskiego wzrostu gospodarczego
„Najnowsze prognozy MFW nie zostawiają wątpliwości. W 2026 r. polska gospodarka będzie nadal najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką UE. MFW prognozuje dla Polski także spadającą inflację (do 2,8 proc.) i niskie bezrobocie” – napisał na portalu X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. To jego reakcja na najnowszy, cykliczny raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Zgodnie z opublikowanymi we wtorek prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, PKB Polski w 2025 r. urośnie o 3,2 proc., a w 2026 r. o 3,1 proc. Tym samym Fundusz utrzymał swoje oczekiwania z poprzednich raportów, z kwietnia i lipca . To i tak prognozy nieco niższe niż m.in. ekonomistów rynkowych. Zgodnie ze średnią prognoz dla agencji Bloomberga, polska gospodarka ma rosnąć w tym i przyszłym roku w tempie bliższym 3,3-3,4 proc. r/r. Ostrożne przewidywania MFW nie zmieniają faktu, że PKB Polski ma rosnąć niemal najszybciej w UE, dwukrotnie szybciej niż średnio cała Europa, trzykrotnie szybciej niż kraje rozwinięte UE i wyraźnie szybciej niż inne kraje rozwijające się w Europie (średnia około 2 proc.).
Międzynarodowy Fundusz Walutowy pokusił się też o prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2030 r. Wówczas przewiduje dla nas wzrost PKB o 2,6 proc. – wciąż przyzwoity, acz nieco wolniejszy niż obecnie.
Wracając do prognoz średnioterminowych, to wyraźnie w dół o 0,4-0,5 punktu procentowego, MFW zrewidował prognozy średniej inflacji w Polsce w 2025 r. i 2026 r. Najnowsze szacunki to 3,8 proc. w tym roku i 2,8 proc. w przyszłym. Lekko w dół zmieniono też prognozy zmian salda rachunku bieżącego, do –0,7 proc. w tym roku i –0,8 proc. w przyszłym. Stopa bezrobocia (według metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy, na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) ma pozostawać w okolicach 3 proc.
Na tym dobrym obrazie jest natomiast rysa: sytuacja fiskalna Polski. Zgodnie z najnowszymi prognozami MFW, deficyt general government w 2025 r. ma sięgnąć 7 proc. PKB, a w perspektywie 2030 r. obniżyć się tylko do okolic 5 proc. PKB. Dług publiczny, według metodologii unijnej, ma urosnąć do 2030 r. do 76 proc. PKB, z 58,2 proc. na koniec czerwca .
„Przekaz płynący ze strategii i prognozy MFW jest prosty: plan naprawy finansów zbudowany w politycznym i społecznym konsensusie potrzebny jest od zaraz” – ocenia dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych.
„Ogólny przekaz prognoz MFW dla Polski jest pozytywny – pozostaniemy europejskim liderem wzrostu PKB, czemu będzie towarzyszyła spadająca inflacja. Mniej pozytywny jest obraz przyszłej stabilności fiskalnej. Prognoza nie wskazuje wystarczającej (dla osiągnięcia równowagi) konsolidacji fiskalnej” – konkludują ekonomiści PKO Banku Polskiego.
Ogólny przekaz z najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest taki, że globalna gospodarka jest w trybie zmian, jej perspektywy pozostają mgliste, a fundamenty odporności kruche. Wobec utrzymujących się napięć w handlu światowym, ograniczeń dla migracji i narastających ryzyk fiskalnych, Fundusz apeluje o „przywrócenie przewidywalności i wiarygodności” polityk gospodarczych.
MFW ostrzega też, że długotrwała fragmentacja handlu, odpływ migrantów z gospodarek rozwiniętych i słabnąca pomoc rozwojowa pogłębią spowolnienie potencjalnego wzrostu, zwłaszcza w krajach o niskich dochodach.
Prognoza globalnego wzrostu PKB w 2025 r. wprawdzie lekko poszła w górę względem lipcowej rundy (z 3 proc. do 3,2 proc.; dla 2026 r. pozostała na poziomie 3,1 proc.), niemniej perspektywy pozostają słabsze niż przed ogłoszeniem zmian w polityce celnej USA. Jak zwraca uwagę MFW, prognozy są o 0,2 punktu procentowego niższe niż w raporcie z października 2024 r. Fundusz zauważa, że to odzwierciedlenie wpływu niepewności i protekcjonizmu, choć wskazuje, że szok celny okazał się mniejszy niż pierwotnie zapowiadano. Handel światowy w 2025 i 2026 r. ma rosnąć wolniej niż w 2024 r. (o około 3 proc. r/r względem 3,5 proc.).
W przypadku strefy euro MFW oczekuje wzrostu PKB na poziomie 1,2 proc. w tym roku i 1,1 proc. w przyszłym. To tempo wzrostu o połowę niższe niż w USA (prognozy kolejno 2 i 2,1 proc.). To wszystko przy inflacji nieco wyższej za Oceanem niż w strefie euro (w USA średniorocznie 2,7 proc. w tym roku i 2,4 proc. w przyszłym, w strefie euro około 2 proc. w obu latach).
Spośród innych ciekawych wątków w raporcie, MFW wśród ryzyk dla rynków wymienił m.in. pewne upuszczenie powietrza z bańki związanej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. „Nagła zmiana wyceny akcji spółek technologicznych mogłaby zostać wywołana rozczarowującymi wynikami finansowymi oraz słabszymi niż oczekiwano przyrostami produktywności związanymi ze sztuczną inteligencją, co oznaczałoby koniec boomu inwestycyjnego w AI i towarzyszącego mu entuzjazmu na rynkach finansowych” – napisano w badaniu. Podkreślano jednocześnie alternatywny scenariusz, w którym szybsze wdrażanie AI przyczyniałoby się do istotnego wzrostu produktywności. Rozwój kompetencji związanych z AI, podobnie jak cyfryzacja, poprawa klimatu inwestycyjnego oraz konkurencji, czy wsparcie dla mobilności zawodowej, to według MFW główne czynniki, które powinny zwiększać produktywność globalnej gospodarki i pobudzać jej wzrost w średnim okresie.
