Aktualizacja: 01.12.2025 10:39 Publikacja: 01.12.2025 09:43
Foto: Adobe Stock
W ramach obu akcji promocyjnych klienci sklepów sieci Biedronka byli zachęcani do kupienia określonych produktów, za które mieli otrzymać „Zwrot 100% na voucher”. Jak się jednak okazało, warunki wykorzystania vouchera były bardziej skomplikowane niż przedstawiały to reklamy. Konsumenci nie mogli wykorzystać go przy następnych zakupach na dowolny asortyment, tak jak sugerowało hasło reklamowe.
Jak wskazuje w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w większości przypadków produkty promocyjne nie były powiązane z tymi, na które otrzymywało się voucher. Przykładowo, za zakup parówek przysługiwał voucher na owoce i warzywa, za kupno czekolady – na kosmetyki, za kupno mięsa – na napoje czy słodycze. Przy tym, aby go wykorzystać, trzeba było zrobić kolejne zakupy ze wskazanej przez przedsiębiorcę kategorii i wydać na nie określoną sumę.
Zdezorientowani klienci, którzy chcieli korzystać z promocji, pisali w skargach do UOKiK: „A co mają wspólnego tulipany z mrożonkami?”, „Gdy otrzymałem voucher, okazało się, że umożliwia on zakup jedynie środków piorących”, „Coraz bardziej skomplikowane te wasze promocje (…). Wprowadzacie w błąd i nie podajecie istotnych informacji”.
Czytaj więcej
Nieprawidłowości podczas akcji promocyjnych w sklepach Biedronka mogą słono kosztować jej właścic...
Urząd zwraca uwagę, że klienci sieci nie mieli realnej możliwości zapoznania się z rzeczywistymi warunkami akcji promocyjnych w momencie, gdy – zachęceni reklamą – decydowali się z nich skorzystać. Tymczasem o kategorii produktów, na które można wykorzystać voucher, o warunku zrobienia zakupów za minimalną kwotę, która przewyższała wartość vouchera, o limicie jednego vouchera na osobę, jak i o limicie zwrotu przy produktach na wagę można było dowiedzieć się tylko z regulaminu na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń (zazwyczaj umieszczonej za linią kas) lub dopiero z vouchera – otrzymywanego po zrobieniu zakupów. UOKiK podkreśla, że taki sposób przekazywania kluczowych informacji dotyczących akcji promocyjnej jest niewystarczający.
– Przedsiębiorca w przekazie reklamowym zachęcającym do zrobienia zakupów pominął bardzo istotne informacje i warunki akcji promocyjnych, w tym ich ograniczenia. Wskazywał, że produkty można kupić „za darmo”, a voucher określał jako „gratis”. Mogło to spowodować, że konsumenci podjęli decyzję o skorzystaniu z promocji, z myślą o tym, że zaoszczędzą na produktach, które sami będą mogli swobodnie wybrać. Selekcja treści reklamowych i sposób ich prezentowania nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Przekaz marketingowy powinien zawierać informacje najważniejsze z punktu widzenia konsumentów, tak, żeby nie musieli docierać do nich samodzielnie – wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, który nałożył na Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka, karę w wysokości blisko 105 mln zł (104 722 016 zł).
Decyzja nie jest prawomocna, spółka może odwołać się do sądu.
Czytaj więcej
Sąd Apelacyjny potwierdził, że spółka Jeronimo Martins Polska stosowała praktyki naruszające zbio...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ramach obu akcji promocyjnych klienci sklepów sieci Biedronka byli zachęcani do kupienia określonych produktów, za które mieli otrzymać „Zwrot 100% na voucher”. Jak się jednak okazało, warunki wykorzystania vouchera były bardziej skomplikowane niż przedstawiały to reklamy. Konsumenci nie mogli wykorzystać go przy następnych zakupach na dowolny asortyment, tak jak sugerowało hasło reklamowe.
Jak wskazuje w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w większości przypadków produkty promocyjne nie były powiązane z tymi, na które otrzymywało się voucher. Przykładowo, za zakup parówek przysługiwał voucher na owoce i warzywa, za kupno czekolady – na kosmetyki, za kupno mięsa – na napoje czy słodycze. Przy tym, aby go wykorzystać, trzeba było zrobić kolejne zakupy ze wskazanej przez przedsiębiorcę kategorii i wydać na nie określoną sumę.
Od 1 stycznia 2025 r. odzież i tekstylia są objęte selektywną zbiórką odpadów, więc nie powinny trafiać do pojem...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
W grudniu część osób otrzyma świadczenie 800 plus wcześniej niż zwykle. ZUS wypłaci środki przed terminem, jeśli...
Do tej pory Wigilia dla wielu pracowników była walką z czasem, ponieważ poranne godziny zajmowała im praca zawod...
W grudniu seniorów czekają duże zmiany w terminach wypłat emerytur. Harmonogram zmieni się nie tylko ze względu...
Płaca minimalna w Polsce wzrośnie od 1 stycznia 2026 roku. Zmiana ta wpłynie nie tylko na wynagrodzenie wielu os...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas