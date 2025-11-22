Aktualizacja: 22.11.2025 10:00 Publikacja: 22.11.2025 09:03
Kilka grup seniorów otrzyma emerytury wcześniej w grudniu. Zmiany w terminach wypłat
Foto: Adobe Stock
Emerytury są standardowo wypłacane przez ZUS w sześciu terminach. Są to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. W grudniu trzy z nich ulegną zmianie, ponieważ wypadają w dniach wolnych od pracy.
Seniorzy otrzymują renty i emerytury z ZUS w stałych terminach. Świadczenia nie mogą trafić na ich konta z opóźnieniem. Dlatego, jeżeli standardowy termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, przelew trafia do świadczeniobiorcy w poprzedzającym go dniu roboczym. W grudniu taka sytuacja będzie miała miejsce aż trzykrotnie.
„Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy, ZUS realizuje wypłatę do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem. Środki przekazujemy na pocztę zawsze trzy dni robocze przed terminem wypłaty, natomiast do banku – jeden dzień roboczy przed tym terminem” - informuje ZUS
W grudniu nie ulegną zmianie terminy wypłat przypadające 1, 10 i 15 grudnia. Natomiast osoby, które powinny dostać emeryturę lub rentę 6., 20. i 25. dnia miesiąca, tym razem mogą liczyć na wcześniejszą wypłatę. Niektórzy seniorzy otrzymają świadczenia nawet dwa dni przed terminem.
W związku z tym, że 6 i 20 grudnia to soboty, pieniądze trafią do seniorów już w piątek 5 i 19 grudnia. Z kolei 25 grudnia to drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Poprzedzająca go Wigilia również będzie w tym roku wolna od pracy. Dlatego wypłata świadczeń z ZUS nastąpi już we wtorek 23 grudnia.
Dokładny harmonogram wypłat świadczeń emerytalno-rentowych w grudniu wygląda następująco:
Zmiany obejmą także styczniowe emerytury. Ponieważ Nowy Rok to dzień wolny od pracy, emeryci otrzymujący świadczenia 1 stycznia, mogą liczyć na wcześniejszą wypłatę z ZUS. Pieniądze powinny trafić na ich konta jeszcze w 2025 roku. Wypłata nastąpi 31 grudnia.
Święto Trzech Króli przypadające 6 stycznia również jest dniem wolnym od pracy. Emeryci otrzymają zatem przelewy z ZUS dzień wcześniej - w poniedziałek 5 stycznia. To nie jedyne zmiany. Przed terminem świadczenia dostaną także osoby, dla których termin wypłaty wypada 10 stycznia (sobota) i 25 stycznia (niedziela). Emerytura wpłynie na ich konta w piątek 9 i 23 stycznia.
Czytaj więcej
Podczas trwającego postępowania ZUS nie ma możliwości żadnego przejęcia składek czy też przeprowa...
Termin wypłaty renty lub emerytury dla każdego seniora jest ustalany indywidualnie w momencie ubiegania się o świadczenie. ZUS wyznacza go na podstawie liczby wypłacanych danego dnia świadczeń oraz tempa napływu składek emerytalnych. Raz ustalony termin pozostaje przypisany danej osobie na stałe.
Zmiana terminu wypłaty emerytury lub renty jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach. Decyzję w tej sprawie wydaje ZUS na wniosek świadczeniobiorcy. Na pozytywne rozpatrzenie można liczyć wyłącznie, jeśli występują ku temu uzasadnione okoliczności, na przykład gdy świadczeniobiorca jest zobowiązany do comiesięcznego dokonywania opłat w określonych urzędowo terminach, które wypadają przed dniem wypłaty świadczenia i nie da się ich zmienić.
Projekt ustawy budżetowej na 2026 rok zakłada, że przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur wyniesie 4,88 proc. To mniej niż w ubiegłym roku - wtedy wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,5 proc. Oznacza to, że najniższa emerytura od marca 2026 roku może wzrosnąć z 1878,91 zł do 1970,60 zł brutto, czyli o około 92 złote.
Założenia są oparte na prognozach Ministerstwa Finansów. Jaka dokładnie podwyżka czeka emerytów - ostatecznie dowiemy się na początku 2026 roku, kiedy Główny Urząd Statystyczny poda poziom inflacji i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia za 2025 rok. To na podstawie tych danych obliczany jest wskaźnik waloryzacji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Emerytury są standardowo wypłacane przez ZUS w sześciu terminach. Są to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. W grudniu trzy z nich ulegną zmianie, ponieważ wypadają w dniach wolnych od pracy.
Rząd planuje podwyższyć opłaty drogowe. Przewoźnicy zapłacą o 10-16 groszy więcej za kilometr. O 645 km zostanie...
Resort rozwoju przygotował projekt, który pozwoli na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienie...
Jeżeli ocena prawna sądu odwoławczego jest sprzeczna z wykładnią dyrektywy konsumenckiej 93/13, to nie wiąże ona...
Przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie stosuje się wycenę osobistych nakładów małżonków, a nie waloryzację...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Pieniądze od rodziców są zwolnione z podatku. Ale skarbówka zakwestionuje ulgę, jeśli nie wpłyną na rachunek syn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas