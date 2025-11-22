Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w harmonogramie wypłat emerytur nastąpią z powodu świąt w grudniu?

Które terminy wypłat emerytur w grudniu pozostaną bez zmian, a które zostaną przesunięte?

Jak ZUS reaguje na wypadające dni świąteczne wpływające na terminy wypłat świadczeń?

Na jakie zmiany w terminach wypłat mogą liczyć emeryci w styczniu?

Emerytury są standardowo wypłacane przez ZUS w sześciu terminach. Są to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. W grudniu trzy z nich ulegną zmianie, ponieważ wypadają w dniach wolnych od pracy.

Wypłaty emerytur w grudniu. Kogo dotyczą zmiany?

Seniorzy otrzymują renty i emerytury z ZUS w stałych terminach. Świadczenia nie mogą trafić na ich konta z opóźnieniem. Dlatego, jeżeli standardowy termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, przelew trafia do świadczeniobiorcy w poprzedzającym go dniu roboczym. W grudniu taka sytuacja będzie miała miejsce aż trzykrotnie.

„Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy, ZUS realizuje wypłatę do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem. Środki przekazujemy na pocztę zawsze trzy dni robocze przed terminem wypłaty, natomiast do banku – jeden dzień roboczy przed tym terminem” - informuje ZUS

W grudniu nie ulegną zmianie terminy wypłat przypadające 1, 10 i 15 grudnia. Natomiast osoby, które powinny dostać emeryturę lub rentę 6., 20. i 25. dnia miesiąca, tym razem mogą liczyć na wcześniejszą wypłatę. Niektórzy seniorzy otrzymają świadczenia nawet dwa dni przed terminem.