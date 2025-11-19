Rząd zamierza uregulować status gruntów spółdzielni mieszkaniowych

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w prawie mają pomóc spółdzielniom mieszkaniowym w regulacji statusu gruntów?

Jakie mieszkania spółdzielnie będą mogły budować po projektowanych zmianach?

Jakie są główne problemy związane z nieuregulowanym statusem gruntów spółdzielni mieszkaniowych?

Jak projekt ustawy może wpłynąć na ceny lokali w budynkach spółdzielni?

Dlaczego rozwiązanie problemu nieuregulowanych gruntów jest ważne dla rządu i mieszkańców?

Chodzi o osoby mieszkające w budynkach spółdzielni mieszkaniowych, stojących na gruntach, których status prawny jest nieuregulowany. Od lat nie można dla nich ustanowić spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, założyć księgi wieczystej. Lokale takie są co prawda sprzedawane, ale po cenach niższych niż rynkowe.

Reklama Reklama

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii, zapowiedział, że resort chce rozwiązać ten problem i przygotował już projekt ustawy.

– Chcemy przywrócić spółdzielniom prawo do wystąpienia o ustanowienie użytkowania wieczystego w trybie administracyjnym oraz wprowadzić wyjątek dekretowy, który pozwoli stolicy te wnioski zrealizować. Mamy gotowy projekt ustawy, który skonsultowałem zarówno ze środowiskiem spółdzielców, jak i władzami Warszawy – mówi podsekretarz stanu w resorcie rozwoju.

– Są w nim też rozwiązania, które zniosą bariery uniemożliwiające do tej pory regulacje stanów prawnych, między innymi rozstrzygające w jakich granicach działek, samorząd będzie ustanawiał prawo użytkowania wieczystego – dodaje.