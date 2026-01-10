Donald Trump pokazał między innymi akcją w Wenezueli, że ma odwagę do podejmowania niestandardowych decyzji. Gdyby rzeczywiście zdecydował się na użycie siły na Grenlandii, to czy Polska powinna stanąć po stronie Danii, czy po stronie Stanów Zjednoczonych?

Polska powinna stać po stronie interesów Polski. W naszym interesie nie jest to, żeby dochodziło do sporów między sojusznikami, natomiast nie jest też naszą rolą stawanie po jednej czy drugiej stronie. To nie jest tak, że jesteśmy coś winni Duńczykom bardziej niż Amerykanom. Jesteśmy partnerem jednego i drugiego państwa. Trzeba raczej działać w taki sposób, żeby zachęcać obie strony do rozwiązania, które będzie ostatecznie zaakceptowane przez wszystkich. A czy to jest możliwe? Ciężko powiedzieć, ale wydaje się, że raczej w tę stronę Polska dyplomacja powinna być skierowana. Zajmowanie w tej chwili jednoznacznego stanowiska antyamerykańskiego czy antyduńskiego to coś niewłaściwego, powinniśmy tego raczej unikać.

Prezydent USA Donald Trump Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Nawiązując do pańskich słów o aktywności polskiej dyplomacji: czy prezydent Nawrocki powinien spróbować wykorzystać swoje kanały komunikacji z administracją amerykańską i poruszyć z prezydentem Trumpem temat Grenlandii, żeby przedstawić europejski punkt widzenia?

Nie mam wrażenia, żeby to był temat, w którym Polska powinna odgrywać jakąś szczególnie istotną rolę. To nie jest sprawa stricte polska, to kwestia, która dotyczy naszych partnerów i sojuszników, ona musi być rozwiązana między nimi. To tak naprawdę sprawa dwustronna między Danią a USA no i Grenlandią, która ma w dużym stopniu prawo do samostanowienia. Wchodzenie w rolę arbitra w kwestii terytoriów, które są od nas bardzo odległe, w kwestii państw, których ten spór dotyczy, nie jest właściwe. Nie widzę konieczności, żeby Polska się w to jakoś bardzo mocno angażowała.

Rozumie pan podejście Stanów Zjednoczonych do kwestii Grenlandii? Przecież Amerykanie już teraz mogą na tej wyspie budować bazy wojskowe.

Myślę, że chodzi o kwestie strategiczne. Mogą budować bazy, ale nie jest to ich suwerenne terytorium, nie mają tam władzy państwowej, a to jednak mocno wpływa na możliwości funkcjonowania. Jest również kwestia surowców, prawdopodobnie chęci wykorzystania tego terytorium do dalszych inwestycji, podejrzewam, że głównie w infrastrukturę wydobywczą, być może energetyczną. To nie jest też coś nowego zupełnie w amerykańskiej polityce, bo pomysły przejęcia Grenlandii czy jej zakupu pojawiały się już kilkukrotnie w ostatnim stuleciu. I najwyraźniej Amerykanie uznają, że będzie to dla nich korzystne.

Dania sprawia wrażenie zdeterminowanej. Pańskim zdaniem zmieni zdanie?

To jest w ogóle ciekawe, bo to trochę paradoksalna sytuacja. Można powiedzieć, że to jedno z niewielu państw europejskich, które jeszcze utrzymuje kolonie zamorskie, jak Francja w Ameryce Południowej czy Holandia na Karaibach. To pozostałość epoki, w której istniały wielkie imperia kolonialne. Dzisiaj powstaje pytanie, czy te pozostałości kolonializmu to coś, przy czym państwa europejskie będą chciały trwać w imię zasady niezmienności granic, która została ustalona po II wojnie światowej, a która też nie była zawsze przestrzegana. Nie wiem, jakie będą decyzje rządu duńskiego – wydaje się, że jego stanowisko jest dość jednoznaczne, ale kto wie, czy Duńczycy nie zdecydują się na jakieś ustępstwa, jeżeli Amerykanie sformułują korzystną dla Danii ofertę.