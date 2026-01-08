Rzeczpospolita
Wydarzenia
Grenlandia bez Danii? Opozycja chce bezpośrednich rozmów z USA

Grenlandia powinna rozpocząć bezpośrednie rozmowy z rządem Stanów Zjednoczonych, z pominięciem Danii – uważa lider grenlandzkiej opozycji Pele Broberg. Jego zdaniem rząd w Kopenhadze zaostrzają napięcia w relacjach między władzami Grenlandii a Waszyngtonem, w momencie gdy prezydent USA Donald Trump ponownie naciska na przejęcie kontroli nad wyspą.

Publikacja: 08.01.2026 13:13

Flaga Danii w Nuuk, stolicy Grenlandii

Flaga Danii w Nuuk, stolicy Grenlandii

Foto: REUTERS/Marko Djurica

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego grenlandzka opozycja wzywa do bezpośrednich rozmów z USA, z pominięciem Danii?
  • Jakie są stanowiska liderów partii Naleraq wobec niepodległości Grenlandii?
  • Jakie znaczenie strategiczne posiada Grenlandia w kontekście interesów USA?
  • Jakie plany wobec relacji z USA ma obecny rząd Grenlandii?

W rozmowie z agencją Reutera Pele Broberg, przewodniczący partii Naleraq, największego ugrupowania opozycyjnego i głównej siły opowiadającej się za niepodległością wyspy, wezwał obecny rząd Grenlandii do samodzielnego dialogu z USA.

Donald Trump i amerykańska Grenlandia. Powrót planów sprzed lat

Donald Trump w ostatnich tygodniach zintensyfikował retorykę dotyczącą przejęcia Grenlandii, wracając do pomysłu, który po raz pierwszy pojawił się w 2019 roku, podczas jego pierwszej kadencji. Wyspa – autonomiczne terytorium Królestwa Danii – ma własny parlament i rząd, jednak sprawy polityki zagranicznej i obrony pozostają w gestii Kopenhagi.

Z oświadczenia przekazanego przez Biały Dom telewizji CNN wynika, że administracja Donalda Trumpa rozważa „szereg opcji” dotyczących Grenlandii. 

„Prezydent i jego zespół omawiają szereg opcji mających na celu zrealizowanie tego ważnego celu polityki zagranicznej i oczywiście, wykorzystanie armii USA jest zawsze opcją do dyspozycji głównodowodzącego armii” –  przekazała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

W podobnym tonie głos zabrał wiceprezydent USA JD Vance. – Zadbamy o obronę interesów Ameryki. Prezydent jest gotów posunąć się tak daleko, jak będzie to konieczne – powiedział w wywiadzie dla Fox News.

Grenlandia ma ogromne znaczenie strategiczne: leży między Europą a Ameryką Północną i odgrywa kluczową rolę w amerykańskim systemie obrony przeciwrakietowej. Dodatkowo dysponuje bogatymi zasobami surowców mineralnych, co wpisuje się w amerykańską strategię ograniczania zależności od Chin.

Grenlandia (MAPA)

Grenlandia (MAPA)

Foto: PAP

Opozycja: Dania szkodzi relacjom Grenlandii z USA

– Zachęcamy obecny rząd Grenlandii do podjęcia dialogu z rządem USA bez udziału Danii – powiedział Pele Broberg. – Dania antagonizuje zarówno Grenlandię, jak i Stany Zjednoczone swoją rolą pośrednika – stwierdził.

Partia Naleraq, która w zeszłorocznych wyborach podwoiła liczbę mandatów do ośmiu i zdobyła 25 proc. głosów, opowiada się za szybkim uzyskaniem pełnej niepodległości. Choć ugrupowanie nie wchodzi w skład koalicji rządzącej, deklaruje chęć zawarcia porozumienia obronnego z Waszyngtonem.

Rozważanym przez Naleraq scenariuszem jest model tzw. wolnego stowarzyszenia, w ramach którego Grenlandia otrzymywałaby amerykańskie wsparcie i gwarancje bezpieczeństwa w zamian za prawa wojskowe – bez formalnego włączenia wyspy do USA.

Rząd Grenlandii: bez Danii rozmowy są niemożliwe

Stanowisko opozycji odrzuca jednak grenlandzka minister spraw zagranicznych Vivian Motzfeldt, która podkreśla, że bezpośrednie rozmowy z USA, z pominięciem Danii, nie są możliwe z punktu widzenia prawa.

– Musimy respektować obowiązujące przepisy i zasady rozwiązywania spraw w ramach Królestwa Danii – powiedziała Motzfeldt w rozmowie z dziennikiem „Sermitsiaq”.

Jednocześnie zaznaczyła, że celem władz w Nuuk jest ustabilizowanie relacji z Waszyngtonem. – Mam nadzieję, że planowane spotkanie doprowadzi do normalizacji naszych relacji – dodała. W przyszłym tygodniu zaplanowano spotkanie ministrów spraw zagranicznych Danii i Grenlandii z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, które ma dotyczyć narastających napięć między sojusznikami z NATO.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Dania Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Grenlandia
