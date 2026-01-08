Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego grenlandzka opozycja wzywa do bezpośrednich rozmów z USA, z pominięciem Danii?

Jakie są stanowiska liderów partii Naleraq wobec niepodległości Grenlandii?

Jakie znaczenie strategiczne posiada Grenlandia w kontekście interesów USA?

Jakie plany wobec relacji z USA ma obecny rząd Grenlandii?

W rozmowie z agencją Reutera Pele Broberg, przewodniczący partii Naleraq, największego ugrupowania opozycyjnego i głównej siły opowiadającej się za niepodległością wyspy, wezwał obecny rząd Grenlandii do samodzielnego dialogu z USA.

Donald Trump i amerykańska Grenlandia. Powrót planów sprzed lat

Donald Trump w ostatnich tygodniach zintensyfikował retorykę dotyczącą przejęcia Grenlandii, wracając do pomysłu, który po raz pierwszy pojawił się w 2019 roku, podczas jego pierwszej kadencji. Wyspa – autonomiczne terytorium Królestwa Danii – ma własny parlament i rząd, jednak sprawy polityki zagranicznej i obrony pozostają w gestii Kopenhagi.

Z oświadczenia przekazanego przez Biały Dom telewizji CNN wynika, że administracja Donalda Trumpa rozważa „szereg opcji” dotyczących Grenlandii.