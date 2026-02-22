Statek szpitalny USNS Mercy
Trump ogłosił ten plan w serwisie społecznościowym Truth Social niedługo przed rozpoczęciem kolacji dla republikańskich gubernatorów w Białym Domu, na której siedział obok Landry'ego.
„Współpracując z fantastycznym gubernatorem Luizjany, Jeffem Landrym, wyślemy wspaniały statek szpitalny na Grenlandię, aby zająć się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki. Jest w drodze!!!” – napisał Trump.
Ani Biały Dom, ani biuro Landry'ego nie odpowiedziały na pytania Reutera dotyczące statku. Jak zaznacza agencja, nie wiadomo, czy Dania lub Grenlandia zwróciły się do Stanów Zjednoczonych o taką pomoc. Nie wiadomo również, kogo miał na myśli prezydent pisząc o braku opieki. Nie ma również informacji o kryzysie publicznego systemu opieki zdrowotnej na Grenlandii.
Amerykański Departament Obrony nie udzielił odpowiedzi na te pytania.
Statek Mercy
Wpis Trumpa pojawił się kilka godzin po tym, jak duńskie Połączone Dowództwo Arktyczne poinformowało o ewakuacji członka załogi amerykańskiego okrętu podwodnego, znajdującego się na wodach Grenlandii, siedem mil morskich od stolicy Grenlandii, Nuuk. Marynarz wymagał pilnej pomocy medycznej.
Nie jest jasne, czy wpis Donalda Trumpa miał jakikolwiek związek z ewakuacją.
Statek szpitalny USNS Comfort
Prezydent Trump nie określił, jaki okręt zostanie wysłany na wyspę, lecz dołączył do wpisu obraz przedstawiający jeden z dwóch okrętów szpitalnych sił zbrojnych USA. Jednym z nich jest USNS Mercy, który przechodzi obecnie roczny remont w porcie Mobile w Alabamie. W tym samym miejscu zacumowany jest też drugi z okrętów, USNS Comfort. Mogą one posiadać po tysiąc łóżek szpitalnych.
Grenlandia jest największą na świecie wyspą. Znajduje się w północnej części Oceanu Atlantyckiego i stanowi autonomiczne terytorium zależne od Danii. Jej nazwa oznacza „zielony kraj”. Niemal 90 proc. jej mieszkańców stanowią Inuici. Grenlandia ze względu na swoje strategiczne położenie na terenie Arktyki ma duże znaczenie zarówno gospodarcze, jak i militarne.
Kwestie zakupu Grenlandii przez USA Donald Trump poruszał już w 2019 r. w czasie swojej pierwszej kadencji. Jednak władze duńskie i grenlandzkie odrzuciły wówczas tę propozycję. Do pomysłu Donald Trump wracał w ostatnim czasie wielokrotnie. Nie wykluczył użycia siły.
Marynarka Wojenna USA ma dwa statki szpitalne: Mercy i Comfort, ale żaden z nich nie stacjonuje w Luizjanie.
