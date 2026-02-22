Trump ogłosił ten plan w serwisie społecznościowym Truth Social niedługo przed rozpoczęciem kolacji dla republikańskich gubernatorów w Białym Domu, na której siedział obok Landry'ego.

„Współpracując z fantastycznym gubernatorem Luizjany, Jeffem Landrym, wyślemy wspaniały statek szpitalny na Grenlandię, aby zająć się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki. Jest w drodze!!!” – napisał Trump.

Statek szpitalny „w drodze”. Co stało się na Grenlandii?

Ani Biały Dom, ani biuro Landry'ego nie odpowiedziały na pytania Reutera dotyczące statku. Jak zaznacza agencja, nie wiadomo, czy Dania lub Grenlandia zwróciły się do Stanów Zjednoczonych o taką pomoc. Nie wiadomo również, kogo miał na myśli prezydent pisząc o braku opieki. Nie ma również informacji o kryzysie publicznego systemu opieki zdrowotnej na Grenlandii.

Amerykański Departament Obrony nie udzielił odpowiedzi na te pytania.