– Jeff rozumie, jak kluczowa jest Grenlandia dla naszego bezpieczeństwa narodowego i będzie zdecydowanie realizował interesy naszego kraju w zakresie bezpieczeństwa i przetrwania naszych sojuszników, a w istocie, całego świata – oświadczył Trump.

Lokalizacja potencjalnych złóż mineralnych i potencjalnych zasobów naturalnych Grenlandii Foto: PAP

W sierpniu duńskie władze wezwały ambasadora USA w Danii w związku z doniesieniami, że co najmniej trzy osoby, które są powiązane z Trumpem, prowadziły kampanię mającą na celu wywarcie korzystnego dla USA wpływu na opinię publiczną na Grenlandii. Duński nadawca publiczny DR informował, że celem wysłanników Trumpa było promowanie wśród mieszkańców Grenlandii scenariusza, w którym dokonaliby oni secesji od Danii i zgodzili się zostać kolejnym stanem USA. Nie podano jednak, kim byli wysłannicy amerykańskiego prezydenta. Przedstawiciel administracji USA mówił wówczas, że duńskie władze „powinny się uspokoić”.

W marcu tego roku Grenlandię odwiedził J.D. Vance, który mówił m.in., że Grenlandia jest niedoinwestowana przez władze Danii, a biorąc pod uwagę, że wyspą interesują się Rosja i Chiny, byłaby ona, w jego ocenie, „bezpieczniejsza pod ochroną USA niż Danii”.

Landry to gubernator Luizjany od stycznia 2024 roku Jego kadencja kończy się w 2028 roku Funkcję specjalnego wysłannika ds. Grenlandii będzie łączył ze stanowiskiem gubernatora.

„To zaszczyt służyć panu (...), by uczynić Grenlandię częścią USA” – napisał Landry na X, komentując swoją nominację. „To nie wpłynie na moją pozycję, jako gubernatora Luizjany” – dodał.