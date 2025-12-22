Aktualizacja: 22.12.2025 10:45 Publikacja: 22.12.2025 09:54
Donald Trump
„Ta nominacja potwierdza ciągłe zainteresowanie Amerykanów Grenlandią. Jednakże nalegamy, by wszyscy – w tym USA – szanowali integralność terytorialną Królestwa Danii” – oświadczył Rasmussen
W przeszłości Trump wyrażał kilkukrotnie zainteresowanie przejęciem kontroli nad Grenlandią przez USA. Donald Trump nie chciał nawet wykluczyć użycia siły w celu przejęcia kontroli nad Grenlandią, co wzbudziło konsternację wśród europejskich sojuszników USA z NATO (Dania należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego). prezydent USA ma być zainteresowany Grenlandią ze względu na jej strategiczne położenie, a także surowce naturalne znajdujące się na Grenlandii, które mogą stać się dostępne do wydobycia w związku z globalnym ociepleniem i topnieniem pokrywy lodowej.
Dania wielokrotnie podkreślała, że Grenlandia nie jest na sprzedaż. Również autonomiczne władze Grenlandii wykluczają możliwość, by wyspa stała się częścią Stanów Zjednoczonych.
– Jeff rozumie, jak kluczowa jest Grenlandia dla naszego bezpieczeństwa narodowego i będzie zdecydowanie realizował interesy naszego kraju w zakresie bezpieczeństwa i przetrwania naszych sojuszników, a w istocie, całego świata – oświadczył Trump.
W sierpniu duńskie władze wezwały ambasadora USA w Danii w związku z doniesieniami, że co najmniej trzy osoby, które są powiązane z Trumpem, prowadziły kampanię mającą na celu wywarcie korzystnego dla USA wpływu na opinię publiczną na Grenlandii. Duński nadawca publiczny DR informował, że celem wysłanników Trumpa było promowanie wśród mieszkańców Grenlandii scenariusza, w którym dokonaliby oni secesji od Danii i zgodzili się zostać kolejnym stanem USA. Nie podano jednak, kim byli wysłannicy amerykańskiego prezydenta. Przedstawiciel administracji USA mówił wówczas, że duńskie władze „powinny się uspokoić”.
W marcu tego roku Grenlandię odwiedził J.D. Vance, który mówił m.in., że Grenlandia jest niedoinwestowana przez władze Danii, a biorąc pod uwagę, że wyspą interesują się Rosja i Chiny, byłaby ona, w jego ocenie, „bezpieczniejsza pod ochroną USA niż Danii”.
Landry to gubernator Luizjany od stycznia 2024 roku Jego kadencja kończy się w 2028 roku Funkcję specjalnego wysłannika ds. Grenlandii będzie łączył ze stanowiskiem gubernatora.
„To zaszczyt służyć panu (...), by uczynić Grenlandię częścią USA” – napisał Landry na X, komentując swoją nominację. „To nie wpłynie na moją pozycję, jako gubernatora Luizjany” – dodał.
Duński wywiad wojskowy w grudniowym raporcie na temat bezpieczeństwa stwierdził, że USA używają swojej siły ekonomicznej, by „narzucać swoją wolę” innym państwom oraz że grożą użyciem siły militarnej zarówno wobec sojuszników, jak i przeciwników.
„Strategiczne znaczenie Arktyki rośnie wraz z intensyfikacją konfliktu między Rosją a Zachodem, rosnące skupienie na Arktyce pod kątem bezpieczeństwa (...) przez USA przyspieszy tylko taki rozwój sytuacji” – czytamy też w raporcie.
Grenlandia jest powiązana z Danią od XVII wieku, a częścią Królestwa Danii została w 1814 roku, po tym, gdy skończyła się unia królestw Norwegii i Danii. Od 1979 roku Grenlandia cieszy się autonomią w ramach Danii, która w 2008 roku została poszerzona. W 1982 roku w referendum mieszkańcy Grenlandii zdecydowali się na wystąpienie z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, co nastąpiło w 1985 roku W efekcie Grenlandia nie jest – inaczej niż Dania – częścią Unii Europejskiej.
