Donald Trump wyznaczył specjalnego wysłannika ds. Grenlandii. Jest reakcja Danii

Donald Trump ogłosił, że wyznaczył gubernatora Luizjany, Jeffa Landry'ego, na specjalnego wysłannika ds. Grenlandii. Na nominację zareagował już premier Danii, Lars Lokke Rasmussen (Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym Królestwa Danii).

Publikacja: 22.12.2025 09:54

Donald Trump

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Donald Trump wyznaczył specjalnego wysłannika ds. Grenlandii?
  • Jak zareagował premier Danii na nominację Jeffa Landry'ego?
  • Dlaczego Grenlandia jest strategicznie ważna dla Stanów Zjednoczonych?

„Ta nominacja potwierdza ciągłe zainteresowanie Amerykanów Grenlandią. Jednakże nalegamy, by wszyscy – w tym USA – szanowali integralność terytorialną Królestwa Danii” – oświadczył Rasmussen 

Donald Trump w przeszłości nie wykluczył użycia siły, by przejąć kontrolę nad Grenlandią

W przeszłości Trump wyrażał kilkukrotnie zainteresowanie przejęciem kontroli nad Grenlandią przez USA. Donald Trump nie chciał nawet wykluczyć użycia siły w celu przejęcia kontroli nad Grenlandią, co wzbudziło konsternację wśród europejskich sojuszników USA z NATO (Dania należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego). prezydent USA ma być zainteresowany Grenlandią ze względu na jej strategiczne położenie, a także surowce naturalne znajdujące się na Grenlandii, które mogą stać się dostępne do wydobycia w związku z globalnym ociepleniem i topnieniem pokrywy lodowej.

Grenlandia (MAPA)

Foto: PAP

Dania wielokrotnie podkreślała, że Grenlandia nie jest na sprzedaż. Również autonomiczne władze Grenlandii wykluczają możliwość, by wyspa stała się częścią Stanów Zjednoczonych. 

– Jeff rozumie, jak kluczowa jest Grenlandia dla naszego bezpieczeństwa narodowego i będzie zdecydowanie realizował interesy naszego kraju w zakresie bezpieczeństwa i przetrwania naszych sojuszników, a w istocie, całego świata – oświadczył Trump. 

Lokalizacja potencjalnych złóż mineralnych i potencjalnych zasobów naturalnych Grenlandii

Foto: PAP

W sierpniu duńskie władze wezwały ambasadora USA w Danii w związku z doniesieniami, że co najmniej trzy osoby, które są powiązane z Trumpem, prowadziły kampanię mającą na celu wywarcie korzystnego dla USA wpływu na opinię publiczną na Grenlandii. Duński nadawca publiczny DR informował, że celem wysłanników Trumpa było promowanie wśród mieszkańców Grenlandii scenariusza, w którym dokonaliby oni secesji od Danii i zgodzili się zostać kolejnym stanem USA. Nie podano jednak, kim byli wysłannicy amerykańskiego prezydenta. Przedstawiciel administracji USA mówił wówczas, że duńskie władze „powinny się uspokoić”. 

W marcu tego roku Grenlandię odwiedził J.D. Vance, który mówił m.in., że Grenlandia jest niedoinwestowana przez władze Danii, a biorąc pod uwagę, że wyspą interesują się Rosja i Chiny, byłaby ona, w jego ocenie, „bezpieczniejsza pod ochroną USA niż Danii”. 

Landry to gubernator Luizjany od stycznia 2024 roku Jego kadencja kończy się w 2028 roku Funkcję specjalnego wysłannika ds. Grenlandii będzie łączył ze stanowiskiem gubernatora. 

„To zaszczyt służyć panu (...), by uczynić Grenlandię częścią USA” – napisał Landry na X, komentując swoją nominację. „To nie wpłynie na moją pozycję, jako gubernatora Luizjany” – dodał. 

Duński wywiad wojskowy ocenia, że rola Arktyki będzie rosła w związku z konfliktem Rosji z Zachodem

Duński wywiad wojskowy w grudniowym raporcie na temat bezpieczeństwa stwierdził, że USA używają swojej siły ekonomicznej, by „narzucać swoją wolę” innym państwom oraz że grożą użyciem siły militarnej zarówno wobec sojuszników, jak i przeciwników.

„Strategiczne znaczenie Arktyki rośnie wraz z intensyfikacją konfliktu między Rosją a Zachodem, rosnące skupienie na Arktyce pod kątem bezpieczeństwa (...) przez USA przyspieszy tylko taki rozwój sytuacji” – czytamy też w raporcie. 

Grenlandia jest powiązana z Danią od XVII wieku, a częścią Królestwa Danii została w 1814 roku, po tym, gdy skończyła się unia królestw Norwegii i Danii. Od 1979 roku Grenlandia cieszy się autonomią w ramach Danii, która w 2008 roku została poszerzona. W 1982 roku w referendum mieszkańcy Grenlandii zdecydowali się na wystąpienie z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, co nastąpiło w 1985 roku W efekcie Grenlandia nie jest – inaczej niż Dania – częścią Unii Europejskiej. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Dania Osoby Donald Trump Grenlandia
e-Wydanie
