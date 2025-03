J.D. Vance na Grenlandii. Ostre słowa pod adresem Danii i zachęty do „wybrania parasola USA”

Według wiceprezydenta USA scenariusz mógłby wyglądać tak, że najpierw Grenlandia uniezależnia się od Danii, a następnie dochodzi do rozmów między władzami Grenlandii i Stanów Zjednoczonych. Zaprzeczył jednak, jakoby USA planowały rozszerzenie obecności wojskowej na wyspie.

W bazie Pituffik na Grenlandii Vance'owi towarzyszyła żona Usha; goście zjedli z żołnierzami lunch. Amerykańska delegacja nie została formalnie zaproszona na wyspę. Odchodzący premier Grenlandii Mute B. Egede uznał wizytę za „agresywną i prowokacyjną”.

Trump: Jeśli Dania tego nie rozumie, będziemy musieli im to wyjaśnić

Wcześniej Donald Trump wielokrotnie mówił, że USA „nie mogą się obyć bez Grenlandii”. Podczas spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Białego Domu odniósł się również do wizyty wiceprezydenta J.D. Vance'a, ponownie podkreślając, że Ameryka potrzebuje Grenlandii "na potrzeby bezpieczeństwa międzynarodowego". - Dogadujemy się bardzo dobrze z Grenlandią, dogadujemy się bardzo dobrze z Danią. Zawsze mieliśmy dobre stosunki z Danią, robią w Stanach Zjednoczonych dużo interesów. My nie robimy tam zbyt wiele, ale oni robią dużo interesów w Stanach Zjednoczonych i myślę, że wszyscy chcą, by to wszystko dobrze się potoczyło - powiedział Trump.

Przekonywał, że „to kwestia pokoju na świecie”. - Jeśli spojrzysz teraz na Grenlandię, jeśli spojrzysz na szlaki wodne, masz wszędzie chińskie i rosyjskie statki, a my nie będziemy mogli nic z tym zrobić, nie możemy polegać na Danii ani nikim innym, że poradzą sobie z tą sytuacją - stwierdził.