Policja odsyła do sądu, organizator do związku, ministerstwo nie widzi potrzeby kontroli

Także policja nie jest skora do rozmowy na temat tego, co stało się w poznańskim hotelu. Podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji, informuje nas jedynie, że zawiadomienie o podejrzeniu doprowadzenia do obcowania płciowego osoby małoletniej na terenie jednego z hoteli w Poznaniu trafiło do policji 5 lipca. – Zawiadamiającym był trener, ale nazwiska tej osoby nie podajemy – zastrzega.

Potwierdza, że jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 16-latka – w efekcie zawodnik, który miał dopuścić się czynu nie zagrał w półfinale i odpadł z mistrzostw. – Przeprowadziliśmy oględziny osób oraz miejsca zdarzenia. Przesłuchaliśmy także świadków – dodaje funkcjonariusz. Zabezpieczono także ślady, odzież nieletnich oraz monitoring.

Nastolatek został przekazany rodzicom, którzy po niego przyjechali.

Sprawę będzie rozstrzygał sąd rodzinny w Mińsku Mazowieckim. Podkomisarz Paterski: – Wszystkie zebrane materiały zostały przekazane do tego sądu. Nic więcej o sprawie powiedzieć nie mogę.

Sąd w Mińsku Mazowieckim potwierdza, że zajmie się sprawą. Sędzia Agnieszka Karłowicz informuje nas, że 11 lipca „podjęto decyzję o wszczęciu postępowania”, które – ponieważ dotyczy nieletnich – będzie toczyło się z „wyłączeniem jawności”.