07:10 Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Sztab Generalny Ukrainy twierdzi, że od 24 lutego 2022 roku Rosja straciła na Ukrainie ok. 1 129 180 żołnierzy, 11 267 czołgów, 23 396 pojazdów opancerzonych, 33 789 zestawów artyleryjskich, 1522 wyrzutnie rakiet, 1228 zestawów przeciwlotniczych, 428 samolotów, 346 śmigłowców, 71 523 bezzałogowe statki powietrzne, 3864 pociski manewrujące, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 64 672 pojazdy (w tym cysterny) i 3980 jednostki sprzętu specjalnego. Według Ukraińców, w ciągu ostatniej doby Rosjanie mieli stracić m.in. 1150 żołnierzy, czołg, dwa pojazdy opancerzone i 41 systemów artyleryjskich.

06:57 Nocne ataki w obwodzie zaporoskim

W nocy Rosjanie przeprowadzili trzy ataki na Zaporoże - podał w mediach społecznościowych szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Według jego relacji, doszło do kilku pożarów, nie było ofiar w ludziach.

06:51 Kilkadziesiąt ukraińskich dronów zestrzelonych

W nocy rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła 41 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych - podało Ministerstwo Obrony Rosji informując, że najwięcej maszyn zneutralizowano nad obwodem briańskim (12), Morzem Czarnym (6), obwodem kałuskim i Baszkirią (po 5) oraz obwodem moskiewskim (3).

06:43 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1332. dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1332. dniu wojny Foto: PAP

06:39 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: