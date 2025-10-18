Biały Dom: Stany Zjednoczone Ameryki są coraz bardziej zmęczone tą wojną

Aktualizacja: 18.10.2025 19:50 Publikacja: 18.10.2025 18:15
Wołodymyr Zełenski
Leavitt przypomniała, że 17 października Trump gościł w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a wcześniej odbył długą rozmowę z Władimirem Putinem.
- W obu przypadkach rozmowy były uprzejme, ale bardzo szczere – podkreśliła rzeczniczka. Relacjonowała, że prezydent USA wyraźnie powiedział obu stronom, że konflikt trwa "zbyt długo", a "zbyt wielu niewinnych ludzi zginęło". - Stany Zjednoczone są coraz bardziej zmęczone tym konfliktem i naciskają na obie strony, aby uznały rzeczywistość i doszły do porozumienia pokojowego. Ponieważ cierpliwość prezydenta Trumpa i narodu amerykańskiego jest coraz bardziej na wyczerpaniu w związku z tą wojną – dodała Leavitt
Zełenski miał nadzieję opuścić Waszyngton ze zobowiązaniami dotyczącymi nowej broni dla Ukrainy, ale dzień po długiej rozmowie z Putinem zastał Trumpa w zupełnie innym nastawieniu. Trump jasno dał do zrozumienia, że jego priorytetem jest teraz dyplomacja i uważa, że dostarczenie Tomahawków mogłoby ją podważyć, twierdzą źródła cytowane przez portal Axios. Oświadczył także, że „wiele złych rzeczy” może wyniknąć z przekazaniu Tomahawków Ukrainie, bo Putin może to uznać za eskalację.
Przy poprzednim spotkaniu, w sierpniu na Alasce, Trump zorganizował Putinowi huczne powitanie, w tym czerwony dywan i przejazd opancerzoną prezydencką bestią, co wzbudziło nadzieje na rychłe zakończenie konfliktu. Mimo to, nie udało się wtedy wymusić na Putinie zawieszenia broni ani zorganizowania bezpośredniego spotkania Putina z Zełenskim.
Po rozmowie w Waszyngtonie Trump udał się natychmiast do swojej rezydencji w Mar-a-Lago, a Zełenski odbył telekonferencję z europejskimi przywódcami. Kilku z nich wydawało się zdziwionych wyraźną zmianą zdania Trumpa
Wkrótce potem przywódcy zaczęli wydawać skoordynowane oświadczenia poparcia dla Ukrainy – co wyraźnie wskazywało, że spotkanie z Trumpem nie zakończyło się sukcesem.
