Biały Dom: Stany Zjednoczone Ameryki są coraz bardziej zmęczone tą wojną

Leavitt przypomniała, że ​​17 października Trump gościł w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a wcześniej odbył długą rozmowę z Władimirem Putinem.

Ameryka „coraz bardziej zmęczona”

- W obu przypadkach rozmowy były uprzejme, ale bardzo szczere – podkreśliła rzeczniczka. Relacjonowała, że prezydent USA wyraźnie powiedział obu stronom, że konflikt trwa "zbyt długo", a "zbyt wielu niewinnych ludzi zginęło". - Stany Zjednoczone są coraz bardziej zmęczone tym konfliktem i naciskają na obie strony, aby uznały rzeczywistość i doszły do porozumienia pokojowego. Ponieważ cierpliwość prezydenta Trumpa i narodu amerykańskiego jest coraz bardziej na wyczerpaniu w związku z tą wojną – dodała Leavitt

Zełenski o Tomahawkach: Prezydent Trump nie powiedział „tak”, ale nie powiedział też „nie”

Wołodymyr Zełenski podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych zaprezentował stanowisko pełne nadziei, choć nie udało mu się podpisać umowy na dostawę pocisków manewrujących Tomahawk – uznawanych za potencjalny przełom w wojnie z Rosją.

W wywiadzie dla NBC News prezydent Ukrainy przyznał, że dobrze, iż Trump nie odmówił zdecydowanie, ale też nie potwierdził dostawy tej broni.