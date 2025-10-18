Rzeczpospolita
Biały Dom: Stany Zjednoczone Ameryki są coraz bardziej zmęczone tą wojną

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nadal intensywnie pracuje na rzecz osiągnięcia pokoju, jednak cierpliwość Waszyngtonu wobec wojny Rosji przeciwko Ukrainie "staje się bardzo ograniczona" – podał Biały Dom za pośrednictwem rzeczniczki prasowej Karoline Leavitt.

Publikacja: 18.10.2025 18:15

Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: Reuters, Jonathan Ernst

Agnieszka Kazimierczuk

Leavitt przypomniała, że ​​17 października Trump gościł w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a  wcześniej odbył długą rozmowę z Władimirem Putinem.

Ameryka „coraz bardziej zmęczona”

- W obu przypadkach rozmowy były uprzejme, ale bardzo szczere – podkreśliła rzeczniczka. Relacjonowała, że prezydent USA wyraźnie powiedział obu stronom, że konflikt trwa "zbyt długo", a "zbyt wielu niewinnych ludzi zginęło". -  Stany Zjednoczone są coraz bardziej zmęczone tym  konfliktem i naciskają na obie strony, aby uznały rzeczywistość i doszły do porozumienia pokojowego.  Ponieważ cierpliwość prezydenta Trumpa i narodu amerykańskiego jest coraz bardziej na wyczerpaniu w związku z tą wojną  – dodała Leavitt

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Konflikty zbrojne
Budować tunel łączący USA z Rosją czy przekazać Ukrainie Tomahawki? Donald Trump zadecyduje w najbliższych tygodniach

Zełenski o Tomahawkach: Prezydent Trump nie powiedział „tak”, ale nie powiedział też „nie”

Wołodymyr Zełenski podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych zaprezentował stanowisko pełne nadziei, choć nie udało mu się podpisać umowy na dostawę  pocisków manewrujących Tomahawk – uznawanych za potencjalny przełom w wojnie z Rosją.

W wywiadzie dla NBC News prezydent Ukrainy przyznał, że dobrze, iż Trump nie odmówił zdecydowanie, ale też nie potwierdził  dostawy tej broni.

Czytaj więcej

Władimir Putin i Donald Trump podczas sierpniowego spotkania w Anchorage na Alasce
Publicystyka
Andrzej Łomanowski: Długi cień Władimira Putina nad Białym Domem

Trump studzi apetyty Ukrainy

Brak podpisania umowy na Tomahawki podczas wizyty w USA może wzbudzić krytykę wobec Zełenskiego na Ukrainie. Trump zdawał się studzić oczekiwania związane z tymi pociskami w czasie spotkania z ukraińskim przywódcą.

Czytaj więcej

Władimir Putin i Donald Trump
Dyplomacja
Europoseł PiS o spotkaniu Donald Trump-Władimir Putin: To gra, nie ekscytować się

Zełenski miał nadzieję opuścić Waszyngton ze zobowiązaniami dotyczącymi nowej broni dla Ukrainy, ale dzień po długiej rozmowie z Putinem zastał Trumpa w zupełnie innym nastawieniu. Trump jasno dał do zrozumienia, że ​​jego priorytetem jest teraz dyplomacja i uważa, że ​​dostarczenie Tomahawków mogłoby ją podważyć, twierdzą źródła cytowane przez portal Axios. Oświadczył także, że „wiele złych rzeczy” może wyniknąć z przekazaniu Tomahawków Ukrainie, bo Putin może to uznać za eskalację. 

Przy poprzednim spotkaniu,  w sierpniu na Alasce, Trump zorganizował Putinowi huczne powitanie, w tym czerwony dywan i przejazd opancerzoną prezydencką bestią, co wzbudziło nadzieje na rychłe zakończenie konfliktu. Mimo to, nie udało się wtedy wymusić na Putinie zawieszenia broni ani zorganizowania bezpośredniego spotkania Putina z Zełenskim.

Telekonferencja Zełenskiego po spotkaniu z Trumpem

Po rozmowie w Waszyngtonie Trump udał się natychmiast do swojej rezydencji w Mar-a-Lago, a Zełenski  odbył telekonferencję z europejskimi przywódcami.  Kilku z nich wydawało się zdziwionych wyraźną zmianą zdania Trumpa

Wkrótce potem przywódcy zaczęli wydawać skoordynowane oświadczenia poparcia dla Ukrainy – co wyraźnie wskazywało, że spotkanie z Trumpem nie zakończyło się sukcesem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

