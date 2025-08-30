Aktualizacja: 30.08.2025 21:33 Publikacja: 30.08.2025 21:20
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Podczas rozmowy z portalem Daily Caller prezydent USA Donald Trump po raz kolejny odniósł się do wojny na Ukrainie. Polityk mówił między innymi o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem.
Donald Trump zapytany został między innymi o możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania USA-Ukraina-Rosja. - Dwustronne – nie wiem, ale trójstronne się odbędzie. Tylko wiecie, czasem ludzie nie są na to gotowi - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. - Posłużę się porównaniem, którego używałem już kilka razy. Macie dziecko i inne dziecko na placu zabaw, i one się nienawidzą. Zaczynają się bić, biją się i biją, a wy chcecie, żeby przestały, ale one dalej się biją. Po pewnym czasie same są bardzo zadowolone, że mogą przestać. Rozumiecie? Tu jest trochę tak samo. Czasem muszą walczyć jeszcze trochę, zanim da się je zatrzymać. Ale to trwa już długo. Wielu ludzi nie żyje - dodał.
Amerykański przywódca – w odniesieniu do rozmów pokojowych – powiedział także, że „do tanga trzeba dwojga” oraz że ewentualne porozumienie musiałoby zostać wypracowane przez Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. - Oni chcą, żeby to się zakończyło, ale jeśli możemy im w tym pomóc, byłbym gotów to zrobić. Mówimy o wielu ludzkich życiach. To nie jest coś, co ja rozpocząłem. Tę wojnę odziedziczyłem. A wszystko, co staram się zrobić, to ugasić ten płomień. I myślałem, że już mi się to udało - zaznaczył Trump. - Robiłem to siedem razy z innymi konfliktami, robiłem to z wojnami trudniejszymi niż ta, jeśli chodzi o brak perspektyw. Trzy z tych wojen trwały ponad 30 lat, a ja je zakończyłem. Ta wojna jest po prostu bardzo trudna - dodał.
Foto: PAP
Polityk odniósł się też do swoich wcześniejszych wypowiedzi na platformie Truth Social, dotyczących rozbieżności między nim a Władimirem Putinem w sprawie rozmów prowadzonych na Alasce. - Nie wiem. Dogadywaliśmy się. Widzieliście to — mieliśmy dobre relacje przez lata, bardzo dobre, właściwie. Dlatego naprawdę myślałem, że to by się udało. Chciałbym, żeby się udało. Może muszą walczyć trochę dłużej. Wiecie, po prostu walczyć dalej - powiedział.
18 sierpnia, w poniedziałek po piątkowych rozmowach z Władimirem Putinem, Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami. Głównym tematem dyskusji były właśnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Sojusznicy rozważali możliwość udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa podobnych do Artykułu 5 NATO, ale poza Sojuszem. Podczas negocjacji prezydent USA Donald Trump potwierdził, że USA pomogą w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Ukrainie po wojnie, ale podkreślił jednocześnie, że główny ciężar powinien spoczywać na partnerach europejskich.
Trump wykluczył również wysłanie amerykańskich wojsk na Ukrainę. Stwierdził jednak, że Stany Zjednoczone mogą udzielić „powietrznego wsparcia” państwom Europy zaangażowanym w działania nad Dnieprem. Wśród państw gotowych wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę Trump wymienił Wielką Brytanię, Francję i Niemcy.
