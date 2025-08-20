Z tego artykułu dowiesz się: Jak USA mogą wesprzeć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy?

Co może oznaczać „wsparcie powietrzne” USA dla Ukrainy?

Jaką rolę odgrywałyby europejskie wojska rozmieszczone na Ukrainie?

W tej samej rozmowie Trump wykluczył wysłanie na Ukrainę żołnierzy USA. Stwierdził jednak, że Stany Zjednoczone mogą udzielić „powietrznego wsparcia” państwom Europy zaangażowanym w działania nad Dnieprem. Wśród państw gotowych wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę Trump wymienił Wielką Brytanię, Francję i Niemcy.

Trump przyznał też, że Władimir Putin może nie być gotowy do zakończenia wojny. Jak podkreślił, dowiemy się o tym „w ciągu najbliższych tygodni”.

Rzeczniczka Białego Domu: Donald Trump wyklucza wysłanie żołnierzy USA na Ukrainę

Prezydent USA nie przedstawił szczegółów dotyczących „wsparcia powietrznego”, jakiego są gotowe udzielić USA. Może ono przybrać formę jakiejś obecności myśliwców USA w rejonie Ukrainy, pomoc w ochronie ukraińskiego nieba przez patrole amerykańskie, jak i przekazanie Kijowowi zestawów przeciwlotniczych lub myśliwców. Zełenski mówił w Waszyngtonie, że Ukraina kupi od Stanów Zjednoczonych broń wartą 90 mld dolarów (za środki przekazane jej przez europejskich sojuszników) – i że zakupiona broń, głównie zestawy przeciwlotnicze i myśliwce – będzie częścią gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.