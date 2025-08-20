Aktualizacja: 20.08.2025 05:58 Publikacja: 20.08.2025 05:24
Donald Trump
Foto: PAP/EPA
W tej samej rozmowie Trump wykluczył wysłanie na Ukrainę żołnierzy USA. Stwierdził jednak, że Stany Zjednoczone mogą udzielić „powietrznego wsparcia” państwom Europy zaangażowanym w działania nad Dnieprem. Wśród państw gotowych wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę Trump wymienił Wielką Brytanię, Francję i Niemcy.
Trump przyznał też, że Władimir Putin może nie być gotowy do zakończenia wojny. Jak podkreślił, dowiemy się o tym „w ciągu najbliższych tygodni”.
Prezydent USA nie przedstawił szczegółów dotyczących „wsparcia powietrznego”, jakiego są gotowe udzielić USA. Może ono przybrać formę jakiejś obecności myśliwców USA w rejonie Ukrainy, pomoc w ochronie ukraińskiego nieba przez patrole amerykańskie, jak i przekazanie Kijowowi zestawów przeciwlotniczych lub myśliwców. Zełenski mówił w Waszyngtonie, że Ukraina kupi od Stanów Zjednoczonych broń wartą 90 mld dolarów (za środki przekazane jej przez europejskich sojuszników) – i że zakupiona broń, głównie zestawy przeciwlotnicze i myśliwce – będzie częścią gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1273 dniu wojny
Foto: PAP
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt pytana o słowa Trumpa przyznała, że „wsparcie powietrzne” USA jako element gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy „jest opcją i jest możliwe”. Nie rozwinęła jednak tematu. – Prezydent zdecydowanie stwierdził, że amerykańscy żołnierze nie pojawią się na Ukrainie, ale z pewnością możemy pomóc w koordynacji (działań) i być może dostarczyć inne środki gwarancji bezpieczeństwa naszym europejskim sojusznikom – powiedziała jedynie.
Słowa Trumpa padły po tym, jak w czasie szczytu w Białym Domu oświadczył on, że Władimir Putin w czasie szczytu na Alasce zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podczas tego samego szczytu – w którym udział wziął Wołodymyr Zełenski i kilku europejskich przywódców – Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone pomogą w zagwarantowaniu bezpieczeństwa zaatakowanemu przez Rosję państwu. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów tego, jak taka pomoc miałaby wyglądać.
Z informacji przekazywanych przez agencję Bloomberg wynika, że ok. 10 europejskich państw jest gotowych do wysłania żołnierzy na Ukrainę po zakończeniu wojny. We wtorek przedstawiciele państw europejskich omawiali plany rozmieszczenia na Ukrainie sił brytyjskich i francuskich, w ramach przyszłego porozumienia pokojowego kończącego wojnę z Rosją. Rozmowy dotyczyły liczebności wojsk oraz tego, gdzie stacjonowałyby na Ukrainie.
Brytyjski rząd zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawiciele Europy rozpoczną rozmowy z Amerykanami na temat „szerokich gwarancji bezpieczeństwa” oraz „przygotowań do rozmieszczenia sił reasekuracyjnych” na Ukrainie po zakończeniu walk.
Z informacji Bloomberga wynika, że w pierwszym etapie takie siły reasekuracyjne skupiłyby się na wzmacnianiu ukraińskiej armii głównie poprzez jej szkolenie i wsparcie logistyczne. Odpowiedzialna byłaby za to grupa wielonarodowa, złożona głównie z sił europejskich. Francja i Wielka Brytania są gotowe wysłać nad Dniepr po kilkuset żołnierzy, którzy stacjonowaliby z dala od linii frontu.
Plan ten jest znacznie mniej ambitny, niż przedstawiony na początku roku projekt, by nad Dniepr wysłać do 30 tys. europejskich żołnierzy, którzy mieliby gwarantować, iż Rosja nie wznowi działań wojennych przeciw Ukrainie.
Rosja dotychczas sprzeciwiała się jakimkolwiek planom dotyczącym rozmieszczenia wojsk z państw NATO na Ukrainie. W poniedziałek rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa powtórzyła stanowisko Moskwy w tej kwestii. Kreml ostrzegał wcześniej, że pojawienie się żołnierzy z państw Sojuszu na Ukrainie oznaczałoby bezpośrednie zaangażowanie NATO w konflikt między Ukrainą a Rosją.
Reuters podał, że europejscy i amerykańscy planiści wojskowi rozpoczęli analizowanie możliwości w zakresie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny. W grę może wchodzić wysłanie na Ukrainę europejskich wojsk, które jednak byłyby dowodzone przez Amerykanów – twierdzą dwa źródła, na które powołuje się Reuters. Siły rozmieszczone na Ukrainie nie działałyby pod flagą NATO.
