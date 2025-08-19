Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są plany dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?

Jak tzw. Koalicja chętnych może wzmocnić bezpieczeństwo Ukrainy?

Co o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy mówił Donald Trump w rozmowie z Fox News

Trump zadeklarował w poniedziałek, że USA zaangażują się w zagwarantowanie bezpieczeństwa Ukrainie po zawarciu przez Kijów porozumienia pokojowego z Moskwą. Wołodymyr Zełenski mówił z kolei, że Ukraina kupi w USA broń za 90 mld dolarów, której zakup będzie sfinansowany ze środków przekazanych jej przez europejskich sojuszników. Mówiąc o tych zakupach Zełenski podkreślił, że są one częścią gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju.

Ukraińska armia nie będzie ograniczona pod względem liczebności?

Z informacji przekazywanych przez agencję Bloomberg wynika, że to właśnie wzmocnienie potencjału ukraińskich sił zbrojnych i brak ograniczeń co do ich liczebności, mają być fundamentem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W przeszłości Rosja zgłaszała postulat ograniczenia liczebności ukraińskich sił zbrojnych do ok. 50 tysięcy żołnierzy, podczas gdy sami Rosjanie do 2026 roku chcą powiększyć swoją armię do 1,5 mln żołnierzy.

Gwarancje bezpieczeństwa zaoferowane Ukrainie mają uchronić ją przed scenariuszem, w którym ograniczenie liczebności jej armii będzie elementem przyszłego porozumienia pokojowego.