Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nieoficjalnie: Gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie jej armia?

Gwarancje bezpieczeństwa, o których Donald Trump mówił w czasie szczytu w Białym Domu z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i europejskich przywódców, mają skupiać się na wzmocnieniu ukraińskich sił zbrojnych - podaje Bloomberg, powołując się na swoje źródła.

Publikacja: 19.08.2025 15:05

Ukraińscy żołnierze

Ukraińscy żołnierze

Foto: Sztab Generalny armii Ukrainy

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są plany dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?
  • Jak tzw. Koalicja chętnych może wzmocnić bezpieczeństwo Ukrainy?
  • Co o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy mówił Donald Trump w rozmowie z Fox News

Trump zadeklarował w poniedziałek, że USA zaangażują się w zagwarantowanie bezpieczeństwa Ukrainie po zawarciu przez Kijów porozumienia pokojowego z Moskwą. Wołodymyr Zełenski mówił z kolei, że Ukraina kupi w USA broń za 90 mld dolarów, której zakup będzie sfinansowany ze środków przekazanych jej przez europejskich sojuszników. Mówiąc o tych zakupach Zełenski podkreślił, że są one częścią gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju. 

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Dyplomacja
Jakie gwarancje bezpieczeństwa mogłaby uzyskać Ukraina?

Ukraińska armia nie będzie ograniczona pod względem liczebności?

Z informacji przekazywanych przez agencję Bloomberg wynika, że to właśnie wzmocnienie potencjału ukraińskich sił zbrojnych i brak ograniczeń co do ich liczebności, mają być fundamentem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W przeszłości Rosja zgłaszała postulat ograniczenia liczebności ukraińskich sił zbrojnych do ok. 50 tysięcy żołnierzy, podczas gdy sami Rosjanie do 2026 roku chcą powiększyć swoją armię do 1,5 mln żołnierzy. 

Gwarancje bezpieczeństwa zaoferowane Ukrainie mają uchronić ją przed scenariuszem, w którym ograniczenie liczebności jej armii będzie elementem przyszłego porozumienia pokojowego. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Jędrzej Bielecki: Ukraina jeszcze daleko od pokoju. Co właściwie ustalono w Białym Domu?
Opinie polityczno - społeczne
Jędrzej Bielecki: Ukraina jeszcze daleko od pokoju. Co właściwie ustalono w Białym Domu?

Zagraniczni żołnierze na Ukrainie? W przyszłości, ale w nieokreślonej formule

Z informacji Bloomberga wynika, że gwarancje bezpieczeństwa mają być również oparte na rozwiązaniach wypracowanych przez tzw. Koalicję chętnych – czyli państw gotowych na wsparcie bezpieczeństwa Ukrainy po wojnie. W przyszłości bezpieczeństwo Ukrainy miałyby – jak podaje Bloomberg – gwarantować również międzynarodowe siły rozmieszczone na jej terytorium. Formuła, w jakiej taki kontyngent miałby funkcjonować na Ukrainie nie jest jeszcze przesądzona. Rosja sygnalizuje jednak, że sprzeciwia się rozmieszczeniu żołnierzy z państw NATO na Ukrainie. 

Uczestnicy szczytu w Białym Domu mieli wyrazić poparcie dla formuły „gwarancji zbliżonych do tych z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego”, ale szczegóły takich gwarancji muszą być dopiero ustalone, podobnie jak rola USA w ich zapewnieniu. 

Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego

Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.

O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Prace nad szczegółowymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy prowadzone mają być pod przewodnictwem Marco Rubio, sekretarza stanu USA, który będzie rozmawiał o tym z doradcami ds. bezpieczeństwa z krajów partnerskich. Taka grupa robocza ma wypracować projekt gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. 

Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przekonywali, że gotowość USA do zaangażowania się w zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa była najbardziej znaczącym wynikiem poniedziałkowego spotkania. 

Reklama
Reklama

Władimir Putin, w czasie szczytu na Alasce, miał poinformować, że Rosja zaakceptuje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ani w czasie szczytu na Alasce, ani w czasie spotkania w Białym Domu nie przedstawiono jednak żadnych szczegółów dotyczących charakteru takich gwarancji. 

Donald Trump w rozmowie z Fox News w kontekście gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy mówił, że „Francja, Niemcy, Wielka Brytania” chcą wysłać żołnierzy na Ukrainę. - Nie sądzę, aby to był problem. Sądzę, że Władimir Putin jest tym (wojną) zmęczony – stwierdził prezydent USA w rozmowie z Fox News. Trump mówił też, że USA mogą zapewnić Ukrainie „wsparcie powietrzne”, jako element gwarancji bezpieczeństwa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Emmanuel Macron Wołodymyr Zełenski Keir Starmer

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są plany dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?
  • Jak tzw. Koalicja chętnych może wzmocnić bezpieczeństwo Ukrainy?
  • Co o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy mówił Donald Trump w rozmowie z Fox News

Pozostało jeszcze 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Archwalne zdjęcie ze spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w lutym 2025 roku
Dyplomacja
Zełenski nie będzie sam u Trumpa. Silna delegacja z Europy
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przed Białym Domem
Dyplomacja
Oczy Europy i Ukrainy zwrócone na Waszyngton. W Białym Domu zakończyło się spotkanie Trump-Zełenski
Rzecznik MSZ Paweł Wroński
Dyplomacja
Paweł Wroński: Staramy się informować kancelarię prezydenta. W zamian otrzymujemy bardzo skromne informacje
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
USA obiecują pomóc zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainie. Wołodymyr Zełenski spotka się z Władimirem Putinem?
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
Emmanuel Macron i Władimir Putin
Dyplomacja
Emmanuel Macron ostrzega przed Władimirem Putinem: To drapieżnik
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie