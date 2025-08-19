Aktualizacja: 19.08.2025 18:32 Publikacja: 19.08.2025 15:05
Trump zadeklarował w poniedziałek, że USA zaangażują się w zagwarantowanie bezpieczeństwa Ukrainie po zawarciu przez Kijów porozumienia pokojowego z Moskwą. Wołodymyr Zełenski mówił z kolei, że Ukraina kupi w USA broń za 90 mld dolarów, której zakup będzie sfinansowany ze środków przekazanych jej przez europejskich sojuszników. Mówiąc o tych zakupach Zełenski podkreślił, że są one częścią gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju.
Z informacji przekazywanych przez agencję Bloomberg wynika, że to właśnie wzmocnienie potencjału ukraińskich sił zbrojnych i brak ograniczeń co do ich liczebności, mają być fundamentem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W przeszłości Rosja zgłaszała postulat ograniczenia liczebności ukraińskich sił zbrojnych do ok. 50 tysięcy żołnierzy, podczas gdy sami Rosjanie do 2026 roku chcą powiększyć swoją armię do 1,5 mln żołnierzy.
Gwarancje bezpieczeństwa zaoferowane Ukrainie mają uchronić ją przed scenariuszem, w którym ograniczenie liczebności jej armii będzie elementem przyszłego porozumienia pokojowego.
Z informacji Bloomberga wynika, że gwarancje bezpieczeństwa mają być również oparte na rozwiązaniach wypracowanych przez tzw. Koalicję chętnych – czyli państw gotowych na wsparcie bezpieczeństwa Ukrainy po wojnie. W przyszłości bezpieczeństwo Ukrainy miałyby – jak podaje Bloomberg – gwarantować również międzynarodowe siły rozmieszczone na jej terytorium. Formuła, w jakiej taki kontyngent miałby funkcjonować na Ukrainie nie jest jeszcze przesądzona. Rosja sygnalizuje jednak, że sprzeciwia się rozmieszczeniu żołnierzy z państw NATO na Ukrainie.
Uczestnicy szczytu w Białym Domu mieli wyrazić poparcie dla formuły „gwarancji zbliżonych do tych z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego”, ale szczegóły takich gwarancji muszą być dopiero ustalone, podobnie jak rola USA w ich zapewnieniu.
Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.
O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Prace nad szczegółowymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy prowadzone mają być pod przewodnictwem Marco Rubio, sekretarza stanu USA, który będzie rozmawiał o tym z doradcami ds. bezpieczeństwa z krajów partnerskich. Taka grupa robocza ma wypracować projekt gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przekonywali, że gotowość USA do zaangażowania się w zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa była najbardziej znaczącym wynikiem poniedziałkowego spotkania.
Władimir Putin, w czasie szczytu na Alasce, miał poinformować, że Rosja zaakceptuje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ani w czasie szczytu na Alasce, ani w czasie spotkania w Białym Domu nie przedstawiono jednak żadnych szczegółów dotyczących charakteru takich gwarancji.
Donald Trump w rozmowie z Fox News w kontekście gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy mówił, że „Francja, Niemcy, Wielka Brytania” chcą wysłać żołnierzy na Ukrainę. - Nie sądzę, aby to był problem. Sądzę, że Władimir Putin jest tym (wojną) zmęczony – stwierdził prezydent USA w rozmowie z Fox News. Trump mówił też, że USA mogą zapewnić Ukrainie „wsparcie powietrzne”, jako element gwarancji bezpieczeństwa.
