Donald Trump
Senator Lindsey Graham napisał w serwisie X, że po spotkaniu z prezydentem USA otrzymał „zielone światło” w sprawie ustawy, nad którą pracował od miesięcy z senatorem Blumenthalem.
„Ta ustawa pozwoli prezydentowi Trumpowi ukarać kraje, które kupują tanią rosyjską ropę i zasilają machinę wojenną Putina” – podkreślił Graham. „Ta ustawa da prezydentowi Trumpowi ogromne możliwości nacisku na takie kraje jak Chiny, Indie czy Brazylia, które mają skłonić je do zaprzestania kupowania taniej rosyjskiej ropy, która zapewnia finansowanie krwawej rzezi Putina na Ukrainie” – dodał. Graham zwrócił też uwagę, że zgoda na procedowanie ustawy pojawiła się w momencie, gdy Ukraina czyni ustępstwa chcąc doprowadzić do pokoju, a tymczasem Putin „tylko mówi, dalej zabijając niewinnych”.
Przedstawiciel Białego Domu potwierdził w rozmowie z Associated Press, że prezydent poparł ustawę zaostrzającą sankcje wobec Rosji. Wcześniej Trump miał domagać się zmian w ustawie i uelastycznienia jej przepisów. Nie wiadomo jednak, czy takie zmiany zostały w projekcie wprowadzone.
Ustawa, jeśli zostanie przyjęta przez Kongres, pozwoli administracji Trumpa nakładać cła i sankcje wtórne na państwa, które kupują rosyjską ropę, gaz, uran i inne produkty eksportowe. Poprzez takie działania Waszyngton miałby zniechęcać partnerów handlowych Rosji do kontynuowania wymiany handlowej z reżimem Władimira Putina, co pozbawiłoby Moskwę źródeł finansowania wojny przeciw Ukrainie. Głównymi odbiorcami objętej zachodnimi sankcjami rosyjskiej ropy są obecnie Chiny i Indie. Trump nałożył już, latem 2025 roku, dodatkowe, 25-procentowe cła na Indie uzasadniając to tym, że Delhi kupuje ropę od Moskwy. Jak dotąd jednak prezydent USA nie zdecydował się na taki krok wobec Chin.
Projekt przewiduje, że USA nakładałyby cła w wysokości 500 proc. na towary sprowadzane z państw, które nadal kupują rosyjską ropę, produkty ropopochodne i uran.
Projekt ustawy popiera kilkudziesięciu senatorów. Dużym poparciem cieszy się analogiczny projekt w Izbie Reprezentantów, przygotowany przez Briana Fitzpatricka, kongresmena Partii Republikańskiej.
Zdaniem Grahama do głosowania nad projektem ustawy może dojść nawet w przyszłym tygodniu.
Lindsey Graham do Randa Paula
Informacja o tym, że Trump zgodził się na ustawę, której celem jest pozbawienie Rosji wpływów ze sprzedaży ropy pojawiła się po tym, jak po dwóch tygodniach pościgu Amerykanie zajęli, w pobliżu Islandii, rosyjski tankowiec Marinera (dawna nazwa – Bella 1), mimo że Rosjanie do jego obrony wysłali nawet okręt podwodny.
Temu wydarzeniu Graham również poświęcił wpis w serwisie X – składając życzenia urodzinowe Randowi Paulowi, senatorowi Partii Republikańskiej, który sprzeciwia się ustawie zaostrzającej sankcje wobec Rosji, Graham napisał, że „w ramach prezentu urodzinowego zajęliśmy kolejny tankowiec próbujący transportować objętą sankcjami wenezuelską ropę”. „Słyszałem, że Rosja nie jest zbyt szczęśliwa” – dodał.
„W przyszłym roku, by to uczcić, może uda nam się pojechać na golfa do Wenezueli i na Kubę. Do tego czasu powinniśmy być w stanie tam pojechać” – dodał.
Rand Paul sprzeciwia się ustawie Grahama argumentując, że zakłóci ona wymianę handlową USA z wieloma partnerami na całym świecie.
