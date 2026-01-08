Z tego artykułu się dowiesz: Czemu ma służyć projekt ustawy przygotowanej przez Lindseya Grahama i Richarda Blumenthala?

Jakie są perspektywy przyjęcia projektu ustawy w amerykańskim Kongresie?

Dlaczego Lindsey Graham zaprasza senatora Randa Paula na golfa do Wenezueli?

Senator Lindsey Graham napisał w serwisie X, że po spotkaniu z prezydentem USA otrzymał „zielone światło” w sprawie ustawy, nad którą pracował od miesięcy z senatorem Blumenthalem.

Senator Lindsey Graham: Ustawa da Donaldowi Trumpowi ogromne możliwości nacisku na Chiny czy Indie

„Ta ustawa pozwoli prezydentowi Trumpowi ukarać kraje, które kupują tanią rosyjską ropę i zasilają machinę wojenną Putina” – podkreślił Graham. „Ta ustawa da prezydentowi Trumpowi ogromne możliwości nacisku na takie kraje jak Chiny, Indie czy Brazylia, które mają skłonić je do zaprzestania kupowania taniej rosyjskiej ropy, która zapewnia finansowanie krwawej rzezi Putina na Ukrainie” – dodał. Graham zwrócił też uwagę, że zgoda na procedowanie ustawy pojawiła się w momencie, gdy Ukraina czyni ustępstwa chcąc doprowadzić do pokoju, a tymczasem Putin „tylko mówi, dalej zabijając niewinnych”.

Przedstawiciel Białego Domu potwierdził w rozmowie z Associated Press, że prezydent poparł ustawę zaostrzającą sankcje wobec Rosji. Wcześniej Trump miał domagać się zmian w ustawie i uelastycznienia jej przepisów. Nie wiadomo jednak, czy takie zmiany zostały w projekcie wprowadzone.