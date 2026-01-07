Aktualizacja: 07.01.2026 20:34 Publikacja: 07.01.2026 17:30
„Statek został zatrzymany za naruszenie sankcji USA na podstawie nakazu wydanego przez federalny sąd USA, po wytropieniu go przez okręt Coast Guard (straży przybrzeżnej) Munro” – ogłosiło Europejskie Dowództwo amerykańskiej marynarki wojennej.
Mimo że tankowiec był ścigany przez okręt amerykańskiej straży przybrzeżnej, dopadnięto go na środku Atlantyku, prawdopodobnie ok. 200 km na południe od Islandii. Dokładne określenie miejsca jest kłopotliwe, gdyż Mariner (wcześniej nazywający się Bella 1) wyłączył transpondery, czyli urządzenia, które nadają sygnał umożliwiający lokalizację statków.
Tankowiec uciekał przez dwa tygodnie przez sam środek oceanu, od archipelagu Antyli leżącego na pograniczu Atlantyku i Morza Karaibskiego. Zgodnie z dostępnymi informacjami statek miał 17 grudnia zawinąć do wenezuelskiego portu po ładunek ropy. Ponieważ w grudniu prezydent Donald Trump ogłosił blokadę wenezuelskich portów, amerykańskie okręty próbowały zatrzymać tankowiec. W dodatku Amerykanie zaczęli podejrzewać, że jego flaga, pod którą płynie, i rejestracja są fałszywe.
Ale statek umknął im, nie pozwalając wejść na pokład żołnierzom i zaczął płynąć przez Atlantyk. Nie wiadomo jednak dokąd.
Do wybrzeży Wenezueli zbliżał się pod nazwą Bella 1 i pod flagą Gujany, należącej do tzw. tanich bander. Możliwe, że używał też flagi panamskiej, w każdym razie wcześniej odnotowywano jego rejsy pod taką banderą. Gdy Amerykanie zaczęli go gonić, załoga złożona z obywateli Rosji, Ukrainy i Indii zdjęła flagę Gujany, a na burcie namalowała rosyjską. Jednocześnie jednostka w biegu zmieniła nazwę i teraz to nie była Bella 1, a Marinera, zarejestrowana w rosyjskim porcie w Soczi.
Rzeczywiście, odpowiedni wpis pojawił się w rosyjskim rejestrze morskim. Amerykańskie media twierdzą, że Moskwa zrobiła to, by wyrazić swój sprzeciw amerykańskim działaniom przeciw jej „szarej flocie” wożącej po oceanach rosyjską ropę, też – jak i wenezuelska – obłożoną sankcjami.
– Podniesienie na okręcie rosyjskiej flagi to jest sprawa jednej godziny. Potrzeba chociażby 2-3 dni, by przyszykować dokumenty. Dlatego że rosyjska bandera to w końcu flaga poważnego państwa. Możliwe, że wcześniej były jakieś przygotowania, rozmowy z właścicielem statku – powiedział o tych szybkich zamianach państwowej przynależności statku szef rosyjskiej firmy „Sowfracht” Karen Stepanian.
Właścicielem zaś Marinery okazał się turecki armator, którego jeszcze administracja prezydenta Joe Bidena obłożyła sankcjami za wożenie ładunków dla irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Nie dość więc, że statek był objęty sankcjami (za wożenie wenezuelskiej ropy), to jeszcze i jego właściciel.
– Statek oczywiście zakończy rejs, nikt nie ośmieli się go zatrzymać. Ale… No, widać, co się dzieje, prawo przestało istnieć i teraz wszystko może się zdarzyć – mówił jeszcze przed zajęciem Marinera przez Amerykanów.
Wraz z pojawieniem się na statku rosyjskiej flagi jego losem zaczęło zajmować się rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. „Z niepokojem śledzimy nienormalną sytuację wokół „Marinery”. Jednostka pływa w międzynarodowych wodach Północnego Atlantyku pod państwową flagą Rosji, przestrzegając wszelkich norm międzynarodowego prawa” – ogłosił rosyjski resort. Po jego zajęciu przez Amerykanów okazało się, że była to „tymczasowa rejestracja”, ale i tak „nikt nie miał prawa używać siły przeciw niemu”, stwierdził tym razem rosyjski resort transportu.
Jak się zdaje, kolejny resort Kremla – wojskowy – próbował wesprzeć tankowiec. Amerykańskie media informowały, że w stronę jednostki płynęły nienazwane rosyjskie okręty wojenne, w tym okręt podwodny. Północną część Atlantyku patrolują rosyjskie atomowe jednostki, możliwe, że taka popłynęła w stronę Marinery. W odpowiedzi do amerykańskich okrętów dołączył brytyjski samolot Boeing Poseidon, służący do zwalczania właśnie okrętów podwodnych.
Amerykańska akcja skończyła się bez starcia z rosyjską flotą, ponieważ albo nie zdążyła na miejsce, albo na Kremlu zrezygnowano z niebezpiecznej, wojskowej konfrontacji z USA. W każdym razie w ostatniej fazie rejsu Marinera zwolniła i skręciła na południowy wschód, pozwalając się doścignąć.
– (Akcja) Pokazała niesłabnącą chęć Trumpa do prowadzenia jednostronnych działań wojskowych. Wydaje się, że po Wenezueli chce on wzmocnić swe przesłanie, ścigając statki, na które nałożył sankcje – stwierdził jeden z brytyjskich publicystów.
