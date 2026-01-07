Ale statek umknął im, nie pozwalając wejść na pokład żołnierzom i zaczął płynąć przez Atlantyk. Nie wiadomo jednak dokąd.

Do wybrzeży Wenezueli zbliżał się pod nazwą Bella 1 i pod flagą Gujany, należącej do tzw. tanich bander. Możliwe, że używał też flagi panamskiej, w każdym razie wcześniej odnotowywano jego rejsy pod taką banderą. Gdy Amerykanie zaczęli go gonić, załoga złożona z obywateli Rosji, Ukrainy i Indii zdjęła flagę Gujany, a na burcie namalowała rosyjską. Jednocześnie jednostka w biegu zmieniła nazwę i teraz to nie była Bella 1, a Marinera, zarejestrowana w rosyjskim porcie w Soczi.

Rzeczywiście, odpowiedni wpis pojawił się w rosyjskim rejestrze morskim. Amerykańskie media twierdzą, że Moskwa zrobiła to, by wyrazić swój sprzeciw amerykańskim działaniom przeciw jej „szarej flocie” wożącej po oceanach rosyjską ropę, też – jak i wenezuelska – obłożoną sankcjami.

Jak to możliwe, że uciekający statek zmienił banderę i stał się rosyjskim

– Podniesienie na okręcie rosyjskiej flagi to jest sprawa jednej godziny. Potrzeba chociażby 2-3 dni, by przyszykować dokumenty. Dlatego że rosyjska bandera to w końcu flaga poważnego państwa. Możliwe, że wcześniej były jakieś przygotowania, rozmowy z właścicielem statku – powiedział o tych szybkich zamianach państwowej przynależności statku szef rosyjskiej firmy „Sowfracht” Karen Stepanian.

Właścicielem zaś Marinery okazał się turecki armator, którego jeszcze administracja prezydenta Joe Bidena obłożyła sankcjami za wożenie ładunków dla irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Nie dość więc, że statek był objęty sankcjami (za wożenie wenezuelskiej ropy), to jeszcze i jego właściciel.

– Statek oczywiście zakończy rejs, nikt nie ośmieli się go zatrzymać. Ale… No, widać, co się dzieje, prawo przestało istnieć i teraz wszystko może się zdarzyć – mówił jeszcze przed zajęciem Marinera przez Amerykanów.