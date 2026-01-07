Rosyjski deputowany: Stany Zjednoczone w euforii bezkarności

Aktualizacja: 07.01.2026 22:42 Publikacja: 07.01.2026 21:29
W oddali przejęty przez USA tankowiec Marinera
Foto: Reuters
Tankowiec floty cieni, ścigany przez amerykańskie okręty przez około dwa tygodnie, został zajęty za naruszenie sankcji na podstawie nakazu wydanego przez sąd federalny USA.
Stany Zjednoczone zdecydowały się na abordaż tankowca. Na miejsce operacji wysłano samolot Pilatus U-28 Draco Sił Powietrznych USA oraz Poseidon MRA1 Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, który może być używany do zwalczania okrętów podwodnych i prowadzenia obserwacji. Obecność brytyjskich Sił Powietrznych była związana z wcześniejszą decyzją Rosji, by ścigany tankowiec eskortowany był przez okręt podwodny.
Po przejęciu tankowca członek Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej Rosji, Andriej Klimow stwierdził, że każdy „akt piractwa” wobec statku pływającego pod banderą rosyjską jest „incydentem na krawędzi wojny”. Klimow powiedział, że Rosja dysponuje „wystarczającymi zasobami”, aby bronić tej części swojego terytorium.
Jeszcze dalej posunął się pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Aleksiej Żurawlew. Nazwał zajęcie cywilnego statku przez siły zbrojne USA piractwem i atakiem na terytorium Rosji i ocenił, że reakcja na takie działania USA musi być zdecydowana i szybka, biorąc pod uwagę fakt, że według dostępnych informacji w pobliżu znajdował się rosyjski okręt podwodny i okręty wojenne.
- Zaatakować torpedami, zatopić kilka amerykańskich kutrów Straży Przybrzeżnej – są one w stanie doskonale chronić swoje wybrzeża oddalone o kilka tysięcy kilometrów – ale myślę, że jedynym sposobem na powstrzymanie Stanów Zjednoczonych, które przeżywają swego rodzaju euforię bezkarności po operacji specjalnej w Wenezueli, jest taki prztyczek w nos – podsumował Aleksiej Żurawlew.
Wiceprzewodniczący komisji przypomniał, że rosyjska doktryna wojskowa dopuszcza użycie broni jądrowej w takich sytuacjach.
Wcześniej rosyjskie Ministerstwo Transportu oskarżyło USA o naruszenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o ochronie marynarzy podczas zajęcia tankowca.
Biały Dom uważa, że pomimo działań Waszyngtonu przeciwko Wenezueli, prezydent USA Donald Trump będzie w stanie utrzymać dobre „osobiste stosunki” z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Chin Xi Jinpingiem.
- Uważam, że prezydent Trump ma bardzo otwarte, szczere i dobre stosunki zarówno z przywódcą Rosji Putinem, jak i prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Jak Państwo wiedzą, rozmawiał z nimi wiele razy od czasu objęcia urzędu około rok temu. I wierzę, że te osobiste relacje będą kontynuowane – powiedziała rzeczniczka prasowa Białego Domu Caroline Leavitt.
Czytaj więcej
Prezydent Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis na temat NATO, w któ...
Jednocześnie Leavitt podkreśliła, że Trump zamierza kontynuować asertywną politykę zagraniczną opartą na haśle „Pokój przez siłę”. I nawiązała do przejęcia tankowca pod rosyjską banderą, który siły amerykańskie przejęły w środę.
- Dozwolony będzie tylko legalny handel, a Stany Zjednoczone podejmą decyzję w tej sprawie – zapewniła Leavitt. - To jest polityka obecnej amerykańskiej administracji i prezydent Trump nie obawia się jej wdrażać – dodała rzeczniczka Białego Domu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po dwóch tygodniach pościgu amerykański okręt dopadł uciekający rosyjski tankowiec, do obrony którego Kreml wysł...
Prezydent Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis na temat NATO, w którym ostro skryt...
Prezydent USA Donald Trump ostrzegł zasiadających w Izbie Reprezentantów polityków republikańskich, że jeśli ich...
Zaraz po wstrzymaniu walk Kijów otrzyma gwarancje bezpieczeństwa Europejczyków. Po raz pierwszy Stany Zjednoczon...
Decyzja prezydenta o wtargnięciu do Wenezueli, schwytaniu jej przywódcy i planach zarządzania krajem, wywołuje m...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas