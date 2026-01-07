Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były reakcje rosyjskich władz na zajęcie tankowca przez USA?

Co obejmuje rosyjska doktryna wojskowa wobec użycia broni jądrowej?

Jakie stanowisko zajmuje Biały Dom w kwestii relacji z Rosją i Chinami?

Jaką politykę zagraniczną planuje kontynuować prezydent USA Donald Trump?

Tankowiec floty cieni, ścigany przez amerykańskie okręty przez około dwa tygodnie, został zajęty za naruszenie sankcji na podstawie nakazu wydanego przez sąd federalny USA.

Reklama Reklama

Stany Zjednoczone zdecydowały się na abordaż tankowca. Na miejsce operacji wysłano samolot Pilatus U-28 Draco Sił Powietrznych USA oraz Poseidon MRA1 Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, który może być używany do zwalczania okrętów podwodnych i prowadzenia obserwacji. Obecność brytyjskich Sił Powietrznych była związana z wcześniejszą decyzją Rosji, by ścigany tankowiec eskortowany był przez okręt podwodny.

Oburzenie w Rosji. Eskalacja gróźb

Po przejęciu tankowca członek Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej Rosji, Andriej Klimow stwierdził, że każdy „akt piractwa” wobec statku pływającego pod banderą rosyjską jest „incydentem na krawędzi wojny”. Klimow powiedział, że Rosja dysponuje „wystarczającymi zasobami”, aby bronić tej części swojego terytorium.

Jeszcze dalej posunął się pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Aleksiej Żurawlew. Nazwał zajęcie cywilnego statku przez siły zbrojne USA piractwem i atakiem na terytorium Rosji i ocenił, że reakcja na takie działania USA musi być zdecydowana i szybka, biorąc pod uwagę fakt, że według dostępnych informacji w pobliżu znajdował się rosyjski okręt podwodny i okręty wojenne.