Rzeczpospolita
Ekonomia
Christine Lagarde ustąpi przed końcem kadencji? Jest odpowiedź szefowej EBC

Prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde odniosła się do spekulacji dotyczące swojego rzekomego przedwczesnego ustąpienia ze stanowiska. Jak oświadczyła w rozmowie z „Wall Street Journal”, spodziewa się sprawować funkcję do końca kadencji.

Publikacja: 20.02.2026 19:15

Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde

Foto: Bloomberg

Foto: Bloomberg

Alicja Podskoczy

W środę, 18 lutego, „Financial Times” doniósł nieoficjalnie, że Christine Lagarde rozważa odejście ze stanowiska przed końcem kadencji, która upływa w październiku 2027 roku. Według spekulacji, szefowa EBC miałaby podjąć tę decyzję w związku z wyznaczonymi na wiosnę przyszłego roku wyborami prezydenckimi we Francji, które może wygrać skrajna prawica. Przedwczesne ustąpienie Christine Lagarde pozwoliłoby obecnemu prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi oraz niemieckiemu kanclerzowi Friedrichowi Merzowi na zabranie decydującego głosu w sprawie wyboru następcy.

Christine Lagarde ucina spekulacje dotyczące swojego przedwczesnego odejścia z EBC

Pogłoski te spotkały się z krytyką i podały w wątpliwość apolityczność najważniejszej instytucji finansowej w Europie. Prezeska EBC podjęła próbę wyciszenia spekulacji w czwartkowej rozmowie z „Wall Street Journal”.

Christine Lagarde ukróciła w wywiadzie domysły o swoim rychłym odejściu z banku centralnego, choć nie zaprzeczyła stanowczo, że nie opuści stanowiska przed wygaśnięciem kontraktu na jesieni przyszłego roku.

„Patrząc wstecz na te wszystkie lata, uważam, że osiągnęliśmy wiele, że ja osiągnęłam wiele” – zaznaczyła szefowa EBC. „Musimy to skonsolidować i upewnić się, że fundamenty są naprawdę solidne i wiarygodne. Moim założeniem bazowym jest więc to, że potrwa to do końca mojej kadencji” – dodała.

Agencja Reutera poinformowała tymczasem, że Christine Lagarde wysłała prywatną wiadomość do innych decydentów, zapewniając ich, że nadal koncentruje się na swojej pracy. Dodała, że jeśli zdecyduje się ustąpić, dowiedzą się o tym bezpośrednio od niej, a nie z prasy.

EBC również oświadczył, że Lagarde nie podjęła jeszcze decyzji co do zakończenia swojej kadencji, ale jednoznacznie nie zaprzeczył doniesieniom „Financial Times”.

Spekulacje o rzekomych planach przedwczesnego ustąpienia szefowej EBC nadeszły ledwie tydzień po tym, jak prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau ogłosił, że ustąpi w czerwcu ze stanowiska, mimo że do końca jego kadencji pozostał ponad rok. Również w jego przypadku opinia publiczna wiąże tę decyzję z kalendarzem wyborczym. Dzięki temu Emmanuel Macron będzie mógł wyznaczyć nowego prezesa francuskiego banku centralnego jeszcze przed swoim ustąpieniem ze stanowiska szefa rządu.

Źródło: Wall Street Journal, Reuters

Miejsca Regiony Europa Francja Osoby Organizacje Europejski Bank Centralny (EBC) Christine Lagarde
