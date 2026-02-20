„Patrząc wstecz na te wszystkie lata, uważam, że osiągnęliśmy wiele, że ja osiągnęłam wiele” – zaznaczyła szefowa EBC. „Musimy to skonsolidować i upewnić się, że fundamenty są naprawdę solidne i wiarygodne. Moim założeniem bazowym jest więc to, że potrwa to do końca mojej kadencji” – dodała.

Agencja Reutera poinformowała tymczasem, że Christine Lagarde wysłała prywatną wiadomość do innych decydentów, zapewniając ich, że nadal koncentruje się na swojej pracy. Dodała, że jeśli zdecyduje się ustąpić, dowiedzą się o tym bezpośrednio od niej, a nie z prasy.

EBC również oświadczył, że Lagarde nie podjęła jeszcze decyzji co do zakończenia swojej kadencji, ale jednoznacznie nie zaprzeczył doniesieniom „Financial Times”.

Spekulacje o rzekomych planach przedwczesnego ustąpienia szefowej EBC nadeszły ledwie tydzień po tym, jak prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau ogłosił, że ustąpi w czerwcu ze stanowiska, mimo że do końca jego kadencji pozostał ponad rok. Również w jego przypadku opinia publiczna wiąże tę decyzję z kalendarzem wyborczym. Dzięki temu Emmanuel Macron będzie mógł wyznaczyć nowego prezesa francuskiego banku centralnego jeszcze przed swoim ustąpieniem ze stanowiska szefa rządu.