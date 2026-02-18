Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Christine Lagarde może rozważać odejście z EBC przed końcem kadencji?

Dlaczego rządy europejskie miałyby przyspieszyć wybór nowego szefa EBC?

Jacy są potencjalni kandydaci na szefa EBC?

Według środowych doniesień „Financial Timesa”, Christine Lagarde rozważa odejście ze stanowiska przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi we Francji. Jej ośmioletnia kadencja kończy się w październiku 2027 r., ale niektórzy obawiają się, że skrajna prawica może wygrać francuskie wybory prezydenckie wiosną 2027 r., co skomplikowałoby wybór nowego szefa najważniejszej instytucji finansowej Europy. „FT” podaje, że szefowa EBC nie zdecydowała jeszcze o dokładnym terminie odejścia, ale zależy jej na tym, by kluczowymi decydentami w sprawie następcy byli francuski prezydent Emmanuel Macron oraz niemiecki kanclerz Friedrich Merz. Macron nie będzie mógł ubiegać się o trzecią kadencję.

– Przewodnicząca Lagarde jest całkowicie skupiona na swojej misji i nie podjęła żadnej decyzji dotyczącej końca swojej kadencji – oświadczył natomiast rzecznik EBC.

Kadencja Lagarde w EBC trwa do 31 października 2027 r. Przed objęciem stanowiska szefowej unijnego banku centralnego, była w latach 2011-2019 dyrektorem zarządzającym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a w latach 2007-2011 ministrem finansów Francji.