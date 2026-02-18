Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Christine Lagarde odejdzie ze stanowiska przed końcem kadencji?

Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, może odejść ze stanowiska przed końcem swojej kadencji, by dać prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi wpływ na wybór jej następcy - donosi „Financial Times”.

Publikacja: 18.02.2026 09:26

Prezes EBC Christine Lagarde

Prezes EBC Christine Lagarde

Foto: Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Christine Lagarde może rozważać odejście z EBC przed końcem kadencji?
  • Dlaczego rządy europejskie miałyby przyspieszyć wybór nowego szefa EBC?
  • Jacy są potencjalni kandydaci na szefa EBC?

Według środowych doniesień „Financial Timesa”, Christine Lagarde rozważa odejście ze stanowiska przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi we Francji. Jej ośmioletnia kadencja kończy się w październiku 2027 r., ale niektórzy obawiają się, że skrajna prawica może wygrać francuskie wybory prezydenckie wiosną 2027 r., co skomplikowałoby wybór nowego szefa najważniejszej instytucji finansowej Europy. „FT” podaje, że szefowa EBC nie zdecydowała jeszcze o dokładnym terminie odejścia, ale zależy jej na tym, by kluczowymi decydentami w sprawie następcy byli francuski prezydent Emmanuel Macron oraz niemiecki kanclerz Friedrich Merz. Macron nie będzie mógł ubiegać się o trzecią kadencję.

Czytaj więcej

Prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau
Banki
Niespodziewana rezygnacja szefa francuskiego banku centralnego. Powodem wybory?

– Przewodnicząca Lagarde jest całkowicie skupiona na swojej misji i nie podjęła żadnej decyzji dotyczącej końca swojej kadencji – oświadczył natomiast rzecznik EBC.

Kadencja Lagarde w EBC trwa do 31 października 2027 r. Przed objęciem stanowiska szefowej unijnego banku centralnego, była w latach 2011-2019 dyrektorem zarządzającym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a w latach 2007-2011 ministrem finansów Francji.

Reklama
Reklama

Kto może być następcą Christine Lagarde w EBC?

 Spekulacje dotyczące możliwej rezygnacji Lagarde pojawiły się zaledwie tydzień po tym, jak prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau ogłosił, że ustąpi ze stanowiska w czerwcu, ponad rok przed końcem kadencji, co pozwoli Macronowi wyznaczyć jego następcę przed wyborami prezydenckimi, w których skrajna prawica może zwyciężyć.

– Rządy europejskie mogą zdecydować się na przyspieszenie wyboru następcy Lagarde, aby uniknąć sytuacji, w której musiałyby negocjować z potencjalnym prezydentem Francji z skrajnej prawicy po wyborach w 2027 r. – donosiła w tym tygodniu agencja Bloomberga. Decyzja zazwyczaj zapada latem przed końcem kadencji, ale groźba zwycięstwa Marine Le Pen lub jej protegowanego Jordana Bardelli w wyborach rozpoczynających się w kwietniu 2027 r. we Francji może skłonić europejskich przywódców do zmiany harmonogramu.

Czytaj więcej

Christine Lagarde, szefowa EBC
Waluty
Christine Lagarde: euro może być ważniejsze od dolara

Chociaż wybór następcy Lagarde będzie formalnie należeć do przywódców wszystkich 21 krajów strefy euro, dotychczasowa praktyka wskazuje, że każdy skuteczny kandydat musi mieć poparcie zarówno Niemiec, jak i Francji. Na razie nie ma oficjalnych kandydatów na to stanowisko, ale w kręgach związanych z EBC pojawiają się nazwiska potencjalnych prezesów. Najbardziej prominentni z nich to były szef holenderskiego banku centralnego Klaas Knot oraz dyrektor generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) Pablo Hernandez de Cos. Członkini zarządu EBC Isabel Schnabel oraz prezes Bundesbanku Joachim Nagel podobno też są zainteresowani zastąpieniem Lagarde.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Osoby Organizacje Europejski Bank Centralny (EBC) Christine Lagarde Strefa Euro
Polacy uciekają od drogich kredytów ze stałą stopą. Co na to banki?
Banki
Polacy uciekają od drogich kredytów ze stałą stopą. Co na to banki?
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Agnieszka Kosowska, wiceprezes Banku Pocztowego
Banki
Listonosz, aplikacja i prosta bankowość. Bank Pocztowy szykuje dużą zmianę
Duża awaria Visa. Gdzie występują problemy z płatnościami
Banki
Płatności kartami Visa zablokowane. Banki wskazują, co robić
Zyski banków eksplodowały. NBP podał nowe dane
Banki
Banki pobiły swój rekord. Zysk za 2025 rok powyżej oczekiwań
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama