DOKI to inwestycja typu mixed-use – obok komfortowych mieszkań i apartamentów znajdziemy tu restauracje, kawiarnie, sklepy i usługi, które sprawiają, że wszystko, czego potrzebujesz, jest dosłownie pod ręką. W spacerowej odległości jest dworzec Gdańsk Główny z połączeniami dalekobieżnymi i miejskimi, Stare i Główne Miasto, duże obiekty handlowe, także placówki edukacyjne i medyczne. DOKI to miejsce dla tych, którzy pragną mieszkać w centrum miasta, ale jednocześnie cenią inspirujące otoczenie i wysoki standard budownictwa.

Euro Styl – Doki. W miejskim stylu.

Nowoczesna dzielnica nad wodą

Młode Miasto przechodzi spektakularną metamorfozę, a DOKI są jednym z jej najbardziej charakterystycznych punktów. Zlokalizowane u zbiegu ulic ks. Jerzego Popiełuszki i Rybaki Górne, oferują widok na wodę i szybki dostęp do najważniejszych atrakcji Gdańska. To idealne miejsce do życia na co dzień, jak i jako inwestycja lub second home w Trójmieście. Za realizację inwestycji odpowiada Euro Styl z Grupy Dom Development – doświadczony deweloper, znany z wysokiej jakości i dbałości o detale. W sprzedaży dostępne są mieszkania i apartamenty o zróżnicowanych metrażach, w ofercie są również lokale gotowe do odbioru.

Zróżnicowana oferta mieszkań

• metraże od 29 do ponad 123 m kw.

• kompaktowe kawalerki, mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe oraz przestronne 5-pokojowe apartamenty

• lokale gotowe do odbioru w ukończonym budynku CD

• nowy etap (bud. G) – apartamenty o podwyższonym standardzie

Euro Styl – Doki. Komfortowe mieszkania i wewnętrzne patia dla mieszkańców.

Miasto w zasięgu 15 minut

DOKI doskonale wpisują się w ideę miasta 15-minutowego. W zabytkowej Montowni działa największy food hall na północy Polski – miejsce pełne smaków z całego świata, koncertów i wydarzeń kulturalnych. Wyższe kondygnacje budynku mieszczą część hotelową z przestronnymi loftami oraz strefę konferencyjną. Na parterach budynków mieszkalnych zaplanowano liczne lokale usługowo-handlowe – docelowo będzie ich ponad 100. To one nadają temu miejscu miejskiego rytmu i realnie podnoszą komfort życia mieszkańców. Spacerem dojść można do galerii handlowej, a także na Stare Miasto, pełne klimatycznych uliczek i restauracji. Dworzec Gdańsk Główny, oddalony o zaledwie 800 metrów, zapewnia szybkie połączenia z całym Trójmiastem i regionem.

Architektura z charakterem

DOKI wyróżniają się architekturą inspirowaną stoczniowym dziedzictwem. Budynki o wysokości od sześciu do dziewięciu kondygnacji mają podziemne hale garażowe i partery pełne życia. Na poziomie pierwszego piętra zaprojektowano zielone, wewnętrzne patia – kameralne przestrzenie rekreacyjne dostępne wyłącznie dla mieszkańców, z prywatnymi ogródkami. Elewacje wykończono szlachetnymi materiałami nawiązującymi do ceglanej zabudowy dawnej stoczni, a detale – jak wjazdy do garaży stylizowane na kontenery czy przeszklenia inspirowane przemysłowymi oknami – nadają całości wyrazisty charakter. Całość uzupełniają zielone kratownice oraz kładka łącząca patia, która dodatkowo urozmaica przestrzeń osiedla.

Euro Styl – Doki. Eleganckie części wspólne.

Stylowe wnętrza i wygoda na co dzień

Każdy budynek ma własny styl i eleganckie lobby. Jasne korytarze, duże przeszklenia i starannie zaprojektowane części wspólne sprawiają, że już od progu czuć tu jakość. Motywy stoczniowe, eleganckie kontrasty kolorystyczne czy wyraziste akcenty inspirowane stalowymi konstrukcjami – wszystko to tworzy spójną, a jednocześnie różnorodną przestrzeń.

Dla tych, którzy chcą bez stresu wprowadzić się do mieszkania lub wynajmować je, Euro Styl oferuje również możliwość wykończenia mieszkania pod klucz. To szybka droga do własnego „M” w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji Gdańska.

DOKI to nie tylko adres. To styl życia. Jeśli marzysz o mieszkaniu lub apartamencie w miejscu z historią, charakterem i nowoczesną energią miasta – znajdziesz je właśnie tam.

