Materiał powstał we współpracy z firmą EURO STYL

Wzdłuż rzeki rozciągają się tereny zielone, a co kawałek wdzierają się w nią dawne bastiony, stanowiące dzisiaj miejsca rekreacji. Zabytkowa architektura, klimatyczne kawiarnie i ciekawa oferta kulinarna tworzą na Dolnym Mieście niepowtarzalną atmosferę. Dzielnica łączy w sobie bogatą historię z nowoczesnym stylem życia, przyciąga turystów i nowych mieszkańców. Mimo centralnej lokalizacji i bliskości centrum Gdańska zapewnia wygodę i pozwala aktywnie wypoczywać w otoczeniu natury. Posiadanie komfortowego mieszkania lub apartamentu inwestycyjnego w tej części Gdańska stwarza wiele możliwości. Euro Styl z Grupy Dom Development realizuje tam kilka inwestycji: Esencję, Zajezdnię Motława oraz Jaskółczą, a w planach ma kolejne.

Esencja to inwestycja premium wyróżniająca się jakością i architekturą nawiązującą do przedwojennej, wielkomiejskiej kamienicy. Budynek w zasadniczej części będzie 4-piętrowy, z dominantą z 3 apartamentami mieszkalnymi na 5 piętrze. Elewację pokryją szlachetne materiały w stonowanych odcieniach szarości. Elegancji nadadzą gzymsy i ornamenty wokół okien oraz grafitowa stolarka okienna, elementy balustrad i bram. Na parterze budynku zaprojektowano lokale usługowo-handlowe, z kolei wewnętrzny dziedziniec, urządzony w stylu przedwojennych podwórek i wypełniony roślinnością, będzie idealnym miejscem relaksu. W ofercie są zarówno apartamenty mieszkalne, jak i inwestycyjne – część komercyjna zlokalizowana jest w niezależnym funkcjonalnie segmencie budynku.

Zajezdnia Motława to znakomita architektura nawiązująca stylem i detalami do historycznej zabudowy

Zajezdnia Motława zlokalizowana tuż przy Bastionie Wyskok to współczesna interpretacja historycznego układu Dolnego Miasta. Integralnym elementem inwestycji będzie plac miejski z zielenią i ławkami, który stanie się nowym centrum życia dzielnicy. Bryły budynków wpiszą się w pierzejowy charakter kwartału, a ich elewacje wykończone będą naturalną cegłą. Uwagę przykuwać będą przemyślane detale, indywidualnie dobrane dla każdej parceli – boniowanie, kształtki, lamele, pasy międzykondygnacyjne ze zróżnicowanym wiązaniem cegieł, gzymsy, wykusze, nadproża oraz opaski okienne. Balkony, loggie i tarasy zaprojektowano w zróżnicowanej formie wykończenia, dostosowanej do sekcji kolorystycznej elewacji.

Jaskółcza to budynek składający się z dwóch brył, a charakterystyczne „przecięcie” oddzieli część komercyjną z apartamentami inwestycyjnymi od mieszkaniowo-usługowej. Prestiż podkreśli znakomita architektura nawiązująca stylem i detalami do historycznej zabudowy oraz najwyższa jakość wykończenia części wspólnych. Zaprojektowano przestronne strefy wejściowe z eleganckim lobby, a z tyłu budynku, od strony Motławy, powstanie wewnętrzna strefa rekreacji dla mieszkańców.

