Nieruchomość znajduje się w rejonie Placu Pięciu Rogów (przy zbiegu ulic Brackiej, Kruczej, Zgody, Szpitalnej i Chmielnej w Warszawie), który w ostatnich latach przechodzi zmiany funkcjonalne i przestrzenne. Ośmiokondygnacyjny budynek o trójkątnym rzucie, z atrium, przejdzie modernizację.

Mieszkania i lokale usługowe w historycznych murach

Budynek przy ul. Zgoda 1 w śródmieściu Warszawy powstał w 1877 roku. Łączna powierzchnia ośmiokondygnacyjnej nieruchomości wynosi ok. 3153 mkw. Nowy właściciel kamienicy, belgijska firma Revive, planuje jej rewitalizację z zachowaniem cech architektonicznych oraz dostosowanie nieruchomości do współczesnych funkcji.

W budynku powstaną mieszkania, a na parterze i w części podziemnej znajdą się lokale usługowe.

Pierwsza inwestycja Revive Poland w Warszawie

– To nasz pierwszy projekt w Warszawie. Chcemy przywrócić temu budynkowi funkcję miejską, zachowując jego charakter i wpisując go w zmiany zachodzące w tej części centrum – mówi cytowany w komunikacie Jonathan O’Neill ze spółki Revive Poland.

Revive to belgijska firma deweloperska, która zajmuje się rewitalizacją terenów poprzemysłowych w miastach. Od ponad 15 lat rewitalizuje nieruchomości w Belgii, Portugalii i w Polsce.