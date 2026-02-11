Apartament, luksusowy dom i zamek dla Polaka

– Dynamiczny wzrost zamożności Polaków przekłada się na coraz większe zainteresowanie nieruchomościami z segmentu premium – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka. – Nasze analizy pokazują, że zarówno popyt na wysoko wyceniane domy i apartamenty, jak też ich podaż, konsekwentnie rosną, a kluczową rolę w tym procesie odgrywają największe miasta i ich najbliższe okolice.

Tam szukamy luksusowych nieruchomości

Na potrzeby analizy Marcin Drogomirecki przyjął, że do segmentu nieruchomości premium zaliczają się mieszkania, apartamenty i budynki mieszkalne oferowane po cenie co najmniej 2 mln zł. – Kwota ta odpowiada równowartości ok. 209 przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw (według danych NBP w grudniu 2025 r. wyniosło ono 9 583,31 zł), czyli sumy średnich pensji wypłacanych na rękę z ok. 24 lat – mówi ekspert.

Z analizy unikatowych pytań dotyczących ofert sprzedaży nieruchomości publikowanych w serwisach Grupy Morizon-Gratka wynika, że w IV kwartale 2025 r. zakupem luksusowej nieruchomości w całym kraju było zainteresowanych niemal 4,6 proc. klientów. – Rozkład tego popytu nie jest jednak równomierny i koncentruje się przede wszystkim na dużych aglomeracjach i na ich przedmieściach – mówi Marcin Drogomirecki. – W analizowanym okresie nieruchomościami w cenie od 2 mln zł interesował się co 20 klient w Krakowie (5,2 proc.), co 15 w Trójmieście (6,6 proc.) oraz niemal co 11 w Warszawie (9,4 proc.).