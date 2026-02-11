Apartament, luksusowy dom i zamek dla Polaka

Aktualizacja: 11.02.2026 16:48 Publikacja: 11.02.2026 16:09
Dynamiczny wzrost zamożności Polaków przekłada się na coraz większe zainteresowanie nieruchomościami z segmentu premium
– Dynamiczny wzrost zamożności Polaków przekłada się na coraz większe zainteresowanie nieruchomościami z segmentu premium – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka. – Nasze analizy pokazują, że zarówno popyt na wysoko wyceniane domy i apartamenty, jak też ich podaż, konsekwentnie rosną, a kluczową rolę w tym procesie odgrywają największe miasta i ich najbliższe okolice.
Na potrzeby analizy Marcin Drogomirecki przyjął, że do segmentu nieruchomości premium zaliczają się mieszkania, apartamenty i budynki mieszkalne oferowane po cenie co najmniej 2 mln zł. – Kwota ta odpowiada równowartości ok. 209 przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw (według danych NBP w grudniu 2025 r. wyniosło ono 9 583,31 zł), czyli sumy średnich pensji wypłacanych na rękę z ok. 24 lat – mówi ekspert.
Z analizy unikatowych pytań dotyczących ofert sprzedaży nieruchomości publikowanych w serwisach Grupy Morizon-Gratka wynika, że w IV kwartale 2025 r. zakupem luksusowej nieruchomości w całym kraju było zainteresowanych niemal 4,6 proc. klientów. – Rozkład tego popytu nie jest jednak równomierny i koncentruje się przede wszystkim na dużych aglomeracjach i na ich przedmieściach – mówi Marcin Drogomirecki. – W analizowanym okresie nieruchomościami w cenie od 2 mln zł interesował się co 20 klient w Krakowie (5,2 proc.), co 15 w Trójmieście (6,6 proc.) oraz niemal co 11 w Warszawie (9,4 proc.).
– Równie okazale prezentuje się strona podażowa rynku. Według danych Grupy Morizon-Gratka (stan na 20 stycznia) oferty sprzedaży mieszkań i apartamentów kwalifikujące się ze względu na cenę do segmentu luksusowego stanowią 3,6 proc. wszystkich ogłoszeń tego typu w Polsce oraz 15,1 proc. ofert sprzedaży budynków mieszkalnych – podaje Marcin Drogomirecki.
Jak dodaje, na tle kraju zdecydowanie wyróżnia się województwo mazowieckie i Warszawa. – W regionie tym 28,1 proc. budynków mieszkalnych (domy wolnostojące, segmenty) oferowanych do sprzedaży – zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego – mieści się w segmencie cenowym premium, w samej stolicy odsetek ten sięga 64,8 proc. – mówi Marcin Drogomirecki. – W segmencie mieszkań i apartamentów udział ofert luksusowych w Warszawie wynosi 8,2 proc., co oznacza, że co 12 lokal w stolicy wyceniony jest na co najmniej 2 mln zł. Dla porównania, w Krakowie odsetek ten wynosi 3,8 proc., we Wrocławiu 1,5 proc., a w Poznaniu 1,3 proc.
– Wśród tysięcy ofert sprzedaży nieruchomości publikowanych w serwisach Morizon.pl i Gratka.pl wymagający klienci mogą znaleźć wiele unikatowych propozycji premium, wyróżniających się wyjątkową lokalizacją, nietuzinkową architekturą oraz wysokim standardem wykończenia i wyposażenia – mówi Drogomirecki.
Na nabywców czekają m.in. zabytkowy pałac w Zborowie (9,5 mln zł), pałac w Małuszowie (7 mln zł), odrestaurowane zabytkowe dwory – m.in. w Pieńkach Zarębskich (7 mln zł) oraz Książniczkach koło Krakowa (6,5 mln zł), a także przestronne apartamenty w zrewitalizowanych kamienicach czy nowoczesne penthousy z rozległymi tarasami i widokami na góry, morze lub panoramę miasta.
– Nasze dane jednoznacznie pokazują, że rynek nieruchomości luksusowych w Polsce przestał być niszowy. Stał się dojrzałym, dynamicznie rozwijającym się segmentem, który coraz wyraźniej wpisuje się w strukturę krajowego rynku mieszkaniowego – podsumowuje Marcin Drogomirecki.
