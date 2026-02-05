Aktualizacja: 06.02.2026 18:36 Publikacja: 05.02.2026 10:00
Apartamenty Gutenberga w Warszawie
Mieszkaniowy luksus wchodzi do polskich miast. Co i gdzie oferują deweloperzy?
Grupa Angel Poland, jak mówi Inez Otto z tej spółki, koncentruje się na Krakowie i Wrocławiu. – Budujemy w najbardziej prestiżowych lokalizacjach centrów miast – podkreśla. Flagowe inwestycje firmy to Angel Wawel i Stradom House Autograph Collection w Krakowie oraz OVO Wrocław i The Upper House by Angel we Wrocławiu.
W ofercie są lokale od kompaktowych ok. 30-metrowych typu studio po penthouse'y, z których największy ma 246 mkw. powierzchni i ponad 6,5 metra wysokości. Firma wycenia apartamenty na 20–42 tys. zł za mkw.
– Popyt na nieruchomości luksusowe jest stabilny. Klienci segmentu premium poszukują przede wszystkim jakości. Coraz częściej oczekują rozwiązań znanych z pięciogwiazdkowych hoteli, jak konsjerż, basen, wellness czy prywatne przestrzenie rekreacyjne – mówi Inez Otto. – Segment premium rządzi się innymi prawami niż rynek popularny. Jest odporny na wahania koniunktury. Nasi klienci to zarówno osoby prywatne poszukujące wyjątkowego miejsca do życia, jak i doświadczeni inwestorzy, którzy traktują apartamenty luksusowe jako jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej dochodowych form lokaty kapitału. Wielu klientów kupuje kolejne już apartamenty w naszych apartamentowcach.
Firma rozpocznie wkrótce budowę Angel Green – swojego największego, wieloetapowego projektu. Myśli też o nowych inwestycjach we Wrocławiu.
Mieszkania z wyższej półki buduje Matexi Polska. Jak mówi Katarzyna Mirota, członkini zarządu spółki, w warszawskiej inwestycji Żelazna 54 najdroższy jest czteropokojowy apartament o powierzchni 132 mkw. Lokal wyceniono na ok. 4,75 mln zł (36 tys. zł/mkw.).
Ceny mkw. wahają się od 26 tys. zł do ok. 46,5 tys. zł. Zakończenie budowy firma zapowiada na pierwsze miesiące tego roku.
– Popyt na mieszkania luksusowe jest cały czas spory, choć wydłuża się czas podejmowania decyzji. Klienci często decydują się na takie nieruchomości dopiero wtedy, gdy nieruchomość jest już ukończona lub bardzo bliska oddania do użytkowania. Za dużą część popytu odpowiadają inwestorzy – mówi Katarzyna Mirota. – Segment mieszkań luksusowych nadal oceniamy jako perspektywiczny, choć w Warszawie jest to jeden z bardziej wysyconych i konkurencyjnych rynków. W bezpośrednim sąsiedztwie naszej topowej inwestycji Żelazna 54 przygotowujemy kolejne projekty, w tym m.in. Grzybowską 52, którą planujemy wprowadzić do oferty jeszcze w tym roku.
Katarzyna Mirota podkreśla, że dziś prawdziwym luksusem jest czas. – Dlatego nasze projekty realizujemy tam, gdzie miasto jest na wyciągnięcie ręki, oferując dodatkowe usługi dopasowane do lokalnych uwarunkowań – mówi.
Resi Capital (część grupy Cavatina Group) ekskluzywne apartamenty oferuje w wieżach: Liberty Tower w Warszawie i Quorum Tower we Wrocławiu. – Obie nieruchomości łączą spektakularną architekturę i panoramiczne widoki z hotelowym standardem obsługi. Sercami budynków są reprezentacyjne lobby z całodobową recepcją (w Liberty konsjerż 24/7). Mieszkańcy mają do dyspozycji strefy relaksu, w tym np.: wellness & spa, przestrzenie fitness i prywatne sale kinowe – wylicza Anna Łagowska-Cioch, wiceprezes Resi Capital.
Oferta: od lokali typu studio po apartamenty do 120-140 mkw. Średnia cena w Liberty Tower to ok. 42 tys. zł za mkw., w Quorum Tower – ok. 27 tys. zł.
– Popyt w segmencie luksusowym wykazuje dużą odporność na zawirowania rynkowe. Nieruchomości premium są postrzegane jako jedna z najbezpieczniejszych lokat kapitału – mówi Anna Łagowska-Cioch. – Wśród nabywców są zarówno osoby szukające mieszkania dla siebie – przedsiębiorcy, menedżerowie wyższego szczebla czy też specjaliści z nowoczesnych branż – oraz inwestorzy kapitałowi szukający ochrony wartości pieniądza w czasie.
Resi Capital przygotowuje kolejną inwestycję w Warszawie – przy ul. Chmielnej 75. – Będzie to propozycja dla najbardziej wymagających klientów, łącząca nowoczesną formę z prestiżową lokalizacją – zapowiada Piotr Jasiński, dyrektor działu projektowania w Cavatina Group.
Archicom Collection, jak mówi Dawid Wrona ze spółki Archicom, koncentruje się głównie na rynku warszawskim, który jest najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla segmentu premium. Firma realizuje trzy inwestycje premium: Flare, Apartamenty M7 i Apartamenty Gutenberga.
Flare powstaje w ścisłym Śródmieściu – tuż przy placu Grzybowskim, w pobliżu Ogrodu Saskiego. Oferuje 76 apartamentów od 30 do 190 mkw. Wszystkie są sprzedawane z wykończeniem pod klucz. Ceny: od 40 tys. zł za mkw.
Apartamenty M7 i Apartamenty Gutenberga firma realizuje wspólnie z Echo Investment i AFI Europe w nowym wielofunkcyjnym kompleksie Towarowa 22 na warszawskiej Woli. – Apartamenty M7 wyróżniają modernistyczna elegancja i szereg udogodnień, m.in. symulator do gry w golfa, sale kinowe, prywatna strefa fitness i spa czy przestrzenie powstałe we współpracy z prestiżowymi markami, jak np. strefa Lamborghini – opowiada Dawid Wrona.
Inwestycja obejmuje 132 lokale. W parterze znajdują się lokale usługowe.
– Apartamenty Gutenberga to nasz najnowszy projekt, będący odważną interpretacją modernizmu, podkreśloną wyrazistymi detalami w kolorze miedzi. Znajdą się tam takie udogodnienia jak prywatny basen inspirowany rzymskimi łaźniami, mediateka Samsung czy Salon Literacki Montblanc (pierwszy w historii marki). Inwestycja zaoferuje 160 mieszkań od 40 do 350 mkw., ceny zaczynają się od ok. 43 tys. zł za metr – podaje Dawid Wrona. – Tym, co łączy wszystkie te projekty, są: prestiżowa lokalizacja, dopracowana architektura, jakość wykonania oraz sztuka, która stanowi znak rozpoznawczy Archicom Collection. W częściach wspólnych każdej nieruchomości znajdzie się dzieło sztuki światowej sławy artysty, m.in. Andy’ego Warhola, Anisha Kapoora czy Helmuta Newtona. Dzięki temu mieszkańcy wejdą w rolę kolekcjonerów.
Zdaniem Dawida Wrony polski klient segmentu premium to coraz częściej osoba młoda, która sporo podróżuje, zdobywa edukację na renomowanych – także zagranicznych – uczelniach, która pracuje na wysokich stanowiskach np. w światowych firmach czy korporacjach.
– Nadal jednak tzw. corem tej grupy są osoby działające w biznesie od wielu lat, zarządzające lub mające własne marki, a także piastujące prestiżowe stanowiska w międzynarodowych organizacjach. Ale ten ciężar przesuwa się powoli w kierunku młodego pokolenia czy branż związanych z technologią, AI czy segmentem beauty – mówi. – Te kierunki dynamicznie rosną w ostatnim czasie na świecie i w Polsce, a to przekłada się na różnorodność klientów premium. Osoby te coraz częściej wybierają inwestycje mieszkaniowe z najwyższej półki jako dywersyfikację własnego portfela inwestycyjnego, poza lokowaniem kapitału w giełdę, sztukę czy inne aktywa.
