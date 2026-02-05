Mieszkaniowy luksus wchodzi do polskich miast. Co i gdzie oferują deweloperzy?

Grupa Angel Poland, jak mówi Inez Otto z tej spółki, koncentruje się na Krakowie i Wrocławiu. – Budujemy w najbardziej prestiżowych lokalizacjach centrów miast – podkreśla. Flagowe inwestycje firmy to Angel Wawel i Stradom House Autograph Collection w Krakowie oraz OVO Wrocław i The Upper House by Angel we Wrocławiu.

W ofercie są lokale od kompaktowych ok. 30-metrowych typu studio po penthouse'y, z których największy ma 246 mkw. powierzchni i ponad 6,5 metra wysokości. Firma wycenia apartamenty na 20–42 tys. zł za mkw.

Stabilny popyt na mieszkania premium

– Popyt na nieruchomości luksusowe jest stabilny. Klienci segmentu premium poszukują przede wszystkim jakości. Coraz częściej oczekują rozwiązań znanych z pięciogwiazdkowych hoteli, jak konsjerż, basen, wellness czy prywatne przestrzenie rekreacyjne – mówi Inez Otto. – Segment premium rządzi się innymi prawami niż rynek popularny. Jest odporny na wahania koniunktury. Nasi klienci to zarówno osoby prywatne poszukujące wyjątkowego miejsca do życia, jak i doświadczeni inwestorzy, którzy traktują apartamenty luksusowe jako jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej dochodowych form lokaty kapitału. Wielu klientów kupuje kolejne już apartamenty w naszych apartamentowcach.