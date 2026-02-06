Mieszkania z drugiej ręki czekają dłużej na klientów

W pozostałych miastach lokale używane w ostatnim kwartale 2023 r. znajdowały nabywców w 111 dni. Rok później czas ten skrócił się do 105 dni, ale już w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wydłużył się aż do 145 dni.

Jak komentuje Marcin Jańczuk, to zestawienie pokazuje, jakie przełożenie na rynek mieszkań miały dopłaty do kredytów. Przypomnijmy, że program „Bk 2 proc.” działał do końca grudnia 2023 r.

Marta Żółkowska z Metrohouse komentuje, że nabywcy mieszkań na rynku wtórnym pod koniec ub.r. byli bardziej powściągliwi, nastawieni na negocjacje. – Skupiali się na funkcjonalnych metrażach 35–65 mkw. – wskazuje.

Umiarkowany optymizm na rynku mieszkań

Część klientów czekała na zapowiadany przez rząd Donalda Tuska kredyt „zero procent”. Ministerstwo Rozwoju prezentowało już nawet jego założenia. Ostatecznie rząd porzucił plany wprowadzenia nowego programu dopłat. Kupujący doczekali się za to serii obniżek stóp procentowych. W sumie spadły (do grudnia ub.r.) z 5,75 do 4 proc.

– Mimo coraz lepszych warunków kredytowania, popyt nie wraca na rynek w spodziewanym tempie – ocenia Marcin Jańczuk. Według niego rynek w kolejnych miesiącach da kupującym doskonałe okazje.