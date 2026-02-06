Czy styczniowe gwiazdy będą nadal błyszczały

Wzięliśmy pod lupę spółki z GPW, które przyniosły od początku 2026 r. najwyższą stopę zwrotu. Aż 50 firm podrożało o minimum jedną piątą. Prawie 30 o co najmniej jedną trzecią. A kilkanaście zwiększyło kapitalizację o minimum połowę. Akcje rekordzistów, takich jak Capital Partners czy Medinice, przyniosły trzycyfrowe stopy zwrotu.

Rekordziści pod lupą

Akcje Capital Partners są obecnie wyceniane na 2,3 zł wobec 0,9 zł na koniec grudnia. Najwyraźniej inwestorzy mocno wierzą w plan zakładający wspólny rozwój biznesu z Bumechem. Od października 2024 r. spółka Capital Partners znajdowała się w stanie likwidacji. Pod koniec 2025 r. Bumech objął pakiet akcji i uzyskał 50 proc. udziałów. Pozwoliło to zabezpieczyć finansowanie dalszej działalności oraz uzyskać wymagane kworum i podjąć przez walne zgromadzenie uchwałę o zaniechaniu likwidacji.

– 31 grudnia 2025 roku stosowna uchwała została podjęta, walne zgromadzenie dokonało również zmian w składzie rady nadzorczej, a ta powierzyła mi funkcję prezesa. Zakończyliśmy tym samym proces przygotowania spółki do kontynuacji działalności, w tym ewentualnego połączenia – informuje Krzysztof Geritz, prezes Capital Partners.

W planach jest konsolidacja aktywów energetycznych, którymi dysponuje Bumech, a następnie ich rozbudowa z wykorzystaniem terenów położonych w sąsiedztwie kopalni Silesia. – Status Capital Partners jako spółki publicznej umożliwi dostęp do tańszych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania niezbędnych do tego celu inwestycji – informuje prezes.