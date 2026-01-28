UniCredit jest 37. członkiem GPW. Dzięki decyzji Giełdy Papierów Wartościowych firma może handlować papierami wartościowymi na rachunek własny. UniCredit jest jedną z największych instytucji finansowych w Europie. Z usług banków Grupy korzysta łącznie 15 mln klientów w 18 krajach, w tym w Polsce. Spółka posiada bezpośrednie członkostwo na giełdzie Borsa Italiana oraz zdalne członkostwa na rynkach Eurex, Börse Stuttgart i ICE. Na GPW transakcje zawierane przez UniCredit będą rozliczane za pośrednictwem polskiego oddziału Société Générale.

Reklama Reklama

GPW: coraz większe zainteresowanie zagranicy polskim rynkiem

Jak podkreśla GPW, „dołączenie UniCredit do grona członków giełdy wpisuje się w rosnące zainteresowanie polskim rynkiem kapitałowym ze strony międzynarodowych instytucji finansowych. Uzyskanie statusu członka giełdy wymaga spełnienia kryteriów określonych w regulacjach GPW, obejmujących m.in. bezpieczeństwo obrotu, przejrzystość działania oraz prawidłowe wykonywanie obowiązków. Regulacje te mają na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania rynku, w tym odpowiedniej jakości rozliczeń transakcji oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa” – czytamy w komunikacie.

Od dłuższego czasu najaktywniejszym członkiem giełdy w Warszawie jest firma Goldman Sachs, której udział w obrotach przekracza 20 proc. Zagraniczni brokerzy od lat dominują na warszawskim parkiecie, a ich łączny udział w handlu momentami zbliża się nawet do 70 proc. Jest to pochodna większej aktywności zagranicznych inwestorów na GPW.