Aktualizacja: 28.01.2026 18:25 Publikacja: 28.01.2026 17:09
Siedziba UniCredit w Mediolanie
Foto: Bloomberg
UniCredit jest 37. członkiem GPW. Dzięki decyzji Giełdy Papierów Wartościowych firma może handlować papierami wartościowymi na rachunek własny. UniCredit jest jedną z największych instytucji finansowych w Europie. Z usług banków Grupy korzysta łącznie 15 mln klientów w 18 krajach, w tym w Polsce. Spółka posiada bezpośrednie członkostwo na giełdzie Borsa Italiana oraz zdalne członkostwa na rynkach Eurex, Börse Stuttgart i ICE. Na GPW transakcje zawierane przez UniCredit będą rozliczane za pośrednictwem polskiego oddziału Société Générale.
Czytaj więcej
Włoski gigant finansowy, startując do zera, chce szybko awansować do grona największych banków w...
Jak podkreśla GPW, „dołączenie UniCredit do grona członków giełdy wpisuje się w rosnące zainteresowanie polskim rynkiem kapitałowym ze strony międzynarodowych instytucji finansowych. Uzyskanie statusu członka giełdy wymaga spełnienia kryteriów określonych w regulacjach GPW, obejmujących m.in. bezpieczeństwo obrotu, przejrzystość działania oraz prawidłowe wykonywanie obowiązków. Regulacje te mają na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania rynku, w tym odpowiedniej jakości rozliczeń transakcji oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa” – czytamy w komunikacie.
Od dłuższego czasu najaktywniejszym członkiem giełdy w Warszawie jest firma Goldman Sachs, której udział w obrotach przekracza 20 proc. Zagraniczni brokerzy od lat dominują na warszawskim parkiecie, a ich łączny udział w handlu momentami zbliża się nawet do 70 proc. Jest to pochodna większej aktywności zagranicznych inwestorów na GPW.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Once Upon a Farm, firma produkująca ekologiczną żywność dla dzieci, współzałożona przez aktorkę Jennifer Garner,...
Krajowe indeksy w efektownym stylu wróciły na wzrostową ścieżkę wspinając się na nowe szczyty. Mocno im w tym po...
Mocna wczorajsza sesja na Wall Street, wzrosty w Azji i udany start notowań w Europie. Donald Trump wystąpieniem...
Szacunki analityków sugerują, że zyski spółek z nowojorskiego indeksu S&P 500 wzrosły w czwartym kwartale 2025 r...
Uderzenie cłami w Europę przez Donalda Trumpa, który nie rezygnuje z przejęcia kontroli nad Grenlandią, spotkało...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas