Program XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach obejmuje ponad 250 wydarzeń: sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, debat, warsztatów, prezentacji oraz spotkań autorskich.

W dobie cyfryzacji samorządy coraz częściej stają się celem cyberataków, które mogą sparaliżować działanie urzędów, szkół czy lokalnej infrastruktury. Głośne incydenty w Europie, w tym ataki przypisywane grupom powiązanym z APT28 czy LockBit, unaoczniły, jak podatne mogą być struktury administracyjne na zorganizowane działania cyberprzestępców. Jednocześnie dynamiczna cyfryzacja usług publicznych sprawia, że powierzchnia potencjalnego ataku stale się zwiększa.

Uczestnicy panelu „Cyberzagrożenia dla samorządów – jak im przeciwdziałać?” odpowiedzą na kilka najważniejszych pytań: Jak skutecznie chronić dane mieszkańców i krytyczne systemy administracyjne? Jakie strategie, narzędzia i współpraca z partnerami publicznymi i prywatnymi mogą zwiększyć cyfrową odporność samorządów?

Moderatorem panelu będzie Grzegorz Gancarzewicz, ekspert z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a udział w nim zapowiedzieli: Martina Heranová, kierownik Wydziału Studiów nad Bezpieczeństwem, Uniwersytet CEVRO, Czechy; Bartłomiej Pejo, poseł, przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Artur Łakomiec, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego; Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Bartosz Grodecki, partner, Frontline Foundation, Polska; Jan Pilewski, dyrektor Departamentu Public Affairs, Play, Polska.

XI Europejski Kongres Samorządów, 2-3 marca 2026 r.