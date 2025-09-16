„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2025
Aktualizacja: 16.09.2025 11:06 Publikacja: 16.09.2025 10:44
Partner rozmowy: OK Operator Kaucyjny SA
Jakie działania są dziś najważniejsze, aby system kaucyjny, którego start planowany jest na 1 października, nie tylko ruszył w terminie, ale także sprawnie funkcjonował już w pierwszych miesiącach?
Jesteśmy na ostatniej prostej, jeśli chodzi o podpisanie głównej umowy multioperatorskiej. System będzie bowiem funkcjonował w formule wielu operatorów, jest ich już siedmiu. Bardzo intensywnie pracujemy nad umowami bilateralnymi między poszczególnymi operatorami, które szczegółowo określają kwestie wymiany informacji oraz rozliczeń. Zachęcamy również punkty handlowe z obszarów, gdzie istnieje taka potrzeba, do zgłaszania się do nas – ważne, aby zapewnić pokrycie kraju punktami odbioru, tak by klienci mieli łatwy dostęp do punktów zwrotu butelek i puszek.
Jednym z kluczowych obszarów przygotowań do startu systemu jest edukacja. Wszyscy mamy świadomość, że system kaucyjny będzie ruszał powoli, natomiast klienci tego nie wiedzą. Dlatego edukacja jest w tej chwili największym wyzwaniem i dotyczy nie tylko konsumentów, ale też punktów handlowych. Wiele z nich nie ma pewności, czy powinny uczestniczyć w systemie i na jakich zasadach. Obowiązek pełnego uczestnictwa w systemie, czyli sprzedaży i odbioru opakowań kaucyjnych, dotyczy tylko części rynku. Natomiast pozostałe punkty handlowe, takie jak szkolne stołówki czy siłownie, w których też możemy kupić napoje, nie mają obowiązku odbioru.
Poruszył pan dwa bardzo ważne aspekty. Z jednej strony potrzebę edukacji i temu między innymi także służy ta nasza rozmowa. Z drugiej strony, wspomniał pan również o kosztach. Wielu interesariuszy obawia się o te koszty: handel o refinansowanie inwestycji, producenci o stabilność cen, a sektor odpadowy o rentowność. Jak pogodzić ich interesy w jednym systemie?
System kaucyjny, to bardzo duży i złożony mechanizm, szczególnie w Polsce. Krzyżują się tu interesy wielu grup, od handlu, przez producentów, po firmy zajmujące się gospodarką odpadami. Dlatego niezwykle ważne jest to, żeby szczególnie w pierwszym roku, tak zaplanować koszty, żeby system się zbilansował. Nie wiemy, jak szybko system wystartuje w szerszym wymiarze, ani ile opakowań i kiedy producenci wprowadzą na rynek. To dodatkowo komplikuje planowanie. My intensywnie pracujemy nad tematem rozliczeń międzyoperatorskich, tzw. clearing fee. Ważne jest, aby ustalić takie warunki współpracy, by żaden z operatorów nie miał problemów finansowych w przyszłym roku, gdy system kaucyjny zacznie się rozpędzać.
Przygotowania do startu systemu są na ostatniej prostej. Jakie jeszcze bariery pozostały do pokonania? Nad czym w tej chwili najbardziej pracujecie?
Poza umowami czy kwestiami formalnymi bardzo ważnym obszarem przygotowań jest na pewno system IT. Mamy siedmiu operatorów z siedmioma systemami IT – każdy operator ma swój system. My pracujemy wspólnie, w grupie IT, nad tym, aby nasze systemy już się komunikowały, wypracowaliśmy też wspólną bazę danych o opakowaniach kaucyjnych. To kluczowy temat. Presja czasu jest duża - do 1 października coraz bliżej. Jednocześnie mamy świadomość, że system będzie wchodził w życie stopniowo. Dlatego, jak już wspomniałem, edukacja uczestników rynku w tym konsumentów i handlu– ma ogromne znaczenie - musimy zrobić wszystko, aby zapobiec rozczarowaniu i frustracji klientów, która może pojawić się w sklepach, jeżeli nie będą mieli wiedzy, jakie opakowania mogą oddawać do butelkomatów od 1 października.
No właśnie. Już za kilka dni każdy z nas jako konsument stanie przed półką w sklepie, gdzie część produktów będzie objęta kaucją, a część jeszcze nie. Jak sprawić, aby te pierwsze doświadczenia klientów z systemem były pozytywne i budowały zaufanie?
Przede wszystkim kluczowa jest informacja. Konsument powinien być poinformowany o tym, że od października stopniowo na półkach będą pojawiały się artykuły, które obok ceny, będą miały informację o wysokości kaucji, która będzie wynosić 50 groszy dla puszki i butelki plastikowej i 1 zł dla butelki zwrotnej szklanej. Kolejnym krokiem jest informowanie, że klient odzyska kaucję dokonując zwrotu tych opakowań, ale musi spełnić kilka warunków: etykiety nie mogą być uszkodzone, a puszka czy butelka nie mogą być zgniecione.
To bardzo ważna zmiana. Dotąd przez wiele lat w ramach zbiórki np. komunalnej mówiło się o tym, żeby zgniatać zarówno puszki, jak i butelki PET.
Dokładnie tak. Zwłaszcza przy zbiórce automatycznej, istotne jest, aby butelki były opróżnione i – jeżeli to możliwe – z zakrętkami - automaty rozpoznają wagę i parametry opakowań, więc napój pozostawiony w butelce sprawi, że automat ją odrzuci, mimo że na opakowaniu jest oznaczenie kaucji. O tym klient powinien być poinformowany, tak aby pracownicy sklepów nie musieli tłumaczyć, dlaczego dane opakowanie nie zostało przyjęte przez butelkomat czy obsługę.
Partner rozmowy: OK Operator Kaucyjny SA
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Partner rozmowy: OK Operator Kaucyjny SA
Jakie działania są dziś najważniejsze, aby system kaucyjny, którego start planowany jest na 1 października, nie tylko ruszył w terminie, ale także sprawnie funkcjonował już w pierwszych miesiącach?
At MSD, we have invested significantly in research and development in Poland in recent years. This investment ha...
Małe i średnie firmy potrzebują wsparcia finansowego i merytorycznego, by skutecznie przeprowadzić cyfrową trans...
Jako MSD na badania i rozwój w Polsce przeznaczyliśmy w ostatnich latach znaczne środki. W ciągu minionych dzies...
Nasz priorytet to wzrost oparty na konsumencie – bardziej nowoczesny, zdrowszy i bliższy potrzebom nowego pokole...
Moderated by Wojciech Jakóbik, President of the Energy Security Centre, the panel was devoted to waste and the f...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas