Skala dezinflacji w 2025 r. w Polsce była zaskakująca nawet dla dużych optymistów. Złożyło się wiele czynników: od aprecjacji złotego, poprzez niższą ścieżkę cen żywności, spadek cen paliw w ujęciu rocznym, hamowanie cen usług, po dezinflację z Chin i spadki cen surowców w dobie wojen handlowych. To wszystko składa się na razie na obraz świata niskiej inflacji, a wasze prognozy wskazują, że to się nie powinno istotnie zmienić. Przewidujecie średnioroczną inflację w przyszłym roku raptem 2,3 proc. i cięcia stóp procentowych jeszcze o 100 pb, do 3 proc.

Kluczem dla prognoz na 2026 r. jest myśl, czy w wymienionych przez ciebie czynnikach coś się zmieni. Odpowiedź moim zdaniem jest prosta: nie. Wręcz przeciwnie: niektóre z trendów mogą się wzmacniać. Z inflacją jest trochę tak, że ona poprzez kanał oczekiwań inflacyjnych ma tendencję do "zapętlania się": niskie oczekiwania inflacyjne prowadzą do niskiej inflacji, niska inflacja to jeszcze niższe oczekiwania i tak dalej. Teraz jesteśmy raczej na takiej trajektorii spadkowej.

Jedyną wątpliwością do procesów inflacyjnych jest poprawiająca się koniunktura. To jest według mnie kluczowe pytanie na przyszły rok: czy ożywienie w gospodarce będzie duże? Moim zdaniem niekoniecznie. Dlatego nie będzie dotykać inflacji bazowej.

Prognozujecie na 2026 r. wysoki wzrost PKB o 4,2 proc.

Tak, ale czy różnica między wzrostem w okolicach 4 proc. a potencjałem 3 proc. jest duża? Jest widoczna, ale to nie będzie jedno z takich ożywień, które widzieliśmy do tej pory, to nie będzie "wyrwanie" na 5-6 proc.

Otoczenie jest jakie jest: strefa euro zapewne trochę ruszy, ale przy wzroście PKB nieco powyżej 1 proc. nie będą się rodzić żadne napięcia inflacyjne, które moglibyśmy zaimportować. Do tego dochodzi krajowy rynek pracy. Z jednej strony mamy demografię: podaż pracy spada o około 200 tys. osób rocznie. Takie przesunięcie powinno implikować presję płacową. Natomiast ewidentnie w tym samym czasie obniża się też popyt na pracę – wskaźniki są dużo niżej niż w szczycie w 2022 r. Wzrost gospodarczy przyspieszył od okolic 0 proc. w 2023 r. do prawie 4 proc. obecnie, a popyt na pracę nie drgnął.

Co się więc dzieje?

Mogę tylko przypuszczać: gospodarka się restrukturyzuje. Gdyby to się nie działo, to nie poświęcalibyśmy tyle czasu dyskusjom o poszukiwaniu nowej drogi rozwoju. Ewidentnie czujemy, że coś się zmieniło i coś nowego będzie się budowało. Tradycyjne sektory prawdopodobnie będą odchodzić w zapomnienie, a będą tworzyć się nowe. Takie przystosowania strukturalne implikują, że ludzie tracą pracę, czują się coraz bardziej niepewnie na rynku pracy. Muszą przemieścić się z jednych firm do drugich, a to nie jest idealnie "gładki" proces. To już nie jest sytuacja jak w 2021-2022 r., że to pracownicy stawiają warunki. Obecnie oni są raczej biorcami pracy, a ich siła przetargowa jest niższa. Gdy mamy do czynienia z takim procesem, to gospodarka może rosnąć, ale bez żadnej presji płacowej. To sygnał, że dochodzimy do zdrowych zmian strukturalnych. To będzie nieprzyjemne w krótkim terminie, ale w długim to warunek konieczny utrzymania wzrostu gospodarczego.

Ograniczone zasoby siły roboczej powinny być – co może być bolesne dla pracowników, ale zdrowe dla wzrostu gospodarczego – bardziej optymalnie alokowane?

Tak. Ci pracownicy muszą się "przemieścić" tam, gdzie jest wyższa produktywność. Być może na końcu tej drogi będą zarabiać więcej, a ich wynagrodzenia będą rosły szybciej. Ale znów: wyższa produktywność w połączeniu z wyższymi płacami wcale nie oznacza wyższej inflacji.