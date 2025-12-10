Rzeczpospolita
Coraz mniej wakatów na zamrożonym rynku pracy

Niemal wszystkie sektory zanotowały w III kwartale ponowny spadek liczby wolnych miejsc pracy, których było o 19,5 tys. mniej niż rok wcześniej.

Publikacja: 10.12.2025 13:19

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego liczba wolnych miejsc pracy spada w Polsce?
  • Jakie sektory odnotowały największy spadek liczby wakatów?
  • W jaki sposób ograniczony popyt na pracowników wpływa na rynek pracy?
  • Dlaczego budownictwo ma najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy?

Przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa (TSL) oraz handel i naprawa aut – w tych trzech sektorach było w III kw. tego roku najwięcej wolnych miejsc pracy. Łącznie odpowiadały za ponad 46 proc. (44 tys.) wakatów w Polsce – wynika z opublikowanych w środę danych GUS. Pokazały one kolejny spadek liczby wolnych miejsc pracy, czyli tych, które – pomimo starań pracodawców – nie były obsadzone. W III kw. ich liczba zmalała do 94,7 tys., czyli o tysiąc w porównaniu z II kw. tego roku i o 19,5 tys. w porównaniu z tym samym okresem 2024 r.

Pracownicy mniej potrzebni

W rezultacie zmalał także wskaźnik wakatów, który pokazuje, jaką część wszystkich (wolnych i obsadzonych) miejsc pracy stanowią te wolne. W III kw. spadł on do 0,78 proc. i był o 0,15 p.p. niższy niż rok wcześniej. Ten wskaźnik, będący miarą niezaspokojonego popytu na pracę, dowodzi, że pracodawcy w Polsce nie mają na ogół większych problemów ze znalezieniem pracowników.

Nie wynika to jednak z większej podaży odpowiednich kandydatów, lecz z ograniczonego popytu na pracę – ograniczanego przez niepewność firm co do sytuacji w gospodarce i w geopolityce. Ograniczony popyt na pracowników widać również po malejącej ponownie (od połowy tego roku) liczbie ofert pracy. Według ostatniego raportu firmy Grant Thornton, w październiku na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowano 253,2 tys. nowych ogłoszeń, o 12 proc. mniej niż rok wcześniej, a jeszcze głębszy spadek pokazały dane z urzędów pracy.

Najgorzej w budownictwie

Środowe dane GUS dowodzą, że o potrzebnych firmom pracowników najtrudniej jest w budownictwie, które miało w III kw. najwyższy wskaźnik wakatów (1,47 proc.). Jednak również w tym sektorze liczba nieobsadzonych miejsc pracy spadła w ujęciu rocznym – o 2,9 tys., czyli o ponad jedną piątą licząc rok do roku.

Duży, prawie 39-proc. spadek miał miejsce w handlu i naprawach, gdzie liczba wakatów zmalała na przestrzeni roku z 19,1 tys. do 11,7 tys., m.in. w wyniku kurczącej się liczby małych sklepów i automatyzacji obsługi w dużych sieciach handlowych.

Z kolei rozwój e-commerce przyczynił się do 11 proc. zwiększenia liczby wolnych miejsc pracy w sektorze TSL (do 11,8 tys.), który jest jednym z nielicznych ze wzrostem wakatów w III kw. licząc rok do roku. Ma też drugi co do wielkości wskaźnik wolnych miejsc pracy (1,38 proc.).

Do tej niekorzystnej dla pracodawców zmiany mogły przyczynić się także administracyjne ograniczenia w napływie pracowników z zagranicy, w tym głównie z Azji i Ameryki Południowej, których chętnie zatrudniały firmy transportowe i centra logistyczne.

Jak ocenia Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP), na sięgający ok. 120-150 tys. deficyt kierowców wpływa spadek liczby kierowców-cudzoziemców, która zmalała z rekordowych 162 tys. w 2023 r. do około 145 tys. obecnie.

Trudne wakaty w IT

Trzecim sektorem, w którym niezaspokojony popyt na pracę jest największy (1,32 proc.) była w III kw. informacja i komunikacja, w tym IT. Wprawdzie liczba wakatów zmalała tam o 11 proc. w ujęciu rocznym – do 4,5 tys., ale – jak pokazało niedawne badanie firmy Scalo – ponad połowa (56 proc.) dużych polskich firm boryka się z brakiem wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników z obszaru IT. – Mimo ogólnie wysokiej podaży programistów na rynku, tylko niewielka grupa dysponuje kompetencjami, jakich obecnie pracodawcy potrzebują. Związane jest to z dynamicznym rozwojem technologii, który obserwujemy w ostatnich miesiącach – komentuje Anna Stanek, szefowa rozwoju w Scalo.

Największy, aż ponad 50-proc. spadek wolnych miejsc pracy (do 4,3 tys.) widać w III kw. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Tam też widać największy spadek wskaźnika wakatów – o 0,79 p.p., do 0,77 proc.

To, że niezaspokojony popyt na pracę jest coraz mniejszym problemem firm, widać również w najnowszym, grudniowym badaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wśród barier ograniczających ich działalność ankietowani przedsiębiorcy dużo częściej wskazywali koszty pracownicze (67 proc.), niż niedostępność pracowników (46 proc.), która nadal jest wyzwaniem wielu firm. Największym wyzwaniem była dla firm budowlanych (58 proc.), a najmniejszym problemem w handlu (30 proc.).

IT Zawody Budowlańcy Praca Rynek pracy rekrutacja
